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|Какие документы подписали делегации Казахстана и Ирана
00:05 20.06.2022
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень, передает Zakon.kz.
Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Институтом международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран.
2. Программа культурного обмена на 2022-2025 годы между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран.
3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом.
4. Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли.
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства.
6. Меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите.
7. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Агентство "Хабар" и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран.
8. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Национальной иранской нефтяной компанией Исламской Республики Иран.
9. Меморандум о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и Железными дорогами Исламской Республики Иран.
Елена Беляева