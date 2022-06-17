Какие документы подписали делегации Казахстана и Ирана

00:05 20.06.2022

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень, передает Zakon.kz.



Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:



1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Институтом международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран.



2. Программа культурного обмена на 2022-2025 годы между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран.



3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом.



4. Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли.



5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства.



6. Меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите.



7. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Агентство "Хабар" и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран.



8. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Национальной иранской нефтяной компанией Исламской Республики Иран.



9. Меморандум о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и Железными дорогами Исламской Республики Иран.



Елена Беляева