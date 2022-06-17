 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.06.2022
00:27  "Токаев вертится, как может, на двух стульях", - В.Трухан
00:25  Китайская экономика против американской демократии, - Ирина Акимушкина
00:23  Ташкент воспользовался опытом Москвы. В Узбекистане обнулят президентские сроки Шавката Мирзиеева, - В.Панфилова
00:05  Какие документы подписали делегации Казахстана и Ирана
Воскресенье, 19.06.2022
22:31  Путин объявил национализацию олигархов: переждать не выйдет
21:29  В Белоруссии будет своя партия власти - ОО "Белая Русь"
21:12  Ушел к Бандере командир батальона "Карпатская сечь" Куцина

21:06  В Баку умер одиозный политик Бурбулис - один из могильщиков СССР
16:02  Петербургский кардебалет Токаева. История мазеп ничему не учит, - А.Курманов
14:54  Необъяснимый обмен нацистки Тайры приведет к расстрелам "азовцев" на месте русскими бойцами
14:42  WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы
14:32  РосПевица Женя Отрадная эмигрировала... в Киргизию
13:09  Россия и ЕС начинают газовую игру на выживание, - Глеб Простаков
12:42  Токаев ведет переговоры в Иране
09:23  США в бешенстве: дружба России и Китая только укрепляется, - Петр Акопов
08:37  Студенты возвращаются из США "агитаторами" революций
08:33  ДонбассФронт. В Метелкино сдался в плен батальон (остатки) укр-нацистов "Айдар"
00:11  Чем нынешний глобальный экономический кризис отличается от других, - Эдвард Олден
00:07  The Economist: США пытаются сдержать Китай и Россию. Силенок маловато
Суббота, 18.06.2022
23:05  Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине
23:01  Зкс-Кырдепутат Арапбаев женил сына. На свадьбу приглашены Стивен Сигал, певица Ингрид и Валдис Пельш
20:58  К.Затулин обещает Токаеву разобраться с Казахстаном, как с Украиной
19:16  Как США продвигают свой СПГ в ЕС против России и самой Европы
19:13  Казахстанец Никита Абдрахманов завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике
19:09  Конкурс "Мисс СНГ" прошел в Ереване: победила Диана Перханова из Казахстана
15:02  Будущее России - независимость, самодостаточность, изоляция, - М.Ошеров
12:38  Токаев отказался от российского ордена Александра Невского
12:27  Бишкек. В СИЗО ГКНБ повесился бывший замглавы "Айыл Банка" Бакыт Асанбаев
12:16  Без Стратегии экономического развития мы войну с коллективным Западом не выиграем, - В.Катасонов
12:15  Европа испытывает недостаток российского газа из-за жары
12:13  Целостность территории и самоопределение народов: Токаев против Казахстана, - М.Демурин
12:12  Украина – пик русофобии, который должен быть сбит и сглажен, - А.Надеждин
09:06  Глобальное ковидобесие – игнорируемая гуманитарная катастрофа, - С.Замлелова
08:46  Очередной представитель племени "бугу" Адылбек Касымалиев - новый 1-й вице-премьер Кыргызстана
07:47  Северодонецк освобожден, Николаеву приготовиться. После битвы за Донбасс настанет очередь Юго-Запада Украины
07:29  Пять сценариев территориального будущего Украины, - Алексей Токарев
00:01  Китай спустил на воду третий авианосец: впечатляющие кадры "Фуцзяня"
Пятница, 17.06.2022
22:44  Путин раскрыл свой боевой план: спецоперацию перевели в параллельную реальность, - М.Ростовский
21:36  Умер Жан-Луи Трентиньян - французский актер и режиссер
21:29  В ЛНР ответили на заявление Токаева о непризнании независимости республик Донбасса
21:22  Виды Тайваня на ядерное оружие. Пекин не даст мятежному острову обзавестись атомной бомбой
15:46  Страны ЕАЭС поднимаются против американских биолабораторий
14:50  Минобороны РФ обвиняет: США проводили исследования на пациентах психиатрических клиник Украины
14:16  Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
14:03  Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев
14:00  Франция осталась без российского газа
13:05  Чем насолили Кабулову таджики Афганистана? - Ахмадшо сын Атомухаммада
10:13  Петр Первый бы не понял: Почему России нельзя идти на сделку по Украине, - Роман Рейнекин
10:01  Кому смерть, а кому контент. О том, как интернет деформировал частное и сакральное, - Анастасия Миронова
09:30  Генерал СВР России и писатель Лев Соцков застрелился в Москве
09:17  Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Какие документы подписали делегации Казахстана и Ирана
00:05 20.06.2022

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень, передает Zakon.kz.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Институтом международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран.

2. Программа культурного обмена на 2022-2025 годы между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом.

4. Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли.

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

6. Меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите.

7. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Агентство "Хабар" и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран.

8. Меморандум о взаимопонимании между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Национальной иранской нефтяной компанией Исламской Республики Иран.

9. Меморандум о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и Железными дорогами Исламской Республики Иран.

Елена Беляева

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655672700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума
- Спикер Сената встретился с Генсеком Организации тюркских государств
- При Мажилисе заработает Общественная палата
- Развитие IT-кластера открывает новые экономические возможности для казахстанцев
- О курултае и национальной идее
- Ерлан Кошанов встретился с молодыми парламентариями ТюркПА
- Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- Перспективы развития водной отрасли Казахстана обсудили на Парламентских слушаниях в Мажилисе
- Национальный курултай
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  