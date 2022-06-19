Ташкент воспользовался опытом Москвы. В Узбекистане обнулят президентские сроки Шавката Мирзиеева, - В.Панфилова

00:23 20.06.2022

19.06.2022



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



У Шавката Мирзиеева может появиться шанс избираться в президенты еще раз.

Узбекистан готовится к проведению референдума, и в случае принятия новой Конституции президент Шавкат Мирзиеев получит возможность баллотироваться на третий срок. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Садык Сафаев. Таким образом, сохранявшаяся с конца прошлого года главная интрига конституционных поправок раскрыта. Ташкент воспользовался опытом России, где после изменений в Конституции РФ предыдущие сроки президентства Владимира Путина обнулились и он получил возможность находиться у власти до 2036 года.

Накануне в Ташкенте состоялось третье заседание Конституционной комиссии, депутаты которой одобрили уже более 100 поправок почти в 50 законов. Свои предложения может внести любой гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, оставив заявку на портале "Это моя Конституция". Как говорят члены комиссии, ежедневно они получают по 5–6 тыс. предложений. Хотя наибольшую активность проявляют фракции политических партий законодательной палаты парламента, сообщил Sputnik.uz.



О конституционной реформе президент Шавкат Мирзиеев объявил еще в ноябре прошлого года в своей инаугурационной речи. "Необходимо совершенствование Основного закона, который определит наше сегодняшнее и дальнейшее развитие", – сказал глава государства. "Если мы обратимся к мировому опыту, то увидим, что во многих государствах в период кардинальных перемен проводились конституционные реформы", – подчеркнул Мирзиеев. Президент особо отметил, что Узбекистан уже никогда не свернет с пути демократических реформ (см. "НГ" от 08.11.21).



Нынешняя Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. В нее несколько раз вносились изменения. В частности, в 2011 году срок президентских полномочий был сокращен с семи до пяти лет, была упразднена должность председателя кабмина, которую ранее занимал глава государства, и учреждена должность премьер-министра. В 2014 году первый президент Ислам Каримов предлагал передать часть полномочий президента и премьер-министру, и парламенту. Новые поправки в основном будут касаться выборности главы государства. Впрочем, граждане, принявшие участие в обсуждении Конституции, выступают как за сокращение президентского срока с пяти до четырех лет и запрете одному человеку занимать более двух президентских сроков "в течение своей жизни", так и за продление президентского срока с пяти до двадцати лет. Есть предложения и о снятии ограничений на число президентских сроков при условии, "если глава государства очень хорошо исполняет свои обязанности".



Остальные изменения в Конституцию будут носить больше технический характер.



Вопрос, будет ли баллотироваться Шавкат Мирзиеев на третий президентский срок, оставался открытым. Ясность внес первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. Сенатор в интервью ресурсу kun.uz 17 июня заявил, что "если будет принята новая Конституция, то она, конечно, создаст возможность всем гражданам, в том числе нынешнему президенту, участвовать в выборах". "Воспользуется ли Шавкат Мирзиеев этой возможностью, этим правом или нет, зависит в первую очередь от него лично и от партии, которая его выдвигает. Но это право у него будет", – подчеркнул Садык Сафаев. При этом он обратил внимание на то, что таков международный опыт: "Новая Конституция – это создание нового правового пространства".



В то же время он отметил, что Шавкат Мизиеев не из тех политиков, которые цепляются за власть. По мнению Сафаева, поскольку Мирзиеев начал реформы, то должен их довести до конца.



Напомним, что Шавкат Мирзиеев пришел к власти в 2016 году, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. На декабрьских выборах того же года он получил более 88% голосов и был избран президентом. На выборах 2021 года был переизбран и получил 80,1% голосов. Следующие президентские выборы, по нынешней Конституции, должны состояться в 2026 году.



Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент АН Узбекистана, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН Наби Зиядуллаев сказал "НГ", что сегодня Мирзиеев является безальтернативной фигурой на политической арене Узбекистана. Его рейтинг по-прежнему высок. С учетом его опыта и авторитета соперников у него нет. Впереди у него еще четыре года, поэтому заявление об обнулении президентского срока преждевременно. Хотя те изменения, что предлагается внести в Конституцию, правильные и назрели давно. Также есть запрос общества на создание новых политических партий. "Новая Конституция даст им возможность пройти регистрацию. Тем более глава государства придает этому вопросу большое значение и хочет, чтобы в обществе была дискуссия, политические партии высказывали замечания и вносили предложения. Другое дело, их деятельность должна быть в центре внимания властей", – подчеркнул академик.



Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев считает, что "Основной закон собираются сделать более социально ориентированным". По мнению эксперта, произойдет смещение баланса полномочий от центра к периферии. Усилится также роль парламента. "За последние пять лет в политической системе произошли существенные изменения. Например, в ходе президентских и парламентских выборов заметно усилился уровень межпартийной конкуренции, происходит кристаллизация партийного поля, когда партии стараются обрести свое собственное лицо и показать отличие партийных платформ. Парламент становится все более активной силой, утверждается механизм большей подотчетной исполнительной власти. То есть исполнительная власть более не игнорирует парламент", – сказал "НГ" Эргашев.



Что же касается деятельности и роли политических партий, то, как отметил эксперт, юридического запрета на их деятельность или регистрацию в стране нет. В выборах могут участвовать все зарегистрированные политические партии. Но не все из желающих могут пройти регистрацию.