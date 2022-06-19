Китайская экономика против американской демократии, - Ирина Акимушкина

00:25 20.06.2022 Китайская экономика против американской демократии



В США до сих пор не определились, как удержать свое "южное подбрюшье" под контролем



Об авторе: Ирина Ивановна Акимушкина – доцент кафедры американских исследований РГГУ, кандидат исторических наук.

19.06.2022



Джозеф Байден выступил в роли хозяина Саммита Америк в Лос-Анджелесе.

Давно уже принято почему-то считать, что Латиноамериканский континент – это своего рода задний двор Соединенных Штатов и полностью зависимый от "распоряжений из Вашингтона" партнер, не имеющий права сделать даже шаг в сторону без согласования с северным соседом. И хотя времена нынче совсем иные, тем не менее руководство США по-прежнему считает именно латиноамериканские государства наиболее "податливыми" как с точки зрения проведения своей глобальной политики, так и в торгово-экономическом плане.

Во многом подобный подход имеет под собой довольно весомые основания. Проработав более 20 лет в Вашингтоне и участвуя в различных проектах Всемирного банка, Межамериканского банка развития и Организации американских государств, могу с уверенностью утверждать: более зависимого континента от США, чем вся Латинская Америка, нет и вряд ли он когда-нибудь появится. Практически все первые-вторые лица латиноамериканских стран, руководители тамошних парламентов, министерств и ведомств, ведущие бизнесмены, спортсмены, деятели искусства и культуры имеют в Соединенных Штатах собственность, там же держат свои банковские счета, а также обучают детей и внуков.



Тем не менее трудно найти еще на нашей планете представителей каких-то других стран, которые, буквально молясь на Америку, внешне всегда старались бы показать свою якобы независимость, покритиковать ненавистных в душе янки и лишний раз сделать что-то вопреки распоряжениям из Вашингтона. Особенно когда это касается чего-то видимого в региональном масштабе, и уж тем более когда подобное поведение важно продемонстрировать для собственных избирателей.



Показательной в этом плане была недавняя встреча в верхах в Лос-Анджелесе, называемая Саммитом Америк, проводившаяся в девятый раз за всю историю подобных мероприятий (оно было перенесено с прошлого года из-за пандемии). Сразу хочу отметить весьма странный ажиотаж, поднятый и в России, и в ряде других стран по поводу того, кого американцы пригласили на эту встречу, а кого нет. По большому счету само подобное мероприятие исключительно имиджевая встреча глав государств региона, от которой ровным счетом ничего не зависит. А кого приглашать, всегда и везде решает страна-организатор, и это ее дело, с кем ей выгоднее иметь дело, а кого проще до встреч не допускать.



Не пригласив на Саммит Америк Венесуэлу, Кубу и Никарагуа (кстати, именно эти три страны – наиболее верные и надежные партнеры России на международном уровне, а вовсе не государства СНГ, по крайней мере при голосовании в различных международных организациях), американцы просто дали понять, что с их руководителями им говорить не о чем. Зато со всеми другими темы бесед вроде бы были важными с точки зрения набивших оскомину медийных сюжетов – здравоохранения, потепления климата, охраны окружающей среды, развития торговых связей и особенно миграции в США из ряда стран Центральной Америки и Карибского бассейна.



Да, на саммит в Лос-Анджелес не приехали несколько первых лиц стран Латинской Америки в знак протеста против игнорирования американцами трех вышеупомянутых государств континента. Но не надо думать, что это было некое игнорирование самого мероприятия: все "недовольные" тем не менее прислали свои делегации как минимум с главами МИДов, а также на саммите присутствовали сотни бизнесменов из этих государств, для которых сотрудничество именно с США – самое выгодное и прибыльное вне зависимости от политических пристрастий собственного руководства.



Особенно любопытно выглядит проблема усиливающейся при нынешней администрации Белого дома миграции, прежде всего из стран Центральной Америки (а три президента региона, откуда больше всего нелегалов перебирается в США – Сальвадора, Гондураса и Гватемалы, – саммит бойкотировали) и Карибского бассейна (здесь в первых рядах – беженцы с Кубы и Гаити). Как раз в эти дни через Мексику к границе с Соединенными Штатами пробираются остатки очередного каравана мигрантов численностью в 6 тыс. человек. И что с ними делать, пока не решило ни правительство в Мехико, ни американцы.



Администрация Джозефа Байдена пытается расширить сейчас число стран именно Южной Америки, которые могли бы за американский счет принимать у себя мигрантов и размещать их, пока власти США не примут решения по каждому конкретному случаю прошений об убежище. Однако особо желающих на такой вариант решения миграционной проблемы на континенте не наблюдается. А обещанная финансовая помощь Соединенных Штатов явно выглядит насмешкой по сравнению с другими программами, на которые в Белом дома находят куда большие суммы.



В этой связи президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор резонно заметил, что американский Конгресс нашел 40 млрд долл., чтобы помочь Украине, лежащей на другом конце света, но до сих пор не выделил запланированных давным-давно 4 млрд на смягчение миграционного кризиса в странах Центральной Америки. Да и в давно уже обсуждавшейся борьбе с последствиями пандемии на континенте не все латиноамериканским лидерам понятно.



При всех достижениях американской медицины именно США установили мировой рекорд по числу смертей от ковида – более 1 млн человек. А второе-третье места в этом печальном списке заняли Бразилия и Мексика. В этой связи латиноамериканские президенты сильно засомневались: а что их страны могли бы перенять и использовать из опыта США в борьбе с пандемией, если само американское руководство не смогло справиться с этой бедой у себя дома?



В обстановке подобного недоверия американским инициативам и в целом курсу, проповедуемому Вашингтоном в отношении Латинской Америки, показательны были те шаги, которые предприняла администрация Байдена незадолго до проведения Саммита Америк. Так, США сняли наиболее одиозные санкции против Кубы, восстановили с островом авиасообщение, разрешили денежные переводы на Кубу от родственников, проживающих в США.



Своего рода "финансовую морковку" предложили и Венесуэле. Американской нефтяной компании Chevron разрешили добычу венесуэльской нефти, а правительство в Каракасе в знак благодарности освободило двух американцев, осужденных по обвинению в шпионаже.



Ничего, правда, у Вашингтона не вышло с Никарагуа. Более того, президент страны Даниэль Ортега пообещал "в случае чрезвычайных обстоятельств" разместить на территории своей страны российские и китайские военные базы. Это на случай, если по-другому в Вашингтоне к нему не захотят обращаться.



И здесь вот что самое важное. Какие бы политические нюансы ни учитывались при проведении разного рода саммитов, визитов и прочих чисто церемониальных мероприятий (и касается это не только Латинской Америки), правит в мире бал сегодня экономика. Именно она может как укрепить позиции Соединенных Штатов на континенте, так и оставить Вашингтон в числе проигравших "латиноамериканский забег" – прежде всего Китаю.



Попытки Соединенных Штатов добиться политического осуждения со стороны латиноамериканских государств России "за Украину" уже провалились. В экономическом же плане Москва на континенте никакой угрозы для Вашингтона не представляет и посему вовсе не беспокоит. Другое дело – Китай. Здесь латиноамериканские лидеры исходят из чистой прагматики, которую американской администрации "перебить" становится все сложнее.



Если 20 лет назад торговый оборот КНР с Латинской Америкой составлял 18 млрд долл., то в прошлом – 450 млрд. Очень метко на этот счет высказался министр иностранных дел Чили: "Когда к нам приезжают американские представители, то что они нам предлагают? Чтобы мы прекратили всяческое сотрудничество с Китаем и Россией. А что нам говорят китайские гости, посещающие наши страны? Их вообще не интересуют США и их существование: они нам предлагают проекты по сооружению тоннелей, мостов, по созданию портовой и транспортной инфраструктуры. Так с кем нам в этой ситуации выгоднее сотрудничать?"



В этой связи не только прошедший Саммит Америк, но и все время, пока в Белом доме находится нынешняя администрация демократов, показали, что либо у Вашингтона вовсе отсутствует четкая и ясная стратегия сохранения своего былого влияния в Латинской Америке, либо власти США по-прежнему верят в те постулаты, что оставил ей после себя предыдущий президент Дональд Трамп. Новые реалии, которые сегодня все явственнее прокладывают себе дорогу во внешнеполитическом поведении государств Латинской Америки, руководство США все еще или воспринимает по старинке, или высокомерно игнорирует.



А это, в свою очередь, приводит к тому, что латиноамериканские государства при всех своих прочных связях с Соединенными Штатами ориентируются все чаще на Китай и ряд европейских стран. А некоторые из них – и на Россию, поскольку видят в ней как минимум альтернативный американскому путь и своего, и глобального в целом развития. Вопрос только в том, что сможет предложить Москва Латинской Америке в тех сферах и нишах, в которых влияние Вашингтона по-прежнему доминирует. Источник - НГ

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