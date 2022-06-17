"Токаев вертится, как может, на двух стульях", - В.Трухан

00:27 20.06.2022

Токаев опустился в глазах России ниже плинтуса – полковник Трухан



Владимир Гладков



Выступление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева на форуме в Петербурге, где был озвучен отказ признавать ЛДНР, – не осталось без внимания руководства РФ.



Об этом в эфире YouTube-канала "PolitWera" заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Выступление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева на форуме в Петербурге, где был озвучен отказ признавать...



"Токаев вертится, как может, на двух стульях. Ему очень сложно вертеться, потому что, с одной стороны, Россия, с другой стороны – Китай. И Токаев выступил на форуме – хамски. Внимательно выступление слушал. Открытым текстом сказал: "Идите в жопу, я дальше буду вертеть тем же самым у себя", – рассказал Трухан.



Он убежден, что на такую политику президента Казахстана российское руководство будет закрывать глаза до определенного момента.



"Разговоры о том, что он – как "прокладка", как то, как се – вопрос в другом заключается. С паршивой овцы хотя бы шерсти клок. Его все равно будут использовать. Что уж поделать, если он такой?.. Он просто послал нахрен Россию со всеми приколами. У него "межнациональных проблем нет", как он заявил. У них у всех "нет межнациональных проблем", но потом приходится проводить СВО.



По январю – это был выбор между плохим и очень плохим. Просто то, что пришло бы (на должность главы Казахстана – ред.), было бы еще хуже. До поры с ним не спорят, до поры соглашаются, но в российских глазах он опустился вообще ниже плинтуса. Он открытым текстом нас послал по популярному эротическому адресу. Помнишь, как Алексеев в нашем эфире совместном сказал, что "Россия должна жопу вытирать всем республикам"? Токаев сказал то же самое. "Россия несет ответственность…" – с х*я ли?" – подчеркнул полковник.



Трухан подтвердил, что причина непризнания Токаевым ЛДНР и отказа поддержать СВО заключается в проблеме северных территорий Казахстана – исторических российских земель, отторгнутых от России, где ущемляются права русского населения.



"Да, он открыто сказал, что не собирается признавать (ЛДНР – ред), и я его, примерно, понимаю. Его тоже могут долбануть такие же проблемы. Но при этом, "Россия должна…". С х*я ли должна Казахстану? Вообще ничего не должна. Даже на две пачки сигарет не должна. Сейчас просто режим с ним включат после всех этих разговоров – посмотрим, кому будет интереснее.



Я когда ковырялся (на официальном ресурсе – ред.) "Россельхознадзора", (выяснил – ред.), что он там, к слову, "бомбил" казахские поставки горазно серьезнее, чем белорусские. Сейчас еще чего-нибудь докрутят. Он (Токаев – ред.) довеселится", – констатировал военный.



