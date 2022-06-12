Запад ненавидит Россию и Китай потому, что они мешают "цифровому порабощению", - Жан-Поль Фоскарвель

07:00 20.06.2022 Размышления о мировом хаосе и стремлении Запада уничтожить Россию

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Коалиция США и ЕС против России и Китая сложилась неслучайно, считает автор "Агоравокс". Россия и КНР - последние страны, которые могут помешать "турбо-капитализму" Запада победить.

Я осмелюсь использовать нерелигиозное определение зла: зло есть отрицание других. Что касается конфликта России и США, то зло тут явно стоит на американской стороне. Во все времена, с начала европейских вторжений на другие континенты с геноцидом аборигенов и до сегодняшнего дня Соединенные Штаты были страной, которая чаще всех отказывала другим в праве на самоопределение. Но всегда это делалось якобы во имя добра, для блага людей. А сегодня добро для американцев - это такое положение вещей, когда все должны разделять и продвигать их ценности, а значит, и их интересы.

Откуда берется зло?

При нынешнем турбо-капитализме (то есть "капитализма на стероидах", с подчеркнутым неравенством и отчуждением человека от результатов его труда - прим. ИноСМИ) зло не надо долго искать. Американцы находятся в безграничном поиске путей увеличить свою прибыль любой ценой. Если ценой является уничтожение жизни на Земле, они предпочтут и это тому, чтобы отказаться от своих привилегий, подобно банкирам, которые выбрасываются из окна в дни кризиса, предпочитая гибель банкротству. Они скорее умрут, чем будут разорены. Сегодня они скорее уничтожат планету, чем откажутся от своей гегемонии. И первой жертвой может стать Россия, за ней последует Китай.

Почему Евросоюз и американцы хотят уничтожить Россию?

По нескольким причинам. Россия отказывается от "большой перезагрузки". То есть она не хочет заменить материальные товары и ресурсы предлагаемыми Западом "услугами" или "нематериальными ценностями". Конечная цель такой перезагрузки состоит в том, чтобы люди смирились с тем, что у них ничего нет. А значит, довольствовались тем, что у них есть, то есть ничем. Китай и Россия отказываются от такой трансформации.



Россия хочет дедолларизации и инициирует автономную платежную систему, которая в конечном итоге, если она заработает, положит конец гегемонии доллара, позволяющей создавать и отдавать фиктивные деньги в обмен на необходимые товары, такие как энергоносители, сырье, продукты питания.



Россия находится на периферии услуг пяти крупнейших IT-гигантов США (компаний, занимающихся информационными технологиями). У нее есть свои сервисы, а именно ВК, Telegram, Rutube, которые могут предложить свои услуги вместо Goоgle, Twitter и других известных гигантов. Это уменьшает поле влияния этих субъектов, составляющих основу турбо-капитализма и не приемлющих потери своего влияния. Такое уменьшение поля влияния также представляет собой значительную потерю потенциальной прибыли. Тем более, что через цензуру и слежку эти западные гиганты порождают все большее недоверие к себе, в том числе среди самих европейцев и американцев. Российский пример может распространиться и на другие страны, скептически относящиеся к освободительной роли США. Вот вам важная причина не любить Россию.



Различные страны, регулярно подвергающиеся давлению со стороны США, в конце концов начинают осознавать, в какую ситуацию они попали, и все чаще решаются на коллективное сопротивление. Такие "коллективы" складываются не без конфликтов, но они все же складываются - на это толкает объективная необходимость солидарности перед лицом главной угрозы, а именно блока ЕС и США. Потому что сейчас европейские лидеры явно стоят на стороне США, отрицая фатальные последствия такого выбора для их собственных стран.



Украинский контекст

Этот контекст необходим для понимания событий на Украине. Нынешний конфликт - это не вторжение России на Украину и даже не попытка отторгнуть территорию, ограниченную русскоязычными регионами, включая Донбасс. Это часть крупного противостояния между блоком ЕС и США, поддерживаемым Японией и Австралией, и остальным миром. При этом США и ЕС представляют собой не цивилизацию, а скорее турбо-капиталистическую анти-цивилизацию, доведенную до пароксизма, до крайностей.



Эти западные страны представляют сейчас не лучший тренд в истории Запада, а именно западную привычку грабить другие края ради добычи нужного западной промышленности сырья, эксплуатировать дешевый труд азиатских стран для обеспечения Запада товарами по низким ценам и т.д. Взамен за эти жертвы от бывших колоний Запад дает им оружие (для защиты от им же подаренных военных угроз), ростовщические "финансовые услуги" и нематериальные товары с высокой добавленной стоимостью. При этом США и ЕС с союзниками постоянно говорят о добре, которое они несут для человечества.

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На карту поставлена потеря этим евро-американским блоком господства на планете, и эта ставка жизненно важна для США. Что же касается европейских лидеров, то они слишком привыкли слепо следовать за авантюрными желаниями своего сюзерена. У лидеров стран ЕС не было и секунды, чтобы хоть на секунду задуматься о потребностях собственных народов, страдающих от роста цен на энергоносители. Куда уж там им думать о мире, о демократии и прочих высоких вещах. А народам Земли в случае их победы придется привыкать к тому, что у них ничего нет. И что им надо радоваться возможности хотя бы смотреть телевизор на пустой желудок при выключенном отоплении. Почему радоваться? Потому что их пугают худшей альтернативой: говорят, что они могут стать жертвами конфликта, который положит конец доминированию вида homo sapiens на Земле.



Почему именно социалисты наиболее агрессивны по отношению к России

Сейчас мы все чаще наблюдаем эти приступы агрессии именно "левых" партий Запада в отношении России. И в Германии (Зеленые считаются частью левого политического спектра), и во Франции (социалистка и "хозяйка Парижа" Анна Идальго резко выступает против Путина), и в Финляндии (там именно социал-демократы ведут страну в НАТО, отрицая достижения финской истории нейтралитета). Наблюдается это явление и в США (Байден намного более антироссийски настроен, чем Трамп).



Почему? Левые, о которых идет речь, - это не антикапиталистические левые. Против России выступают, наоборот, турбо-капиталистические левые. Тесно связанные с высокотехнологичными компаниями типа "стартап", ультралиберальными средствами массовой информации, "цифровым олигархатом" IT-компаний и фармацевтическим сектором. Эти левые служат конгломерату богатых из сплетенного накрепко мира финансов, фармацевтики и "айти"-монополий.

Эти левые очень "открыты для меньшинств". Это не значит, что они защищают бедных от дискриминации. Это значит, что для них сверхбогатый человек имеет право на все: он может иметь любую сексуальность, быть трансгендером и транс-верующим, для богатого допустим любой каприз в определении своего происхождения, пола, религии. Вот такие "меньшинства" в мире сегодняшних левых нельзя критиковать ни в коем случае.

Бедняк как помеха, от которой надо избавиться

Что касается бедняков, то они в этом мире - ничто. Их выгоняют из больших городов, у них нет права на передвижение по так называемым экологическим причинам. У них также нет права на здравоохранение по экономическим причинам, а в общественной жизни бедные никак не представлены. Мелкие фермеры не имеют права сеять современные плодовитые семена, потому что авторские права на них принадлежат компании "Монсанто" (а за ней стоит компания "Байер"). Именно эти компании должны получать прибыли от таких семян - ведь это им принадлежат патенты на их создание. Так заведено. Бедные должны платить налог, чтобы обогатить богачей, и, поскольку они ничто, они должны исчезнуть, если не смогут платить. Именно турбо-капиталистические левые создают условия, ведущие к атомизации нашего общества. Каждый человек в таком обществе - не связанный с другими атом, а значит, это общество просто делает выживание такого человека просто невозможным.

Таким образом, бедняк больше не является жертвой капиталистической системы, он становится помехой, от которой необходимо избавиться.



Бедные как вредный биологический вид

Почему? Потому что бедняк загрязняет окружающую среду; к тому же он голосует за популистов. Хуже того, у бедняка возникают не те мысли, которые нужны современным левым. Бедняк верит в теории заговоров, он против передвижения целых этнических групп с одного континента на другой (а значит, он расист), он не верит официальным версиям насчет COVIDа, а значит, именно из-за бедняка возникают эпидемии.



С точки зрения "турбо-капиталистических" левых, бедняки становятся вредным биологическим видом, от которого нужно быстро избавляться. У нынешних левых совсем другой стиль классовой борьбы, чем у старых. В качестве нуждающихся в защите жертв эти левые рассматривают богатых: ведь эти богатые окружены опасными бедными с их теориями заговора.



Тем более, что сегодня, в отличие от вчерашнего дня, когда капитализм нуждался в бедняках в качестве рабочей силы, нынешний капитализм эту рабочую силу может завезти из-за границы. Свои, местные бедняки больше не нужны турбо-капитализму для создания нематериальных услуг с нулевыми или почти нулевыми затратами на воспроизводство (например, вакцин и программного обеспечения). Поэтому эти бедняки должны исчезнуть, что является конечной целью великой перезагрузки, против которой выступают Россия и Китай.

Русский человек как новый "опасный бедняк"

В подсознании этих самопровозглашенных элит русский человек может быть уподоблен бедняку. Поэтому неслучайно спусковым крючком послужила Украина - страна, где многие жители поддержали нацизм, считая русских "недочеловеками". Нацизм в его старой форме двадцатого века все еще присутствует в этой стране, и порой этот украинский нацизм откликается эхом и в Германии. Вдруг оказалось, что и в ФРГ люди могут вдруг почувствовать "вкус к войне", если это только будет война против России. В этом случае немцы как бы ощущают чувство реванша за поражение, нанесенное когда-то им этими самыми "недочеловеками". Поражение, нанесенное им, - тем, кто по праву принадлежит к высшей расе.

А разве не видна связь между социалистами, которых можно было бы назвать западными, потому что они защищают идею о превосходстве Запада над всеми другими народами и политическими системами, и социал-националистами прежних времен? Теми социал-националистами, которые при Гитлере называли себя, не стесняясь указать приоритет, национал-социалистами? Поскольку слово "Запад" по-французски звучит как "Оксидент", не окажемся ли мы перед лицом войны, спровоцированной западными оксидентал-социалистами против остальных народов планеты?

Это объясняет воодушевление Байдена, Урсулы фон дер Ляйен, Олафа Шольца и Эммануэля Макрона нынешним "единым фронтом" западной политики. Выступление против России решит множество психологических проблем. Германия сможет смикшировать чувство унижения перед США возможностью "реванша" в отношении России. Франция, также чувствующая себя униженной из-за утраты своей прежде независимой позиции, увидит в выступлении против России свой собственный компенсационный механизм. Ради единства против России Франция вместе с другими радостно подчинится ЕС и Германии, которую Париж будет превозносить, как слабодушный побежденный превозносит победившую его силу.

Но история, кажется, опять повторяется в виде болтливого фарса. Не состоялся ожидавшийся "быстрый крах" России под тяжестью западных санкций. Санкции ужесточаются, но при этом они все больнее бьют бумерангом по тем, кто их накладывает. Остановиться альянс США и ЕС не может. Ведь русские - недочеловеки, а немцы и американцы представляют высшую расу. Значит, этот шквал санкций должен в конечном итоге увенчаться успехом, иначе наша идеология неверна, а такого быть не может.



Трансформация капитализма способствует дестабилизации мира

Сегодняшние миллиардеры не похожи на традиционных миллиардеров, выходцев из семей, сделавших состояние в тяжелой промышленности, с наследствами и наследиями, передающимися из поколения в поколение. Это случайные миллиардеры, чье состояние обусловлено случайными успехами идей, которые по большей части исходят не от них самих. Кто-то эти идеи придумал, они понравились публике, а у миллиардеров оказались авторские права на эти идеи. Эти люди не добыли свои состояния путем собственных усилий, просто конкурентам повезло меньше, а настоящие авторы идей часто остаются в забвении. Состояния ныншних миллиардеров - это плоды случайности, подарки Фортуны в худшем смысле этого слова. Но у этих людей складывается впечатление, что они боги, что их желания не имеют пределов, а планета принадлежит им.

Эти люди, через Давос и другие более или менее секретные организации, взяли Запад под свой контроль. Примером, показывающим абсурдность ситуации, является Билл Гейтс, который использует ВОЗ для планирования тотальной вакцинации всей планеты, хотя он не является ни врачом, ни квалифицированным специалистом в этой области. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить мегаприбыли крупным фармацевтическим компаниям. Другой пример - Илон Маск, который, не являясь специалистом, тем не менее производит ракеты и захватывает целую социальную сеть, чтобы распространять то ли свои, то ли не совсем свои идеи. Еще один пример - Google, который повсюду вмешивается в нашу частную жизнь.

С точки зрения таких людей, Китай и Россия не должны существовать. Страны, не желающие большой перезагрузки, сторонящиеся их социальных сетей, считаются опасными для системы турбо-капитализма. Поэтому их надо уничтожить либо при помощи исламистов (афганцев, чеченцев, уйгуров), либо, если не получится, при помощи провоцирующей агрессии через соседнюю страну (Украина, Тайвань). Либо, если не получится и это, при помощи прямой атаки. Только в последнем случае речь идет не о нематериальной атаке (такой атакой уже являются санкции и всплеск бредовой пропаганды). Речь идет о ядерной атаке, которая может закончиться исчезновением человечества.



Долгосрочная проблема турбо-капитализма заключается в том, что условием получения нематериальной прибыли является доверие людей к его системе. Люди заходят на американские социальные сети, потому что там реально присутствуют их друзья. На Youtube реально можно посмотреть видео, которые сделали близкие тебе по духу люди. Все это порождает доверие к системе.



Но если возобладает недоверие, пользователи постепенно будут отказываться от этих медиа. Они перейдут в другие сети, менее агрессивные с точки зрения рекламы и вмешательства в частную жизнь. Учитывая бизнес-модель западных соцсетей, они от такого исхода могут быстро рухнуть. Россияне больше не используют западные соцсети, переходя на Odysseo либо Rutube. Вместо чужих соцсетей россияне используют ВК (ВКонтакте) и так далее. Это создает большой разрыв на рынке и может стать примером пользователям других незападных стран. Все меньше стоит учитывать в этой схеме население западных стран, подвергшееся полной лоботомии.



Украинцы на алтаре турбо-капитализма

Мы видим, что для конфликта с Россией есть много других мотивов, кроме защиты украинцев, которые в любом случае будут принесены в жертву на алтарь турбо-капитализма. Но они рискуют быть принесенными в жертву ни за что. Нам предстоит третья мировая война для спасения нематериальных прибылей западных IT-компаний, но она может обернуться и против своих спонсоров, приведя к исчезновению капитализма на планете.



Первая мировая война ознаменовалась появлением социализма в виде Советского Союза, вторая - расширением Советского Союза вплоть до его краха в силу отсутствия гибкости в его политической системе. Неужели третья приведет к отмиранию капитализма? Мы не должны забывать, что капитализм является лишь средством узурпации благ благодаря чужому труду. Сегодня мы достигли предела, когда эта узурпация касается самого бытия.

Россия и Китай - два крупных суверенных государства, отсюда и угрозы

Турбо-капитализму нужна группа разрозненных, несостоятельных государств, чтобы его сети могли бессовестно манипулировать ими, навязывать свои антисоциальные законы. В среде таких слабых государств легче заниматься эксплуатацией, давя национальные производства за счет более дешевого продукта из страны, где себестоимость этого продукта меньше. Без сильных национальных правительств западным IT-компаниям легче достичь цифрового контроля над населением, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду. В чем эта выгода? Например, можно получить возможность навязывать этому населению обязательные товары или услуги, такие как принудительная вакцинация или подсоединение к "дематериализованным" благам вроде по сути обязательного для всех программного обеспечения.

Этим проектам противостоят два препятствия: с одной стороны, суверенные государства, с другой стороны, часть населения, сопротивляющаяся дематериализации потребления и всего общества.

Для борьбы с суверенными странами наилучшим решением является война. Именно война должна привести к разрушению двух великих суверенных государств. А для несогласной части общества есть "культура отмены". Она позволяет устранить выражающих несогласие. Есть и другие способы борьбы с несогласными - например, дематериализация валюты. Она позволяет напрямую ограбить неугодных людей или целые страны, обнулив их банковские счета.

Общество, которое западные лидеры готовят для нас, представляет собой нематериальный тоталитаризм, чья сила принуждения и контроля будет намного превосходить начинания нацистского режима. Но вместо того, чтобы по старинке отравить нас газом, эти господа уничтожат нас в экологическом и финансовом плане, оправдывая свои преступления заявлениями об уважении к демократии.

"Если вы против нас, вы против демократии; если вы против демократии, вы угрожаете демократии; если вы угрожаете демократии, наш долг - вас уничтожить".

Но точно так же, как нацисты столкнулись с Советским Союзом, турбо-капиталисты, вероятно, столкнутся с Россией, поддерживаемой Китаем. На карту поставлено наше собственное выживание как свободных народов.

Жан-Поль Фоскарвель (Jean-Paul Foscarvel)

AgoraVox

Франция

19 июня 2022 Источник - inosmi.ru

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