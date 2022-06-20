Foreign Affairs: США потеряли ориентиры по Тайваню: все выборы у них плохие

07:13 20.06.2022 20 июня 2022

Тайвань - последствия завоевания



FA пишет о том, что сейчас США проигрывают Китаю "тихую битву" за Тайвань. Вашингтон мечется со своей тайваньской стратегией, пытаясь выбрать один из многих вариантов. Но как пишут авторы, все они плохие. Колебания США нервируют сам Тайвань и американских союзников. Между тем, КНР целенаправленно усиливает свой боевой потенциал вокруг острова.



Почему мир в Индо-Тихоокеанском регионе так сильно зависит от Тайваня.

Из всех трудноразрешимых вопросов, которые могут спровоцировать горячую войну между США и Китаем, Тайвань находится в самом верху списка. И потенциальные геополитические последствия такой войны будут огромными. Тайвань - "непотопляемый авианосец и база подводных лодок", как однажды назвал его генерал армии США Дуглас Макартур, - имеет чрезвычайно большое и часто недооцениваемое военное значение как ворота в Филиппинское море, жизненно важный театр военных действий для защиты Японии, Филиппин и Южной Кореи от возможного китайского давления или нападения. Нет никакой гарантии, что Китай быстро выиграет войну за остров и что такой конфликт не затянется на годы и не ослабит Китай. Но если Пекин получит контроль над Тайванем и разместит там военные объекты, военное положение Китая радикально упрочится.



Средства наблюдения за океаном и, в частности, подводные лодки Пекина могут сделать контроль над Тайванем существенным плюсом для китайской военной мощи. Даже без каких-либо крупных технологических или военных вложений обладание островом улучшило бы способность Китая препятствовать военно-морским и воздушным операциям США в Филиппинском море и тем самым ограничило бы способность Соединенных Штатов защищать своих азиатских союзников. И если в будущем Пекин создаст большой флот малошумных атомных подводных лодок и подлодок с баллистическими ракетами, их размещение на Тайване позволит Китаю угрожать морским путям в Северо-Восточной Азии и укрепить свои ядерные силы морского базирования.



Ясно, что военная ценность острова усиливает аргументы в пользу сохранения Тайваня вне досягаемости Китая. Сила этих аргументов, однако, зависит от нескольких факторов, включая предположение о том, что Китай после оккупации Тайваня будет осуществлять дополнительную территориальную экспансию и долгосрочные военные и технологические инвестиции, необходимые для полного использования острова. Она также зависит от генерального курса США в отношении Китая. Вашингтон мог бы оставаться приверженным своему нынешнему подходу, заключающемуся в сдерживании Китая за счет сочетания политических обязательств перед партнерами и союзниками США в Азии и значительного передового военного присутствия. Или он может принять более гибкую политику, сохраняющую обязательства только перед ключевыми союзниками по договорам безопасности и сокращающую силы передового базирования. Или он может вообще сократить все такие обязательства в рамках более сдержанного подхода. Однако независимо от того, какую из этих трех стратегий выберут Соединенные Штаты, китайский контроль над Тайванем ограничит способность американских вооруженных сил свободно действовать в Тихом океане и потенциально будет угрожать там интересам США.



Но проблема не только в том, что огромное военное значение Тайваня создает проблемы для любой большой стратегии США. Дело в том, что что бы ни делал Вашингтон - попытается ли он спасти Тайвань от притязаний Китая или нет, - он будет вынужден идти на риск и нести издержки в своем противостоянии с Пекином. Как то место, где сталкиваются все дилеммы политики США в отношении Китая, Тайвань представляет собой одну из самых сложных и опасных проблем в мире. Проще говоря, у Вашингтона мало хороших вариантов и очень много плохих, которые могут привести к катастрофе.



Тайваньский баланс в регионе



Нападение Китая на Тайвань может изменить военный баланс сил в Азии самым различным образом. Если Китай быстро и легко захватит остров, многие из его военных средств, предназначенных для тайваньской кампании, могут быть высвобождены для решения других военных задач. В этом случае Китай также мог бы ассимилировать стратегические ресурсы Тайваня, такие как военная техника, рабочая сила и полупроводниковая промышленность, которые укрепили бы военную мощь Пекина. Но если Китай увязнет в длительном завоевании или оккупации Тайваня, попытка насильственного объединения может стать серьезным препятствием для дальнейшего усиления могущества Пекина.



Однако любая кампания по приобретению Тайваня позволит Пекину разместить там важную военную технику, в частности, устройства подводного наблюдения и подводные лодки, а также связанные с ними средства воздушной и береговой обороны. Размещенные на Тайване, эти активы будут делать больше, чем просто расширять сферу военной активности Китая на восток на длину Тайваньского пролива, как это будет в случае, если бы Китай разместил на острове ракеты, самолеты, беспилотные летательные аппараты или другие системы вооружений. Подводное наблюдение и подводные лодки резко повысят способность Пекина препятствовать операциям США в Филиппинском море, районе, который будет иметь жизненно важное значение во многих возможных сценариях будущих конфликтов с участием Китая.



Наиболее вероятные сценарии сейчас концентрируются вокруг того, что Соединенные Штаты защищают своих союзников вдоль так называемой "первой цепи островов" у материковой части Азии, которая начинается к северу от Японии и проходит на юго-запад через Тайвань и Филиппины, а затем сворачивает к Вьетнаму. Например, военно-морские операции США в этих водах были бы необходимы для защиты Японии от потенциальных китайских угроз в Восточно-Китайском море и на южной оконечности островов Рюкю. Такие операции США также будут важны в большинстве сценариев защиты Филиппин и в любом сценарии, который может привести к ударам США по материковой части Китая, например, в случае возникновения крупного конфликта на Корейском полуострове. Военно-морские операции США в Филиппинском море станут еще более важными, поскольку растущие ракетные возможности Китая делают базирующиеся на земле самолеты и региональные авиабазы базы все более уязвимыми. Это вынуждает Соединенные Штаты больше полагаться на самолеты и ракеты, запускаемые с кораблей.

Если бы война в Тихом океане разразилась сегодня, способность Китая проводить эффективные загоризонтные атаки, то есть атаки, нацеленные на американские корабли на расстояниях, превышающих линию прямой видимости до горизонта, была бы более ограниченной, чем обычно предполагается. Китай может нанести первый удар по авианосцам и другим кораблям передового базирования США. Но как только начнется конфликт, передовые средства наблюдения Китая - большие радары, расположенные на материке, которые позволяют Китаю "видеть" за горизонтом, - скорее всего, будут быстро уничтожены. То же самое относится и к китайским разведывательным самолетам или кораблям, находящимся вблизи военно-морских сил США.



Китайские спутники вряд ли смогут компенсировать эти потери. Используя методы, отточенные Соединенными Штатами во время холодной войны, военно-морские силы США, вероятно, смогут "прикрыть" свои собственные радиолокационные и коммуникационные ресурсы и тем самым избежать обнаружения китайскими спутниками, которые перехватывают электронные излучения. Без данных от этих специализированных средств сбора сигналов китайские разведывательные спутники будут вынуждены беспорядочно искать американские войска на обширных участках океана. В этих условиях силы США, действующие в Филиппинском море, столкнутся с реальным, но допустимым риском дальних китайских атак, и руководство США, вероятно, не почувствует немедленной угрозы, которая привела бы к эскалации конфликта вследствие нанесения ударов по китайским спутникам.



Однако если Китай будет добиваться полного контроля над Тайванем, ситуация будет выглядеть совсем по-другому. Китай может разместить подводные сенсоры, называемые гидрофонами, в водах у восточного побережья острова, которые намного глубже, чем воды, которые Пекин в настоящее время контролирует внутри "первой цепи островов". Размещенные на соответствующей глубине, эти специализированные датчики могли бы прослушивать окружающий подводный мир и обнаруживать низкочастотные звуки надводных кораблей США за тысячи миль, что позволило бы Китаю более точно определять их местонахождение с помощью спутников и нацеливать на них ракеты. (Американские подводные лодки слишком тихие, чтобы их могли обнаружить эти гидрофоны.) Такие возможности могут вынудить Соединенные Штаты ограничить использование своих надводных кораблей районами за пределами досягаемости гидрофонов или же провести рискованные атаки на китайские спутники. Ни один из этих вариантов не является привлекательным.



Foreign Affairs



США потеряли ориентиры по Тайваню: все выборы у них плохие Источник - inosmi.ru

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