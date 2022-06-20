Перетасовка правящей элиты в Казахстане и рост русофобии, - В.Прохватилов

07:19 20.06.2022 В 2022 году Казахстан может столкнуться с заметным увеличением исхода русских и русскоязычных



После прошедшего в Казахстане референдума по поправкам в Конституцию в республике были произведены перестановки на нескольких важных государственных постах. Эти перестановки усилили позиции националистов.



Серьезным карьерным рывком в плеяде русофобов стало назначение депутата парламента от правящей партии "Нур Отан" (ныне "Аманат") Берика Абдыгалиулы акимом (главой) недавно созданной Улытауской области. Будучи депутатом мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана), он добивался реабилитации граждан бывшей Казахской ССР, воевавших на стороне Гитлера в рядах Туркестанского легиона СС.



Берик Абдыгалиулы говорит, что легионеры достойны реабилитации, так как они "убивали красных". По его мнению, "Казахстан стал независимым не просто так, после безболезненной ликвидации СССР… Казахский народ вел борьбу за независимость, принося жертвы. И борьба эта шла с самыми настоящими захватчиками как в царский, так и в коммунистический периоды".



Теперь Берик Абдыгалиулы получил возможность распространять свои идеи среди двухсот с лишним тысяч жителей Улытауской области.



Удерживается в обойме высших чиновников бывший госсекретарь Ерлан Карин. После ликвидации этой должности он стал госсоветником. На посту госсекретаря Карин руководил государственной комиссией по полной реабилитации жертв политических репрессий. Эта комиссия, как мы писали, как раз ставила своей главной целью реабилитацию казахов, воевавших в рядах гитлеровского Туркестанского легиона.



Ерлан Карин известен как куратор казахстанского филиала турецкой организации "Серые волки" и движения "Оян, Казахстан", которые являются получателями грантов американских фондов, включая запрещенный в России Фонд Сороса*. Карин считает, что национализм как идеология должен служить стержнем казахского государства.



Теперь он отвечает за внутреннюю политику и разработку идеологической линии. Более того, Карин возглавил Курултай, новый пропагандистско-консультативный орган, заседания которого будут проходить в Улытауской области, во главе которой встал Берик Абдыгалиулы. Улытауская область названа "сакральной" для казахского народа (новый аким-русофоб составил в 2019 году энциклопедию "Сакральные объекты Казахстана").



14 июня был подписан президентский указ "О создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан". В состав Курултая включены 117 человек из числа депутатов сената и мажилиса, представителей местных органов власти, предпринимателей, общественников, экспертов, лидеров политических партий, представителей науки, культуры, образования, здравоохранения, журналистов, спортсменов. Курултай станет консультативно-совещательным органом при президенте, вырабатывая идеи по развитию общественной консолидации в республике.



Среди членов Курултая замечены профессиональные русофобы: один из идеологов казахского национализма, разработчик идеи признания "голодомора" и переориентации Казахстана на Турцию, депутат мажилиса от правящей партии Айдос Сарым; патриарх казахского национализма, недавно ставший "Героем труда Казахстана" писатель Мухтар Шаханов; политолог с ярко выраженной антироссийской позицией, автор ряда русофобских информационных вбросов Талгат Калиев.



Стал членом Курултая и лидер праволиберальной парламентской партии "Ак жол" Азат Перуашев, предлагавший переименовать страну, поместить на флаг полумесяц и убрать все русские названия городов и областей.



Там же и защитник американских военных биолабораторий в Казахстане Марат Шибутов.



Пересел с поста министра образования и науки в кресло министра просвещения ставленник запрещенного в России Фонда Сороса*** Асхат Аймагамбетов, сторонник ускоренного введения латиницы, американской системы обучения и приватизации средних школ. При нем началась передача вузов под управление американских университетов и переписывание учебников по истории, где Советский Союз представлен преступным государством.



Скандалом сопровождалось назначение министром науки и высшего образования Саясата Нурбека, близкого друга известного казахстанского поэта, открытого салафита Бекболата Тлеухана. Новый министр поспешно опроверг свое участие в запрещенном в Казахстане религиозном движении "Исматулла", которое возглавляет бывший афганский моджахед Исматулла Абдугаппар, но от дружбы с воспевающим ненависть к России поэтом не отрекся.



Вокруг назначения сенатора Бейбита Исабаева акимом Жетысуской области также разгорелся скандал, после того как тот заявил о намерении проводить рабочие совещания только на казахском языке.



Усидел в кресле министра информации оголтелый русофоб Аскар Умаров, публиковавший, как мы писали, географические карты, на которых Оренбург и Омск входят в состав "настоящего Казахстана". Умаров агитирует за отмену празднования Дня Победы 9 мая, что фактически и произошло в этом году. Он также стоит за созданием десятков бот-ферм, накручивающих волну поддержки киевскому режиму в казахстанском сегменте Интернета и участвующих в травле сторонников России.



По-прежнему является спикером сената Маулен Ашимбаев, который продвигал тему "голодомора" 20-30-х годов и требовал уголовного наказания для тех, кто собирал гуманитарную помощь населению Донбасса.



В сети Интернет стали появляться видеоролики, где националисты то называют всех русских нацистами, то угрожают их "перерезать как баранов".



Активизировался один из организаторов "языковых патрулей" Диас Кузаиров. Недавно жертвой его травли стала 22-летняя русская девушка Елизавета Матвеева из Усть-Каменогорска (Восточный Казахстан). Матвеева опубликовала в сетях ролик, где сказала спасибо Путину. Девушка заявила, что в мире возрождается фашизм, но сейчас она чувствует себя спокойно: если и в Казахстане появятся неонацисты, то Путин защитит русских. С подачи Кузаирова Елизавете и ее матери угрожали убийством, их адреса искали в соцсетях. Полиция отказалась принять заявление об угрозах и уголовное дело не завела.



6 марта в Казахстане прошел самый массовый в СНГ разрешенный властями антироссийский митинг. В Алма-Ате он начался с массового выкрикивания "Слава Украине – Героям слава!". Мероприятие согласовал недавно назначенный акимом Алма-Аты Ерболат Досаев. Организатором акции стал антироссийский активист Даулет Абылкасымов, один из главных ораторов был глава финансируемого Вашингтоном фонда Liberty Галым Агелеуов.



Расцвет русофобии в республике вынуждает русских уезжать. По данным онлайн-опроса сайта "Русские в Казахстане", в ходе которого его посетителям задавался вопрос "Повлияли ли текущие кризисные события на ваши миграционные настроения?", абсолютное большинство опрошенных заявили, что намерены уехать из страны. Вариант ответа "Буду уезжать обязательно" выбрали 62,9% опрошенных, "Серьезно обдумываю отъезд из Казахстана" – еще 21,4%, "Начал(а) размышлять о возможном переезде" – 6,2%. Только 7,3% участников опроса указали, что уезжать они никуда не думают, и еще 2,5% затруднились с выбором ответа. В целом твердо решили уехать или всерьез думают об отъезде более 84% участников опроса.



В 2022 году Казахстан столкнется с заметным увеличением исхода русских и русскоязычных. Общие потери Казахстана от эмиграции в Россию за год могут составить 80-150 тысяч человек.



Вл.Прохватилов

20.06.22 Источник - фонд стратегической культуры

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