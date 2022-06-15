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Оружейный "клондайк". Куда исчезает оружие, поставляемое в "незалежную", - В.Бурт
07:30 20.06.2022

Валерий Бурт
15.06.2022
Оружейный "клондайк"
Запад насыщает Украину самыми различными видами вооружений. Главный поставщик – США. Другие государства НАТО дают вооружение неохотно, даже с некоторой ленцой, что называется, для "галочки", и только после многочисленных окриков вконец распоясавшегося Киева. Впрочем, громогласная истерика не всегда дает ожидаемые результаты.

Показательна почти комичная история со старыми немецкими танками, которые Испания собиралась поставить на Украину. Сначала речь шла о четырех десятках списанных машин Leopard 2A4 90-х годов, хранящихся в пиренейских арсеналах. Не успели в "незалежной" порадоваться презенту, как испанская комиссионка внесла смущенную поправку – lo siento, amigos, но обещанное дать не можем, ибо Германия наложила запрет на отправку своих танков.

Позже испанцы, снова опустив глаза, оговорились – нет, мы танки все-таки дадим, но только десяточек, не больше. И не сейчас, а позже, когда договоримся с камрадами. А пока займемся ремонтом боевых машин, ведь они, увы, не на ходу.

Может, Украине стоит пошукать по собственным сусекам? Ведь где-нибудь на дальних хуторах или в ангарах коллекционеров наверняка хранятся еще боевые машины вермахта времен Второй мировой – "тигры", "пантеры". Что-то подвернуть, подкрутить, смазать да и пустить в дело. А экипажи недурно было бы составить из правнуков тех, кто вторгся на украинскую землю в июне сорок первого…

Однако немцы, хотя и без намеков и ассоциаций, своеобразно отметят трагическую дату. Германия обещала поставить Украине семь самоходных гаубиц и некоторое количество самоходных же зенитных систем "Гепард". Это должно произойти аккурат 22 июня, в день начала Великой Отечественной. Так что германские орудия, впервые с 1941 года, смогут снова ударить по российским позициям. Если, конечно, доберутся до поля боя, не превратятся в кучу металлолома после ударов Вооруженных сил РФ…

Вопросы есть и по другим видам импортных вооружений, поставляемых на Украину. Речь идет о тех, что после доставки в "незалежную" банально исчезают на глазах.

Дело в том, что контроль за вооружением со стороны Запада осуществляется ровно до тех пор, пока их военные его не передадут украинской стороне. Обычно это бывает на границе Украины с Польшей. Дальше, сколько танков, бронемашин, ракет уходит на передовую, а сколько проваливается буквально в "черную дыру" – их не волнует.

Зато известно, что коррупция на Украине цветет пышным цветом. А оружейный бизнес – ох, какой выгодный!

Во-первых, найдется немало желающих сделать "запасы" в самой "незалежной": если есть лишние гривны, почему не прикупить на всякий случай крупнокалиберный пулемет с патронами, несколько гранат и не припрятать их на чердаке или в подвале?!

Некоторым и деньги не пришлось тратить, ведь недавно, когда российские войска подходили к Киеву, по указу президента Украины Зеленского легкое оружие раздавалось всем желающим без разбору. Среди них могли оказаться люди с криминальным прошлым и настоящим. Наверняка обладателями автоматов и карабинов стали и наркоманы, и алкоголики, и пациенты психиатрических лечебниц. То есть те, кто может начать палить из окон домов, в магазинах, на улицах без всякой на то причины.

Среди граждан Украины, выехавших за рубеж, были многократно замечены не только женщины с детьми и пожилые люди. Границу переходило немало крепких молодых людей. Кто они, почему не в армии, не защищают родные края от "ненавистных москалей"?

Загадки тут никакой нет. Это те мигранты, кому неохота защищать нынешний киевский режим, умирая в российских "котлах", отсиживаясь в заводских подвалах, с тревогой прислушиваясь к свисту бомб и ракет. Они попросту "откосили" за определенную сумму и теперь наслаждаются спокойной европейской жизнью. Некоторые из этих парней присматриваются на будущее, ищут работу.

Но есть и другая категория приезжих – криминальная. Не начнут ли они "кошмарить" местных бюргеров, открывать грабительский или какой-то иной, запрещенный законом "промысел"? А оружие для своих неблаговидных целей они легко получат с родины, от своих хлопцев.

Таким образом, в Европе будет открыт второй, после афроазиатского, криминальный фронт мигрантов. И он не будет стоять в задумчивости, а начнет действовать. И цели будут серьезные.

Уже есть данные, свидетельствующие о том, что оружие с Украины растекается по всему миру. Известны каналы поставок и люди, которые работают по цепочке, опоясывающей весь земной шар. Оружие попадает в руки бандитов, террористов и прочих преступников.

Никогда ранее они и мечтать не могли заполучить, например, зенитно-ракетные комплексы Stinger, переносные противотанковые ракеты Javelin, беспилотные летательные аппараты Switchblade с функцией самоуничтожения, беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и многое другое. Теперь же их приобретение становится реальностью.

Украину уже давно называют "серой зоной", откуда "серьезное" вооружение уходит в нестабильные регионы мира. Еще в 2017 году международная общественная организация "Центр исследования коррупции и организованной преступности" указывала, что "оружие производства западных стран перетекает к радикальным силам африканского континента через Украину".

Поток оружия может захлестнуть Европу, и грабители будут отправляться на "дело" не с пистолетами и автоматами, а с ракетно-зенитными комплексами. Тогда воевать с бандитами придется уже не полиции, а регулярной армии, и исход таких сражений будет непредсказуемым. В этих условиях криминальные банды смогут – типун мне на язык! – захватывать целые города, терроризируя жителей.

Ситуация с неконтролируемым вывозом оружия из Украины в другие страны вызывает серьезную тревогу на Западе. Как сообщает CNN, администрация США озабочена риском того, что оружие может, рано или поздно, оказаться в "неожиданных местах". Значит, не исключено, что таким регионом окажутся и сами Соединенные Штаты, где и так то и дело кто-то из гражданских хватается за пистолеты или винтовки и начинает палить без разбора. Но будущее, возможно, таит в себе куда более серьезные угрозы, когда против преступников, снаряженных артиллерией и танками, придется бросать стратегическую авиацию.

Пока же поставки оружия в "незалежную" только растут. Так же, как и отток его в другие страны.

Кстати, согласно недавнему заявлению Интерпола, среди иностранных наемников, собравшихся на Украине, есть и представители откровенно мафиозных организаций, что также создает серьезную угрозу распространения по всему миру высокотехнологичного современного оружия.

И последнее. Протяженность российско-украинской границы велика, и в ней вполне могут оказаться бреши. Между представителями российских и украинских криминальных группировок наверняка налажены контакты, в том числе и в области вооружений. Впрочем, подобные риски уже оценили сотрудники МВД и Росгвардии и ими предпринимаются соответствующие действия.

Источник - Столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655699400


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