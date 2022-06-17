О коррупции, безработице и "патриотах". Кыргызстанки за рубежом, - Ж.Масалиева

08:46 20.06.2022 20 июня 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



О коррупции, безработице и "патриотах". Кыргызстанки за рубежом ответили Атазову



Депутат Шайлообек Атазов на заседании парламента предложил ограничить выезд за границу девушкам 18-20 лет. По его мнению, они должны выезжать за рубеж только в сопровождении родителей или после замужества. Нардеп связал это с проблемами в области миграции.



Инициатива депутата не понравилась избирателям: это нарушение права на свободное передвижение вне страны, гарантированного Конституцией КР. Сначала на митинг против Атазова вышли три жительницы Свердловского округа Бишкека, от которого он избрался в парламент. Они призвали депутата сдать мандат и "не позорить их район".



Сложить полномочия от Шайлообека Атазова потребовали и участницы митинга за права женщин и против дискриминации.



Журналист 24.kg поинтересовалась мнением девушек и женщин из Кыргызстана, которые сейчас находятся в миграции в разных странах мира: что они думают об инициативе Шайлообека Атазова.



Создайте условия

Молодые девушки в возрасте 18-20 лет в основном уезжают учиться. Это те активистки и отличницы, которые жаждут получить знания и стать хорошими специалистами в разных областях. Студенты отмечают, что кыргызские вузы не могут дать им высшее образование, отвечающее современным требованиям.

Сезим Дайырбекова уехала в Турцию три года назад в 19 лет.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

На родине заставляли выходить замуж. Кыргызстанка о решении переехать в Италию

"Если девушка хочет получать знания на хорошем уровне, уехать из Кыргызстана - это единственный способ достичь желаемого. В 2017 году я окончила школу и поступила в Кыргызский государственный университет. Училась там полгода, и мне не понравились ни система образования, ни преподаватели, ни сам университет. После этого стала рассматривать вузы в других странах. Подала документы в Турцию. Сейчас учусь на 2-м курсе", - рассказывает Сезим.



Девушка живет в городе Конья, успешно учится в университете Неджметин Эрбакан. По ее словам, система образования, условия и студенческая жизнь в стране абсолютно несравнимы с кыргызстанскими.



Если бы в Кыргызстане у студентов были такие же возможности и условия, они бы и не хотели уезжать из страны для получения образования за границей.



Сезим Дайырбекова.

"За эти три года не помню каких-либо опасных или рискованных случаев. Напротив, многие местные жители помогали мне, когда у меня были какие-либо проблемы или трудности", - отмечает Сезим Дайырбекова.



Устраните коррупцию



Молодые девушки за рубежом ищут не только качественное образование, но и доступное, чтобы не обременять родителей. Да и терять четыре года без толку, обучаясь в коррумпированных государственных вузах страны, не хочется. А в частных университетах сумма контракта для многих не по карману.



"У меня нет высокопоставленных родственников, чтобы мне гарантировали высокую должность, где я могу заработать нормальные деньги. И родители не могут оплатить контракт некоторых вузов. За границей благодаря своим знаниям получила возможность учиться бесплатно", - говорит Акылай Маратова.

Девушка также учится в Турции.



С ней согласна и Айзат Рахатбекова, которая четыре месяца назад уехала в Германию. Кыргызстанка сейчас ходит на языковые курсы, скоро начнет обучение в университете в городе Гейдельберге.



"Качественного образования и личностного роста в Кыргызстане не стоит даже искать. Вы знаете уровень наших вузов. С нашим дипломом где и какую работу я могу получить? Если у девушки нет цели в жизни, она склонна к разврату, то и будучи в Кыргызстане, и живя с родителями, пойдет по такому пути", - считает Айзат Рахатбекова.



Девушки предлагают депутатам решать проблемы, защищать от насильников и охранять права кыргызстанок для начала внутри страны.



"Часто слышим про насилие в отношении детей и женщин. Знаем, что женщины живут бедно, еле кормят детей. Может, депутатам стоит для начала решить их проблемы", - отмечает Айзат Рахатбекова.



Не депутату решать за меня



У 19-летней Зирек Мансуровой в последний год нет времени читать инициативы депутатов парламента Кыргызстана. Она загружена учебой в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. К учебе она относится серьезно, в будущем намерена поднять уровень медицины в Кыргызстане.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Поехала учиться и осталась навсегда. Приключения кыргызстанки в Париже

"Инициатива депутата - полный бред. Я учусь и работаю за границей. Живу вместе с родственниками, но я достаточно самостоятельная девушка. Почему меня должны сопровождать мои родители? Тем более они работают, оплачивают мой контракт, у них кроме меня есть и другие дети младшего возраста. Как быть тогда с остальными детьми, домом? Это мы должны учиться, развиваться, работать и помогать родителям. Мои сокурсники из разных стран, разных городов. Все погружены в учебу, никто не бросил университет и не ведет аморальный образ жизни. Никто не может ограничить нас в наших целях, взглядах и мечтах", - уверенно заявляет Зирек.



У молодых девушек взгляды на жизнь и мировоззрение шире, чем у взрослых. Они более целеустремленные и гибкие в получении новых знаний и опыта.



Куда и во сколько лет мне ехать, решать моим родителям, а не депутату. Все родители, вне зависимости от возраста ребенка беспокоятся, прежде чем отпустить за границу.



Зирек Мансурова

"Мои тоже до сих пор волнуются, несмотря на то что у меня тут тетя, которая присматривает за мной", - говорит Зирек.



Образованная девушка - благо для страны

Много молодых ребят и девушек из Кыргызстана работают в Дубае. По их признанию, на чужбине скорее становишься взрослым, ответственным.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Не брали даже посудомойщицей. Как кыргызстанка в США сделала карьеру в IT-сфере

"Мы все работаем, ни у кого нет времени на развлечения. Да и желания попросту тратить заработанные деньги не хочется. Заработки не падают нам с небес, приходится работать с утра до вечера. Никто нас не балует, надо быть дисциплинированной и ответственной. Если бы в Кыргызстане была работа с достойной заработной платой для молодежи, никто бы, наверное, не отрывался от семьи и не уезжал", - отмечает 20-летняя Назик Жоробекова.

Ее ровесница Барчынай Махамаджан кызы девять месяцев назад приехала в Берлин по программе AU Pair. Девушка признается, что очень расстроилась, услышав про инициативу Шайлообека Атазова.



"Запретом разве можно что-то решить? Это, наоборот, ухудшит социальное положение в стране. Ведь сначала надо выяснить причину, почему уезжают. Девушка, которая в 18 лет не может взять на себя ответственность, не сделает этого и в 25-30 лет. Говорят, что выезд будет разрешен только после 25 лет. А до этого все должны выйти замуж... Но тогда вряд ли у них будет возможность учиться. Ведь образованная девушка - это образованная мать, которая вырастит умных детей", - говорит Барчынай.



Атазов за бедность?



Возможно, некоторые депутаты и вправду не знают социально-экономический уровень страны - что у нас нет никаких программ по поддержке молодежи и молодых семей, количество рабочих мест на всех не хватает, зарплаты зачастую мизерные...



Озвучивая инициативы по ограничению возможностей зарабатывать, устроить свою карьеру за границей, Шайлообек Атазов, видимо, планирует увеличить показатели бедности и безработицы Кыргызстана. Иначе как понять его высказывание?



"В таком возрасте девушки в первую очередь уезжают за границу, чтобы получить образование, профессию. Как мы видим, многие из них возвращаются потом в Кыргызстан, работают на своей родине, вкладываются в развитие страны. Из них выходят отличные кадры, востребованные и высокопрофессиональные. Но есть и те, кто выходят замуж за иностранцев и выезжают из страны на родину мужа. Это тоже их право!" - говорит 43-летняя Манат Сулайманова из Швейцарии.



Она отмечает, что женщины подвергаются чаще насилию внутри страны, нежели за границей.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Много обманутых. Глава сообщества женщин о жизни кыргызстанок в Турции

Алтын Абдрахманова из Швеции считает, что поведение девушек за рубежом зависит от их воспитания в семье. И тут никакие законы, ограничивающие их право на передвижение, не помогут. К тому же это поведение девушек никоим образом касаться депутата не должно.



"Каждая девушка получает воспитание в семье. Она учится, ставит себе цели, а государство не может ее ограничить. Девушка может пойти не по тому пути и в Кыргызстане и рядом с родителями может испортиться, сломать себе судьбу. Предлагаю не ограничивать, а дать воспитание и знания девушкам, чтобы они, где бы ни находились, не сбились с правильного пути", - советует 50-летняя Алтын Абдрахманова.



Нас не надо водить за руку

Айсулуу Алмаз из Канады, работающая в международной консалтинговой и аудиторской компании, с 19 лет начала выезжать за границу. Сейчас ей 30.



"В здравом уме, здоровье тоже в порядке. Могу сказать, что выступаю послом доброй воли, представляя кыргызский народ своими знаниями и честным трудом", - отмечает молодая женщина.



Она напоминает, насколько экономика Кыргызстана зависит от денежных переводов мигрантов. И немалую их часть составляют девушки и женщины.



"Половина мигрантов - кыргызские девушки. Они каждый месяц отправляют деньги, которые сэкономили на себя. Учатся и работают одновременно, стараются помочь не только себе, но и родным", - говорит Айсулуу.



Теперь же этих девушек хотят приравнять к скоту в сарае, который за руку надо водить за границей. Говорят, что защищают женщин, откуда им знать, что наших девушек надо защитить от самих кыргызских мужчин.



Айсулуу Алмаз

Кстати, по данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, возраст мигрантов - от 18 до 45 лет. Численность женщин-мигранток составляет от 43 до 48 процентов от общего числа.



Мигрантки в России согласны с Атазовым

В отличие от других стран мигранты в России частично поддерживают инициативу Шайлообека Атазова.



"Как мать согласна с инициативой депутата на 80 процентов. В Москве живу давно, за эти годы слышала и видела разных девушек и их поведение. Да, большинство девушек грамотные, умные, воспитанные, самостоятельно работают. Но есть где-то 20 процентов, которые потерялись в большом городе. Поэтому я понимаю беспокойство наших некоторых активистов, политиков о судьбе девушек. Почему не могу согласиться полностью (с депутатом)? Потому что экономическая ситуация в стране иногда заставляет девушек ехать в трудовую миграцию в столь юном возрасте", - говорит руководитель театра "Аян" 54-летняя Айнаш Козубаева из Москвы.



По ее признанию, театр "Аян" она открыла, в том числе чтобы как-то отвлечь молодежь от негатива и ночных клубов.



С ней согласна и Мадина Жапарова, которая сейчас живет в Анталье.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Кыргызстанка открыла бизнес в Малайзии и не хочет возвращаться на родину

"Этот вопрос поднимался ранее, потому что очень много было случаев, когда молодые девушки попадали в разные ситуации. Особенно в России, когда я работала там, была свидетелем многих плачевных историй, связанных с нашими молодыми девушками. Если смотреть с этой точки зрения, то инициатива кажется правильной. В молодом возрасте они уязвимы, не могут защитить свои права и наивны. Сейчас я работаю в Анталье. Недавно отправили груз 200 в Бишкек. Молодая девушка покончила жизнь самоубийством из-за отношений с парнем другой национальности", - говорит Мадина Жапарова.

Председатель центра правовой и социальной поддержки мигранток "Забота" в городе Москве 60-летняя Токтокан Эсенова полагает: предложение об ограничении девушек поступало от активистов в столице РФ, но там говорилось про несовершеннолетних.



"Вы знаете, что в Москве положение молодых девушек-мигранток вызывает очень много вопросов. Несовершеннолетние приезжают работать няньками, домработницами. Недавно 13-летняя девочка подвергалась насилию со стороны родственников-работодателей. На встрече с депутатами парламента мы просили принять меры, чтобы таких несовершеннолетних детей не отправляли одних на заработки за границу. Пусть приезжают только с родителями. Есть девушки 16-летние, которые в таком раннем возрасте сломали себе судьбу", - говорит глава центра.



Но ограничения на выезд для совершеннолетних считаю неправильным. Такие девушки приезжают учиться, они официально могут работать.



Токтокан Эсенова

"Если девочка только окончила школу, надо ее подготовить морально и психологически перед тем, как отправить в большие города", - считает Токтокан Эсенова.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

"Патриоты" сами насилуют и обманывают девушек. О жизни мигранток в Москве

Про ночные клубы, суициды, аборты, брошенных детей со стороны кыргызских женщин в Москве СМИ пишут давно. Многие активисты связывают это именно с необразованностью мигранток из КР.



Но особо подчеркивают, что насилуют, унижают и бросают на произвол судьбы девушек в России тоже кыргызские мужчины. Все, наверное, помнят действия патриотов, от которых пострадали наши девушки.



Если инициатива связана только со случаями в Москве, тогда, может, лучше запретить кыргызским мужчинам выезжать за границу, чтобы насилие не продолжалось за пределами нашей страны. Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655703960





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума

- Спикер Сената встретился с Генсеком Организации тюркских государств

- При Мажилисе заработает Общественная палата

- Развитие IT-кластера открывает новые экономические возможности для казахстанцев

- О курултае и национальной идее

- Ерлан Кошанов встретился с молодыми парламентариями ТюркПА

- Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

- Перспективы развития водной отрасли Казахстана обсудили на Парламентских слушаниях в Мажилисе

- Национальный курултай

