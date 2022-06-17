 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Северодонецкая петля Анаконды для ВСУ - миф или правда?
12:59 20.06.2022

В Лисичанске USAID и СБУ срочно вербуют из русской молодежи "славаукраинцев" для диверсий в Донбассе

Александр Ситников

Жовто-блакитные СМИ на всю катушку расхваливают "героїчну оборону" Северодонецка, поскольку медийщики Зе-команды спустили журналистам темник о том, как пиарить битву за этот город. Дескать, нужно раскручивать его как новый символ сопротивления. Плюс к этому самостийные лидеры общественного мнения, они же ЛОМы, с пеной у рта доказывают, что сравнение с Мариуполем неуместно.

Однако Сергей Гайдай, самостийный "хозяин" Луганщины и глава тамошней администрации, в своей очередной сводке сообщил ряд интересных моментов, доказывающих как раз обратное.

Во-первых, по его словам, "люди (гражданские), скрывающиеся в укрытиях завода „Азот", отказались от эвакуации. При общении с населением, нацгвардейцы зафиксировали на видео отказ". Гайдай не от большого ума заострил внимание на этом факте. Он что? Всех за дураков считает? Типа, местная "русня, совки и вата", как презрительно их называют западенцы, решили разделить участь отморозков из нацгвардии?

Это в очередной раз показывает, насколько цинична киевская власть. Сам факт, что заложников заставили говорить на камеру, означает только одно: к ним применили самые жесткие меры воздействия. Возможно, кое-кого избили, а может, даже расстреляли для острастки.

Во-вторых, гуманитарной помощью в соседнем Лисичанске занимается одиозная штатовская организация USAID (United States Agency for International Development), или Агентство США по международному развитию, точнее ее отделение "Демократическое управление в Восточной Украине". Эту звездно-полосатую контору повсюду называют ответвлением Госдепа, проводящим под чужими флагами американскую экспансию.

Похоже, самостийные чинуши оказались настолько нечистоплотными, что янки пришлось самим распределять пайки горожанам. Нет, американцам, конечно же, не жалко русню, но им категорически не хочется, чтобы местные жители встречали наши войска как освободителей.

Дяди и тети из USAID осознают, что людей старшего возраста охмурить не удастся, вот и пытаются перепрошить молодняк Луганщины. Об этом говорит хотя бы заявление "Демократического управления в Восточной Украине": "Сегодня волонтерский хаб Луганщины - это площадка без границ с большими амбициозными планами на будущее ради сплочения молодежи".

И еще: если в Лисичанске сидят представители USAID, то наверняка их охраняют американские наемники. Впрочем, не исключено, что агенты США по международному развитию наняли западенцев (не самим же под пули подставляться), и те из нормальных русских парней и девушек хотят сделать "славаукраинцев" с жовто-блакитными мозгами.

По слухам из Лисичанска, СБУ совместно с "волонтерами" USAID вербуют из числа русских подростков "партизан" для борьбы с русскими "орками". Значит, уже решено, что ВСУ сдаст Донбасс.

В-третьих, "хозяин Луганщины" утверждает, что "русские бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления. Пытаются установить полный контроль над областным центром и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут. Успеха не имеют".

Однако украинские телеграм-каналы горько признают, что "дорога жизни" простреливается, как на стрельбище, и фактически агломерация находится в оперативном окружении. Да, выехать можно, но не всем, а вот что-то доставить ВСУ очень проблематично.

Американский Институт изучения войны (ISW) признает, что "российские войска, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой концентрации большей части имеющихся у них сил на этом небольшом участке. Другие российские операции на востоке Украины, такие как попытки захватить Славянск и продвинуться к востоку от Бахмута, за последние две недели достигли незначительного прогресса".

Киношники из "Квартала 95", дорвавшись до власти в Киеве, пытаются сработать на опережение. Они буквально помешались на медийной картинке, поэтому уже "сушат" скорый драп ВСУ из Донбасса. Зеленский сделал несколько срочных поездок по прифронтовым городам, заявляя своим солдатам: "Мы победим", тогда как те видят совсем другую картину.

Дело в том, что сейчас на Украине нарастает недовольство огромными потерями в Лисичаснко-Северодонецкой агломерации. Причем, если СБУ удалось запугать самостийных военных, которые совсем недавно пачками выкладывали в Сеть видео "из нас сделали пушечное мясо", то наемникам рот особо не заткнешь.

Например, "дикий гусь" из США Джеймс Васкез опубликовал видео с раненым наемником в Северодонецке. Он на камеру сообщил: "Еще один из моих людей тяжело раненый. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться (домой) как можно скорее".

Напомним, о том, что в Северодонецк был введен "Иностранный легион", сообщил американский ресурс The War Zone, представляющий интересы Пентагона. По сведениям этого издания, наемники, прибывшие в город, были вооружены до зубов лучшим западным оружием и укомплектованы бронежилетами и бронекасками. Эта информация согласуется и с публикациями в "Українській правді", в которой сообщалось о необходимости отбить любой ценой "символ сопротивления".

Теперь, как пишут в соцсетях источники из Офиса президента, "в Северодонецке потеряли очень много наемников". Похоже, речь идет об очень больших цифрах, поскольку даже британская разведка MI-6, по инсайдерским раскладам, якобы передала разведданные в украинский Генштаб и даже в ОП о том, что "Россия сознательно не замыкает окружение на Северодонецком направлении, чтобы ВСУ наполняли ловушку новыми частями жовто-блакитных самоубийц и легионерами".

Британцы, которые ранее рекомендовали Зе-команде не сдавать город, теперь информируют своих украинских подопечных, что Москва придерживается стратегии "Северодонецкая петля Анаконды". Типа, до англичан наконец-то дошло, что это никакая не "героїчна оборона", а самая настоящая воронка смерти.

Как только британская аналитика была слита в Сеть не без участия людей главкома Залужного, жовто-блакитное общество не на шутку возбудилось. Киевские диванные войска и западенская "Секта свидетелей Чернобаевки" вцепились друг в друга. Первые строчат посты о "бермудском треугольнике Донбасса" в районе Северодонецк-Бахмут-Славянск, в котором исчезают части ВСУ и тяжелое вооружение.

Вторые доказывают, что во всем виноваты русские фейкометы. Типа, не было никакой позорной для Незалежной аналитики от MI-6. И вообще, на англичан это не похоже. Бритты, якобы, всегда просчитывают медийный эффект от своих разведданных, которые предназначены для утечки в медиа. А здесь Лондон однозначно говорит о зашкваре Киева и об умной стратегии Москвы. Значит, такой расклад явно не в интересах хитрецов из Туманного Альбиона.

Ясно одно, узнать "а был ли мальчик?", достоверно не получится. Тем не менее история с "Северодонецкой петлей Анаконды" тянет, как минимум, на здравый смысл. В пользу этой версии говорит хотя бы тот факт, что Британия считает приоритетом срочное обучение новых солдат ВСУ у себя на военных базах. Видимо, кадровый состав укронацистов и впрямь обескровлен на Донбасской дуге.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655719140


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