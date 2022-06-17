Правящая коалиция теряет позиции. Итоги второго тура парламентских выборов во Франции

13:01 20.06.2022

Блок Макрона лидирует во втором туре выборов в Нацсобрание, получая простое большинство



Александр Ахтырко



Ни правящий блок "Вместе!", ни оппозиция во Франции не смогут занять абсолютное большинство мест в парламенте - таковы предварительные результаты второго тура голосования, состоявшегося 19 июня. При этом ультраправая партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен впервые с 1988 года создаст собственную фракцию, став третьей политической силой в республике. В правительстве страны уже признали, что итоги выборов оказались "ниже ожиданий". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".



Во Франции в воскресенье, 19 июня, завершился второй тур парламентских выборов. Местные телеканалы приводят данные экзитполов и предварительные подсчеты итогов голосования, в котором приняли участие около 40% жителей страны.



Ни правящий блок "Вместе!", ни левая оппозиция не получат абсолютного большинства мест в Национальном собрании республики.



Так, представители блока "Вместе!" действующего президента Эммануэля Макрона займут, по оценкам французских СМИ, от 205 до 235 мест в нижней палате парламента - эта коалиция лидирует по результатам второго тура, обеспечив себе простое большинство. При этом у оппозиционного левого блока "Новый народный экологический и социальный союз" будет от 170 до 190 мандатов.



Всего в Национальном собрании 577 мест. Таким образом, ни одна из политических сил не может рассчитывать на абсолютное большинство - 289 депутатов, то есть более 50% мандатов.



Исторический результат партии Марин Ле Пен



Марин Ле Пен, основная соперница Макрона на президентских выборах 2017 и 2022 годов, избрана депутатом от департамента Па-де-Кале, где она получила более 60% голосов.



Возглавляемая ей ультраправая партия "Национальное объединение" занимает третье место и, по предварительным сведениям, получит от 75 до 95 мест в парламенте Франции - это в 10 раз превосходит прошлый результат этой политической силы, передает ТАСС.



По оценкам французских политологов, итоги нынешней кампании можно назвать историческими для "Национального объединения": впервые с 1988 года эта партия создаст собственную фракцию в нижней палате парламента.



В свою очередь, спикер Национального собрания прошлого созыва Ришар Ферран проиграл во втором туре выборов. Добавим, что действующий премьер-министр Франции Элизабет Борн избрана депутатом от Кальвадоса.



"Ниже ожиданий"



Комментируя первые результаты голосования, официальный представитель французского кабмина Оливия Грегуар признала, что итоги выборов "ниже ожиданий", но фракция правящего блока останется крупнейшей в парламенте.



"Мы сохраняем первое место в парламенте, хотя мы рассчитывали на лучшие результаты", - сказала она в эфире радиостанции RMC, добавив, что подсчет голосов в крупных городах "только начался, результаты могут меняться весь вечер".



Грегуар отвергла утверждение оппозиции о якобы поражении правящей партии, заявив, что французы четыре раза за последние месяцы голосовали на выборах и "каждый раз отдавали первое место президентскому блоку".



Каким был первый тур



Напомним, правящий блок "Вместе!" и коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" практически с одинаковым результатом завершили первый тур парламентских выборов, набрав 25,7% и 25,6% голосов соответственно.



После обработки 100% бюллетеней стало известно, что партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получила 18,7% голосов в первом туре.



Предыдущий состав парламента во Франции был избран в 2017 году, когда Эммануэль Макрон впервые стал президентом республики. Возглавляемая им партия "Вперед, Республика!" и ее союзники тогда получили абсолютное большинство в Национальном собрании - 308 депутатов.