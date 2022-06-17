 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Мары Сердар Бердымухамедов дал названия новым сортам пшеницы и открыл помещение для садака
13:03 20.06.2022

17 июня президент Сердар Бердымухамедов совершил праздничную поездку в Марыйский велаят, сообщает госинформагентство ТДХ.

Первым делом хяким Марыйского велаята Довранберди Аннабердиев доложил главе государства, что арендаторы Тахтабазарского этрапа выполнили план по сбору зерна. По этому случаю перед президентом выступили певцы, музыканты и дети. Последним Сердар Бердымухамедов вручил подарки.



Затем президент посетил дайханское объединение "Türkmenistan" Векилбазарского этрапа – поле арендатора-хлебороба Атагелди Эрниязова, где осмотрел поля и комбайны. Мужчина рассказал, что уже 15 лет занимается арендаторством. Со своего участка в 55 гектаров, на котором трудится вся его семья, он намерен собрать по 40–45 центнеров зерна с гектара.

"Благодаря созданным в стране льготным условиям дайхане добиваются высоких результатов", – цитирует Эрниязова ТДХ. Затем мужчина попросил президента дать благословение началу уборки зерновых. Глава государства сказал "bismilla" и срезал сноп колосьев. Отметим, что по аналогичному сценарию на встрече с дайханами вел себя и экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Осмотрев поля, по которым проехали комбайны, Сердар Бердымухамедов отметил, что "передовая сельхозтехника демонстрирует не только высокую производительность, но и собирает урожай без потерь".



Как ранее сообщали корреспонденты "Хроники Туркменистана" из Лебапского велаята, чтобы не испортить технику, комбайнеры обрезают пшеницу у самого колоса – из-за чего теряется часть урожая. Дело в том, что в регионе к каждому комбайну приписаны по два комбайнера, которых обязали за свой счет ремонтировать технику John Deere и Case. Руководство объединения обещает возместить им расходы после жатвы в виде зарплаты и премий, которые будут зависеть от количества собранного ими зерна.

На поле президент также побеседовал с сотрудником Сельскохозяйственного научно-производственного центра Туркменского сельскохозяйственного института, ученым Б.Новрузовым, который рассказал о выведении новых сортов пшеницы, которые дают по 55–60 центнеров зерна с гектара. Ученый попросил главу государства дать названия новым сортам пшеницы. "Их уместно назвать "Беркарар" и "Галкыныш", что отвечает духу сегодняшнего дня", – цитирует президента ТДХ. 4 июня название новому сорту винограда, который выращивают на участках Хозяйственного управления военных и правоохранительных органов, дал отец президента.

Президент также осмотрел выставку семян хлопчатника и пшеницы, и хлебобулочных изделий из муки нового урожая.

После полей президент посетил главную мечеть региона "Гурбангулы-хаджи" (построенную по инициативе экс-президента, отмечает ТДХ), где выставлен привезенный из Мекки теперрик. Его Сердару Бердымухамедову подарили во время совершения им умры в первых числах июня. Президент поручил передавать его поочередно в мечети других велаятов. Также выставляли теперрик, который во время совершения умры в 2016 году получил экс-президент.

Затем Сердар Бердымухамедов торжественно открыл помещение на 3 тысячи мест для массовых торжеств, расположенное рядом со зданием Белой юрты. Его фундамент в прошлом году заложил экс-президент. В новом здании был дан праздничный садака в связи с совершенным президентом малым хаджем.

Источник - Хроника Туркменистана
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