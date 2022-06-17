Шарлатаны геополитики: Ближний Восток в играх мировых держав, - С.Кожемякин

13:08 20.06.2022 Насилие, интриги и циничные сделки - Ближний Восток испытывает все средства буржуазной политики. Забыв об угрозах, США заискивают перед саудовскими властями. Жертвой диверсий остается Иран, а Сирию ждет новая интервенция.



Фикция демократии



Разоблачая предательство лидеров II Интернационала, В.И. Ленин называл роковой ошибкой доверие буржуазной риторике вместо анализа буржуазной политики. По его словам, для обмана народа выдвигаются какие угодно лозунги. Поэтому со словами необходимо сопоставлять дела и, не довольствуясь шарлатанской фразой, "доискиваться классовой реальности".



Это тем более важно, что капитал легко сбрасывает овечью шкуру. В ходе предвыборной кампании Джо Байден не уставал ругать соперника за помощь авторитарным режимам. Особенно доставалось связям США с Саудовской Аравией. Обвинив наследного принца Мухаммеда бен Салмана в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи, Байден называл его "изгоем" и добавлял, что заставит монархию заплатить цену.



После инаугурации образ защитника прав человека потускнел. Чтобы сохранить лицо, глава Белого дома объявил о запрете поставок Эр-Рияду наступательных вооружений и отказывался контактировать с принцем. Но до разрыва или даже существенного охлаждения дело не дошло. И вот теперь маски сброшены окончательно. Этому способствовала международная обстановка, которой не преминули воспользоваться саудовские власти.



В стремлении наказать Москву США обратились к арабским странам с призывом увеличить поставки сырья. Те не только отказались, но и стали поддразнивать Вашингтон. Во-первых, демонстративной поддержкой Республиканской партии. Эр-Рияд пожертвовал 2 млрд долл. из своего суверенного фонда инвестиционной компании во главе с Джаредом Кушнером - зятем Дональда Трампа. Во-вторых, возможностью сближения с Пекином. Ряд СМИ даже сообщил о допустимости появления китайской базы в Персидском заливе.



Очевидный блеф лег на благодатную почву - в Белом доме занервничали. Это заметно по невиданному за несколько лет количеству контактов. Сначала Саудовскую Аравию посетил и был принят Мухаммедом бен Салманом директор ЦРУ Уильям Бернс. Затем настал черед делегации во главе с координатором совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку Бреттом Макгурком. В Вашингтоне не скрывали, что задача визита - добиться роста добычи нефти.



Администрация Байдена не скупится на лесть. Посетившего Вашингтон замминистра обороны и брата наследного принца Халида бен Салмана заверили, что США продолжат оказывать королевству помощь в защите от внешних угроз, а Байден воскурил фимиам Эр-Рияду за перемирие в Йемене. "Саудовская Аравия продемонстрировала мужественное лидерство в мирных инициативах", - заявил он. Еще прямолинейнее высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, монархия является важнейшим партнером Вашингтона "в борьбе с экстремизмом, создаваемыми Ираном проблемами и в продолжении процесса построения отношений между Израилем и его соседями". Логическим завершением геополитических заискиваний стала подготовка к визиту Байдена. В середине июля он совершит турне по региону и встретится с наследным принцем.



В королевстве довольны уступками супердержавы. 2 июня представители ОПЕК+ с подачи Эр-Рияда решили увеличить добычу нефти на 648 тыс. баррелей в сутки. В США сочли это победой, поблагодарив саудовское руководство за "огромный сдвиг". Удовлетворение вызвано как досрочным повышением добычи, так и размерами "прибавки" - прежде планировался рост лишь на 432 тыс. баррелей. Газета "Файнэншнл таймс" добавляет, что Саудовская Аравия готова заместить Россию в случае резкого падения ее экспорта.



Сближение наметилось и по другим направлениям. Корпорация "Боинг" и военно-промышленный холдинг "Сауди Арабиан милитэри индастриз" подписали соглашение о создании совместного предприятия для техобслуживания и ремонта королевских ВВС.



Самое интересное, что ситуация с правами человека в монархии не улучшилась. Несмотря на режим прекращения огня, Эр-Рияд продолжает наносить удары по Йемену. При обстреле провинции Саада погибли семь мирных жителей, десятки пострадали. В самом королевстве недавно единовременно казнили более 80 человек, что стало самой массовой расправой за много лет. Большинство казненных - шииты, обвиненные в антиправительственной деятельности.



Двойная мораль



То, что Вашингтон играючи нарушает любые обязательства, подтверждают переговоры с Ираном. Возвращение к "ядерной сделке" было еще одним обещанием Байдена. Единственное весомое условие Тегерана заключалось в отмене санкций, введенных после демарша Трампа. Имелись в виду как экономические, так и политические меры, среди которых включение в список террористических организаций Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - подразделения иранских вооруженных сил. В течение года, пока в Вене продолжались переговоры, Вашингтон посылал сигналы о готовности пойти навстречу. Теперь же в госдепартаменте США заявляют, что "все санкции сохранятся, пока не будет обеспечено полное возвращение к соблюдению договора". Другими словами, Иран принуждают к односторонним уступкам при полном отсутствии ответных шагов. В конце мая администрация Байдена ввела санкции против двух десятков физических лиц и компаний, якобы связанных с КСИР и причастных к "сетям контрабанды".



Что скрывается за этим жупелом, стало понятно после ареста Грецией танкера с иранской нефтью. Хотя экипаж предоставил документы Международной морской организации о законности транспортировки, корабль отбуксировали в порт. Дальше - больше. Заявив, что танкер связан с КСИР, Афины перегрузили нефть на американские суда. В Тегеране назвали это актом пиратства, выразив сожаление, что для греческих властей приказы из-за океана важнее международного права. Западные столицы не отреагировали на инцидент. Зато когда иранские военные задержали в Персидском заливе два греческих танкера, шум поднялся до небес. Блинкен назвал это угрозой мировой экономике, схожую позицию заняли власти Евросоюза.



Двойной моралью западные страны руководствуются и в отношении иранско-израильских противоречий. В отличие от Тегерана, чья ядерная программа носит мирный характер, Тель-Авив не только имеет внушительный арсенал смертоносного оружия, но и отказывается от международного контроля. Это не мешает ему вести крикливую антииранскую пропаганду. Министр обороны Бени Ганц недавно повторил привычную мантру о том, что до получения Тегераном ядерной бомбы осталось несколько недель. Премьер-министр Нафтали Беннет добавил, что даже в случае возобновления "ядерной сделки" Израиль "оставит за собой право на действия против Ирана".



Грязными приемами власти страны не брезгуют и сейчас. 22 мая в Тегеране был застрелен полковник КСИР Сайад Ходаи. Издание "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники в разведке сообщило, что израильские силовики уведомили американских коллег об убийстве, назвав его "предупреждением для Ирана". Спустя несколько дней произошел взрыв в исследовательском центре иранского министерства обороны в Парчине. Погиб инженер, несколько человек получили ранения.



Запад лишь поддерживает агрессивные устремления союзника. В мае Израиль провел учения "Огненные колесницы" с отработкой ударов по иранским объектам. В маневрах участвовали американские самолеты-топливозаправщики, почетным гостем стал глава центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла. По итогам визита главы израильского совета национальной безопасности Эяля Хулата в Вашингтон заявлено о координации шагов "по сдерживанию агрессивных действий Ирана".



Шантаж и торг



Заведя в тупик переговоры с Ираном, США вернулись к формированию военно-политического блока. Помимо Израиля и арабских монархий, в него может войти Турция. Вслед за нормализацией отношений с еврейским государством Анкара восстановила их с Саудовской Аравией. В апреле президент Реджеп Тайип Эрдоган совершил первый за пять лет визит в королевство. К поездке был приурочен подарок - Турция прекратила расследование убийства Хашогджи. В ближайшие недели ответный визит в Турцию должен нанести Мухаммед бен Салман.



Несмотря на спесивые заявления, рассчитанные в первую очередь на внутреннюю аудиторию, Анкара сохраняет союзнические отношения с США. Министр обороны Хулуси Акар сообщил о прогрессе в переговорах о поставке 40 американских истребителей F-16. В отношении Украины Турция занимает позицию, схожую с другими членами НАТО. "Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет наших стратегических партнеров - Украины, Грузии и Молдавии. Мы продолжим оказывать поддержку Украине во всех областях", - заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Ранее он пригрозил России "надлежащим ответом", если она допустит "малейшее нападение на любого члена НАТО".



Российские СМИ много внимания уделяют "принципиальной позиции" Анкары по вопросу вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Эта позиция, впрочем, является банальным торгом. Предельно ясно об этом высказался сам Эрдоган в статье для журнала "Экономист". Начал он с того, что назвал события на Украине "вызовом общепринятым представлениям о международном порядке, основанном на правилах", и заявил, что они вдохнули новую жизнь в НАТО - "возможно, величайший военный союз в истории".



Далее президент поведал читателям о роли Турции в истории НАТО. Используя типичные для Запада клише, он вспомнил про войну в Корее, где Анкара "защищала свободу и демократию", и "холодную войну", когда Турция "была стабилизирующей державой и силой добра на Ближнем Востоке, Кавказе и в Черноморском регионе". Но вместо благодарности, продолжил Эрдоган, Запад отказался поддержать борьбу Турции с курдским "терроризмом" и ее действия "по обеспечению безопасности в соседних странах". Соответственно, если партнеры хотят помощи от Анкары, они должны разрешить ей проводить трансграничные "антитеррористические операции", прекратить поддержку курдских организаций и снять все ограничения на поставку оружия Турции.



Выдвинув ультиматум, Анкара решила проверить готовность НАТО пойти ей навстречу. Способ выбран в духе буржуазной политики - война. Эрдоган объявил о намерении провести очередную интервенцию в Сирии. Начиная с 2017 года Турция планомерно "отгрызала" куски ее территории. Под контроль Анкары перешли северные районы провинций Алеппо, Ракка и Хасеке. Здесь размещены турецкие войска и союзные им исламисты, территории ускоренно интегрируются в экономическую и культурно-образовательную системы Турции. Под фактическим контролем Анкары находится большая часть провинции Идлиб.



Теперь она хочет, во-первых, расширить имеющиеся плацдармы, а во-вторых, сплотить их в единый массив. Для этого планируется захватить районы Тель-Рифат, Манбидж, Кобани и ряд других. В итоге от Дамаска будет отторгнута вся приграничная полоса глубиной до 50 км. В сирийском МИД расценили это как акт агрессии. "Суверенитет и территориальная целостность не станут объектом шантажа и торга, которыми занимается экстремистский турецкий режим в сговоре со своими союзниками", - заявили в Дамаске.



Если Иран выступил против вторжения, то Россию в данной ситуации не назовешь твердой союзницей Дамаска. В соответствии с договоренностями 2019 года безопасность территорий, на которые точит зуб Анкара, обеспечивается российской военной полицией совместно с сирийской армией. Однако из Москвы звучат противоречивые заявления. Так, глава МИД Сергей Лавров сообщил, что у России в Сирии "практически не осталось военных задач". Турция, по его словам, старается выполнять достигнутые договоренности, а провокаций из Идлиба против сирийских войск и российских баз не наблюдается. Утверждение более чем спорное, поскольку вылазки боевиков, в том числе союзных Анкаре, происходят ежедневно. Так, в результате обстрела армейского автобуса погибли 10 сирийских солдат.



Российский МИД тем временем сообщил, что Москва "с пониманием относится к озабоченностям Турции в связи с угрозами для ее национальной безопасности". В Анкаре подобные уступки расценивают как карт-бланш. В целом они облегчают задачу по формированию агрессивного блока на Ближнем Востоке.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655719680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума

- Спикер Сената встретился с Генсеком Организации тюркских государств

- При Мажилисе заработает Общественная палата

- Развитие IT-кластера открывает новые экономические возможности для казахстанцев

- О курултае и национальной идее

- Ерлан Кошанов встретился с молодыми парламентариями ТюркПА

- Алихан Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

- Перспективы развития водной отрасли Казахстана обсудили на Парламентских слушаниях в Мажилисе

- Национальный курултай

