Путину навязывают второй фронт: НАТО обдумывает неядерную войну с Россией, - М.Ростовский

13:11 20.06.2022

В роли желающих "сделать харакири" - Лондон и Варшава



Странная и зловещая (или не очень странная, но точно зловещая) информация оказалась в распоряжении британской корпорации BBC. Новый глава генерального штаба британской армии сэр Патрик Сандерс потребовал от подчиненных быть готовыми к войне с Россией. В закрытом обращении генерала среди прочего говорится: "Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и нанести поражение России в бою... Мы поколение, которое должно подготовить армию снова сражаться в Европе".



Вынужден снова - уже в третий раз - поменять свою позицию: обращение главы британского генштаба все же является очень странным. И заключается эта странность вовсе не в том, что генерал Сандерс считает в принципе возможной войну между Россией и НАТО. Реальная странность состоит в том, что сэр Патрик Сандерс, похоже, считает, что эта война может быть неядерной.



Почему в период Холодной войны острый конфликт между враждующими сверхдержавами так и не перешел в горячую стадию? Секрет кроется в так называемой доктрине гарантированного взаимного уничтожения.



В Вашингтоне знали: возможность уничтожить СССР у Америки есть. Но при этом от самих США тоже останутся лишь нагромождения радиоактивного пепла.



В Москве все тоже обстояло аналогичным или, может, будет более правильным сказать, симметричным образом.



Почему в предыдущем предложении я употребил глагол в прошедшем времени? Это на самом деле вопрос вопросов. В теории то, что было верным и актуальным для канувшей в лету эпохи Холодной войны, остается актуальным и для нынешней эпохи Горячего мира.



Обращение Владимира Путина в связи с началом специальной военной операции России на Украине 24 февраля этого года: "Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а, тем более, создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан".



Специальный повтор для тех, кто "не услышал с первого раза". Встреча президента РФ с министром обороны и начальником генерального штаба спустя несколько дней: "Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны.



Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства". Сергей Шойгу: "Есть". Валерий Герасимов: "Есть".



Казалось бы, чего тут может еще остаться непонятного? Оказалось, много чего. Из контекста заявления сэра Патрика Сандерса следует: генерал убежден, что прямой вооруженный конфликт Лондона и Москвы вполне может развиваться по канонам войн ХIX столетия - эпохи до изобретения ядерного оружия. В ином случае все рассуждения главы британского генерального штаба не имеют никакого смысла: в случае обмена ударами ядерных ракет "готовить армию снова сражаться в Европе" нет необходимости.



И эта самая "подготовленная армия" и ни к чему не подготовленные гражданские вместе отправятся к праотцам во временном диапазоне нескольких минут. Странно все это? Гораздо более странным является то, что генерал Сандерс не один такой.



Вице-премьер (а на самом деле теневой верховный лидер) Польши Ярослав Качиньский: Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, поскольку это делает его более слабым по сравнению с "противоположной стороной, настроенной более бескомпромиссно...



Пожалуйста, учтите, что поражение Запада, прежде всего Америки на Украине, будет чем-то более серьезным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане".



Конечно, Ярославу Качиньскому нечего терять, кроме своей собственной жизни и жизни своих любимых кошек: в лучших (или худших) традициях политической эксцентрики теневой лидер Польши не имеет детей, никогда не был женат и даже никогда не состоял ни с кем в отношениях.



Но ведь польская политическая элита не вся состоит из "светских монахов-отшельников". Однако взгляды Качиньского в Варшаве никому не кажутся особо странными или опасными. Разумеется, несколько успокаивает то, что ключевые решения по поводу стратегии НАТО принимаются не в Варшаве и даже не в Лондоне. А здесь "большие мальчики" по-прежнему демонстрируют похвальную политическую трезвость.



Ответственные лица в американской столице регулярно заявляют, что США не намерены воевать с Россией. Однако говорить о том, что "большие мальчики" (и "большие девочки") в американских верхах совсем не склонны к крайним формам авантюризма, тоже не приходится. Например, меня очень сильно насторожило заявление постоянного представителя США при НАТО Джулианы Смит с выражением поддержки созданию отдельного военного союза Великобритании, Польши, Украины и стран Балтии.



Представляете, что может натворить такой отдельный военный союз? Я на секунду представил - и мне как-то резко поплохело. Как и все процитированные выше западные деятели, я тоже вырос в эпоху Холодной войны. Но, в отличие от них, я не очень верю, что прямой военный конфликт России и НАТО может быть неядерным.



Делает ли это меня оптимистом или пессимистом? Подозреваю, что реалистом. Простите, что вынужден закончить на такой нерадостной ноте. Но другой планеты Земля у меня для вас (и для себя) нет.



Михаил Ростовский