КазГенпрокуратура упорно пытается списать январский бунт на "Дикого Армана"

13:16 20.06.2022

Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана



Начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев на брифинге в СЦК рассказал о ходе расследования январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шалабаев напомнил, что в ходе январских событий погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в городах Алматы и Шымкенте, а также в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.



По всем этим фактам начато более 5 тыс. досудебных расследований. На сегодня в различных регионах страны установили 27 организаторов преступлений. В их числе лица, организовавшие нападение на аэропорт Алматы и попытку захвата телебашни "Коктобе". Сегодня уже достоверно известно, что активное участие в преступлениях принимал криминалитет.

Начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев

Особая роль, по его словам, была у Армана Джумагельдиева, широко известного в криминальной среде как Дикий Арман, и его сообщников.



6 января одним из участников группировки Армана Джумагельдиева была реализована раздача пистолетов марки Glock и пистолетов Макарова преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу "Казахстан" в Алматы. Вооружаясь, преступники одновременно получали указания от организатора и его подручных. Они разделили соучастников на группы по 10 человек, определив их роли в планируемых преступлениях. Были назначены "старшие", которым организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тыс. тенге.

Серик Шалабаев

Рядовым соучастникам, добавил он, было поручено вооружиться холодным оружием, дубинками и другими предметами, которые можно использовать для нанесения телесных повреждений.



В качестве отличительного знака у всех преступников, отметил Шалабаев, должны были быть белые повязки на рукавах.



Указанные группы вооруженных преступников из разных точек города похитили 24 гражданина, подвергали их избиению и удерживали в паркингах гостиниц Ritz Carlton и "Казахстан". В последующем потерпевшие были доставлены на окраину города и помещены в металлический контейнер под вооруженную охрану преступников. В результате нанесения телесных повреждений один из потерпевших скончался. За совершение указанных преступлений арестовано 40 подозреваемых лиц. Работа по установлению остальных участников преступной группировки продолжается.

Серик Шалабаев

Мадина Мамырханова