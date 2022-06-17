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|КазТемиртау. За гибель четырех рабочих: задержаны два руководителя "АрселорМиттал Темиртау"
13:19 20.06.2022
Гибель четырех рабочих: задержаны два руководителя "АрселорМиттал Темиртау"
10 июня из-за обрушения печи на заводе "АрселорМиттал Темиртау" погибли четыре человека, еще один пострадавший находится в больнице. Департаментом полиции Карагандинской области для расследования создана специальная комиссия, сообщает Zakon.kz.
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По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела допрошены работники предприятия, в том числе лица, ответственные за технику безопасности на производстве.
С учетом собранных материалов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 277 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц" (санкция от трех до восьми лет лишения свободы), задержаны два руководителя, ответственных за проведение безопасных работ.
Пресс-служба ДП Карагандинской области
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ЧП в Темиртау: по факту гибели четырех рабочих заведено уголовное дело
19 июня, как добавили в ведомстве, Темиртауским следственным судом в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, после ЧП Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования.
Токаев выразил соболезнования родным и близким работников, погибших в Темиртау
Также ранее сообщалось о состоянии пострадавшего работника.
Пациент переведен из отделения реанимации в профильное отделение. Он находится в ясном сознании, гемодинамические показатели в пределах нормы. Лечение проводится в полном объеме.
Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области
Анастасия Московчук