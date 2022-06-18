ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"

14:06 20.06.2022

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска около 8 утра нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в видеообращении в Telegram.



"Я с самого утра на связи с коллегами из Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, работаем в первую очередь над спасением людей", - сообщил руководитель региона.



По его словам, всего на платформах находились 12 человек, пятерых спасли, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются.



Минобороны ведет спасательную операцию, в ней участвуют патрульные катера и авиация.



Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма, ВСУ нанесли удар по одной из буровых платформ на широте мыса Тарханкут на удалении от западного крымского побережья до 100 километров.



Предприятие "Черноморнефтегаз" разрабатывает девять газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений в Черном и Азовском морях, а также в Крыму.



