Россия и недружественный Казахстан в тени дружественного Китая, - А.Савельев

14:08 20.06.2022 Александр Савельев



Страны Центральной Азии с исторической неизбежностью будут и дальше терять собственную субъектность и становиться территорией конкуренции между Китаем, США и отчасти Турцией, апеллируя к России в ситуации крайних угроз, как это было во время попытки путча в Казахстане в январе 2022 г.



Министр иностранных дел КНР и член Госсовета Ван И посетил Казахстан. В трехдневной (6-9 июня) программе визита высокопоставленного чиновника было участие во встрече глав МИД в формате "Центральная Азия - Китай", а также двусторонние встречи, в том числе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На встрече руководителей внешнеполитических ведомств были представлены все участники формата "С+С5" - Китай плюс Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.



Первая встреча "Центральная Азия - Китай" прошла сравнительно недавно, в 2020 г., и лишь формализовала многолетний и последовательный интерес Пекина к этим постсоветским республикам. Природные ресурсы, географическое положение между Китаем и Западом, Югом и Севером, неизбежная политическая нестабильность в условиях построения первичной государственности - все это сделало регион ареной конкурентной борьбы между глобальными геополитическими игроками.



Ослабевшая в 1990 годах Россия могла лишь способствовать умиротворению особенно острых и угрожающих конфликтов, как, например, гражданская война в Таджикистане 1992–1997 г. Об участии РФ в формировании нового политического и экономического порядка на постсоветском пространстве речь не шла как по объективным, так и по субъективным причинам.



Полученная после распада СССР национальными республиками государственная независимость трактовалась их элитами только и исключительно как независимость от Москвы; это, в свою очередь, сделало их зависимыми от других центров силы. Центральная Азия все больше превращалась в площадку конкуренции между Китаем, ее соседом, имеющим там объективные интересы, и США, желавшими закрепить свою гегемонию после победы в холодной войне.



Стратегическая недальновидность руководства бывших советских республик привела к значительной потере политической субъектности: их все больше воспринимают как территорию конкуренции глобальных игроков. Внешнеполитическое легкомыслие профильных ведомств РФ, господство принципа формального равенства в международных отношениях над их прагматичным и реальным содержанием привели к значительной потере российского влияния на постсоветском пространстве.



Там привыкли и считают естественным, что Россия предоставляет разнообразные льготы и преференции в обмен на формальную дружбу и участие в созданных под эгидой России интеграционных объединениях - ЕАЭС и ОДКБ. В действительности любую интеграционную площадку на постсоветском пространстве государства-члены используют для продвижения своих даже не национальных, а клановых интересов, меняющихся в зависимости от того, кто одержал победу в очередном раунде публичной или подковерной политической борьбы.



Вполне доказательной иллюстрацией является откровенное поведение президента Казахстана во время его визита в Москву. Его заявление о приверженности политике антироссийских санкций уже формально ставит Казахстан в положение недружественного России государства. Маловероятно, что это будет официально признано российскими чиновниками, привыкшими рассуждать о собственной нужности и эффективности, однако очевидно, любое государство, поддерживающее развязанную Западом против России гибридную войну, становится недружественным. Даже член НАТО Турция, открыто занимающая прокиевскую позицию, не заявляла о поддержке санкционного режима.



Кроме того, рассуждая в своем телеинтервью федеральному каналу "Россия 24" о январских событиях 2022 года в Казахстане, когда массовые волнения угрожали и казахстанской государственности, и его личной безопасности, г-н Токаев дезавуировал роль России, да и самой ОДКБ. Игнорируя известный факт, что российские подразделения составили практически 100% введенных по его же просьбе сил ОДКБ, сейчас он говорит, что "некоторые лица в России" якобы требуют от Казахстана "кланяться", и о неуместности "политизации вопроса".



Не "некоторые лица", а очень многие в России внимательно наблюдают за последовательно русофобской политикой руководства Казахстана. Преследования пророссийских активистов, таких как Ермек Тайчибеков, печально известные "языковые патрули", когда казахские националисты требуют от своих русскоязычных сограждан говорить исключительно на казахском языке, зачастую подкрепляя требование физическим насилием, вызывают вполне обоснованную тревогу в России.



Вялость и сервильность российских чиновников, ответственных за внешнеполитическую деятельность, уже привели к потере ведущей роли Москвы в странах бывшего СССР. Угодничество, возведенное в карьерный принцип, разъедает остатки российского влияния на постсоветском пространстве, а конфликт на Украине лишь ускоряет и дополнительно подсвечивает эти давние процессы.



Заявив о необходимости соблюдения антироссийских санкций, сделав и другие антироссийские заявления, президент Казахстана не только поставил свое государство в положение фактически недружественного России, но и дезавуировал свое участие в интеграционных структурах - ЕАЭС и ОДКБ.



Страны Центральной Азии с исторической неизбежностью будут и дальше терять собственную субъектность и становиться территорией конкуренции между Китаем, США и отчасти Турцией, апеллируя к России в ситуации крайних угроз, как это было во время попытки путча в Казахстане в январе 2022 г.



Для России, ввязанной в глобальную цивилизационную войну с Западом, критично важно найти эффективные механизмы взаимодействия со своим объективным союзником в Центральной Азии Пекином для обеспечения как минимум собственной безопасности. Тезис президента России Владимира Путина о необходимости сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс - Один путь" должен найти практическое воплощение: пересмотр логики и функционала как бы пророссийских интеграционных объединений неизбежен. Требование реальной политики состоит в российско-китайской консолидации на центрально-азиатском направлении с целью поддержания стабильности и предотвращения угроз как с юга, из беспокойного Афганистана, так и со стороны США и их союзников по НАТО, включая все более амбициозную Турцию. Главным требованием такой консолидации, которая только и может остановить западную экспансию в регион, является взаимное понимание стратегических интересов между Москвой и Пекином. Источник - REGNUM

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