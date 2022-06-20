В Грузии на сегодня запланирован госпереворот. Президентка Зурабишвили перешла на сторону "саакашистов"

14:19 20.06.2022

Сегодня в Грузии может начаться переворот. Президент перешла на сторону саакашистов

20.06.2022 Тбилиси

Темур Пипия.



На понедельник в Грузии анонсирован антиправительственный митинг в центре Тбилиси. Все влиятельные оппозиционные партии и организации заявили о своей готовности выйти на улицы.



Оппозиция получила поддержку также и от президента Саломе Зурабишвили, открыто заявившей о своем недовольстве правительством и впервые намекнувшей о возможности смены власти "народом".



На понедельник в Грузии анонсирован антиправительственный митинг в центре Тбилиси. Все влиятельные оппозиционные партии...



С президентами правящей "Грузинской Мечте" точно не везет. Это уже второй глава государства, избравшийся от партии, но под конец каденции переметнувшийся на сторону оппозиции – предоставляя противникам власти свои нешуточные публичные возможности в самые критические моменты.



Прозападной оппозицией вновь объявлена готовность номер 1: требование об отставке правительства вновь становится главным требованием оппозиции, которая, похоже, мобилизуется с новой силой. Поводом для новой волны активного противостояния стала рекомендация Еврокомиссии не давать Грузии статуса кандидата в членство ЕС. В отличие и от Украины и Молдовы, запрос Грузии не был удовлетворен.



Более того, среди множества требований Еврокомиссия к исполнению потребовала, во-первых, "деолигархизацию", во вторых – к преодолению политической биполярности. Европейцы также недовольны арестом влиятельного идеолога оппозиции Ники Гварамия и отказом властей отпускать заключенного Михаила Саакашвили на лечение в Европу.



Чуть ранее европейцы продемонстрировали готовность вынести санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили, который считается "теневым" хозяином Грузии, контролирующим правительство. Поэтому никто не сомневается, кого касается требование "деолигархизации". Иванишвили является стержнем правящей верхушки, без которого она рассыплется в считанные дни!



Иванишвили



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Никто не сомневается также, что в условиях непреодолимости разногласий между правящей "Мечтой" и радикальной проамериканской оппозицией, второе требование "деполяризации" общества также направлено против правящей верхушки: раз компромисс невозможен, "деполяризация" возможна в случае смены нынешнего правительства и право-радикального проамериканского реванша.



И никто в серьез не воспринимает утверждение правящей "Мечты" о том, что деолигархизацию она уже начала проводить арестом олигарха Саакашвили и, что Иванишвили ушел из политики, и никакого влияния на правительство Грузии не имеет.



Дата митинга – 20 июня не случайна, это годовщина жесткого разгона митинга оппозиции после приезда российского политика Гаврилова в Тбилиси. Тогда оппозиция попыталась силой вторгнуться в здание парламента, но получила резкий силовой отпор от полиции. Были пострадавшие, в том числе и раненые с обеих сторон. И вот, вожак тогдашних выступлений Ника Мелия вновь призвал к решительным действиям и освободить Грузию от "Российского олигарха".



К началу уличных манифестаций оппозиция приходит более мобилизованной и готовой преодолеть внутренние разногласия. А Запад вновь демонстрирует свою решимость сменить режим в Грузии, наказав ее за недостаточную лояльность – страна не присоединилась к антироссийским санкциям.