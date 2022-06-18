В Казахстане изменятся правила приема в учебные заведения МВД

15:26 20.06.2022

МВД РК подготовило изменения и дополнения в правила приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел РК, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.



В частности, согласно Закону "О правоохранительной службе" вводится ограничение на прием на обучение граждан старше 35 лет.



В специальные учебные заведения МВД на очное обучение по образовательным программам с сокращенным сроком обучения принимаются граждане РК, имеющие высшее образование, за исключением лиц, имеющих высшее образование по юридическим направлениям подготовки.



В специальные учебные заведения МВД на дистанционное обучение по образовательным программам с сокращенным сроком принимаются сотрудники и военнослужащие органов внутренних дел, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование, за исключением лиц, имеющих высшее образование по юридическим направлениям подготовки.



Для систематизации этапов конкурсного отбора вносится дополнение, согласно которому прием кандидатов на обучение в специальные учебные заведения будет проводиться на конкурсной основе в четыре этапа:



1-й этап – окончательное медицинское освидетельствование кандидатов на учебу в соответствии с правилами ВВЭ;



2-й этап – отбор кандидатов по физическим показателям;



3-й этап – профессиональный отбор кандидатов;



4-й этап – конкурсный отбор и зачисление в специальное учебное заведение.



Вводится уточняющая поправка в порядок работы приемной комиссии в связи с введением новых этапов отбора.



Кроме того, для качественного отбора кандидатов на обучение по программе бакалавриата вводится новый формат, включающий дополнительные этапы отбора: написание эссе, прохождение собеседования, IQ-теста, а также тестирования на определение психологического типа личности.



Как считают в МВД, это позволит определить уровень владения навыками логичного и аргументированного изложения мысли, интеллектуальных способностей, мотивации, лидерского потенциала, культуры мышления и коммуникативных навыков кандидата.



В связи в введением новых этапов отбора результаты написания эссе и прохождения собеседования будут оцениваться специальными комиссиями, создаваемыми приказом председателя приемной комиссии.



Решение о зачислении кандидатов на обучение предлагается принимать на основании результатов окончательного медицинского обследования, сдачи нормативов по физической подготовке и общего балла, полученного путем суммирования: баллов ЕНТ, результатов эссе, собеседования.



Также в правила вносятся поправки редакционного характера.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 4 июля.



Лариса Черненко