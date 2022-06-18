Январские беспорядки: 25 человек пытали утюгом силовики в Алматинской области

15:27 20.06.2022

Начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Серик Шалабаев на брифинге в СЦК рассказал о ходе расследования фактов пыток, примененных силовиками в отношении задержанных во время январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.



Серик Шалабаев сообщил, что особое внимание уделяется уголовным делам, зарегистрированным по фактам недозволенных методов следствия.



В настоящее время восемь наиболее резонансных случаев расследуют специальные прокуроры. По этим делам признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, из них девять – содержатся под стражей. В частности, по делу о пытках с использованием раскаленного парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 лиц.

Серик Шалабаев



По словам начальника службы уголовного преследования ГП РК, все заявители описали схожий способ применения пыток.



Специальными прокурорами установлена причастность пяти сотрудников полиции. Трое из них вину признали.

Серик Шалабаев



Завершились, по его словам, следственные действия в отношении двух сотрудников департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области. Они подозреваются в нанесении побоев задержанному лицу, повлекших его смерть.



Мадина Мамырханова