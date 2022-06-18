Огражданивание: в угоду кому в университетах Казахстана закрываются военные кафедры

15:40 20.06.2022 Известие о внезапном закрытии военной кафедры не могло не вызвать шквал возмущения как со стороны студентов и их родителей, так и со стороны профессорско-преподавательского состава.



Ошарашенные этой новостью студенты Казахского национального педагогического университета имени Абая в недоумении. Отучившиеся на военной кафедре больше года вообще в шоке: деньги за что заплатили? Как быть теперь и что делать?!



"КАРАВАН" побывал на военных сборах в КазНПУ и узнал, кто первым замахнулся на святая святых – безопасность Республики Казахстан. Дело в том, что на этой военной кафедре с 1998 года готовили специалистов по очень важным направлениям для нашей армии: профессиональных военных психологов, воспитателей, правоведов, аналитиков… Как раз тех специалистов, которых в войсках, как говорится, днем с огнем не сыскать.



– Мой сын Мустафа Курман оканчивает здесь 1-й курс. Он прошел медкомиссию при военкомате, все психологические тесты сдал, все нормативы по физической подготовке и должен был быть уже зачислен на военную кафедру. Необходимые документы для этого собрал, но ему сегодня сказали, что военная кафедра закрывается. Как так?! – недоумевает Гульнара СУЛЕЙМЕНОВА. – Почему закрывается? На каком основании? Неужели нашей армии не нужны опытные психологи и педагоги-воспитатели?



Действительно, у меня сразу возник в голове этот же вопрос. И мысль промелькнула о том, что острая нехватка в армии опытных психологов, офицеров-воспитателей с высшим педагогическим образованием и аналитиков вызовет еще больший рост числа самоубийств среди солдат срочной службы. С молодежью в войсках становится некому работать на профессиональной основе. Это очень заметно при посещении воинских частей.



В солдатских казармах – крики, ругань, оскорбления. Трехэтажные маты и нецензурщина.



От этого становится не просто грустно – страшно. Куда катимся? Толковые офицеры увольняются из армии и идут устраиваться на "гражданку", а тех, кто, наоборот, мог бы еще послужить (после окончания военной кафедры гражданского вуза) и приносить максимальную пользу, лишают самой возможности сделать это осознанно. Какая необходимость в этом? А если грянет война? Где взять резерв?



Ответ оказался на поверхности, глубоко копать даже и не пришлось…



Главный "диверсант" высоко сидит, далеко глядит



Начальник военной кафедры полковник запаса Куандык МАМБЕТАЛИЕВ после окончания Рязанского высшего военного автомобильного инженерного училища прошел от лейтенантских погон до полковничьих все положенные должности в войсках. Опыт у него немалый. Был заместителем командующего войсками регионального командования – начальником отдела вооружения и военной техники управления PгK "Запад". На кафедрах Военного института Сухопутных войск (ВИСВ) еще несколько лет успел послужить. В запас ушел в 2018 году по сокращению штата.



– Мне тоже пока не совсем понятно, какова главная причина закрытия нашей кафедры и зачем все это, – говорит Куандык Мамбеталиев. – Занятия у нас идут планомерно, профессорско-преподавательский состав нашей военной кафедры очень сильный, материальная база имеется. Есть абсолютно все, что необходимо для подготовки мобилизационного резерва. Не знаю, в чем дело, если честно. Но объявление о закрытии кафедры на двери висит. Студенты переживают, родители волнуются. Никто ничего пока конкретного не говорит, что именно нас всех ждет после 31 августа.



– 31 августа – это дата закрытия военной кафедры КазНПУ?



– Судя по письму ректора Билялова министру обороны генерал-полковнику Руслану Жаксылыкову – да, кафедра прекратит свое существование именно в этот день. Там так и написано. То есть 1 сентября, когда студенты других вузов и ученики школ пойдут учиться, нашим студентам некуда будет идти. Прямо какая-то диверсия изнутри готовится.



Земля дорогая, психология дешевая



Действующие преподаватели тоже пока не знают, какая черная кошка пробежала между ними и нынешним ректором КазНПУ, раз он так решительно настроен уничтожить военную кафедру, которая одной из первых разработала программу обучения по военной психологии. Выстроила всю системную работу по изучению не только призывного контингента, но и военнослужащих по контракту, офицерского состава и прапорщиков.



– Наши выпускники очень хорошо зарекомендовали себя в войсках, – комментирует начальник цикла – старший преподаватель военной кафедры майор Ольга ФЕДОРОВА. – Я с каждым из них держу связь. Помогаю в чем-либо профессионально разобраться, когда надо и когда им бывает сложно самим понять, что происходит и как правильно поступить. Они молодцы. Благодарности получают от командования за свою безупречную службу, до высоких званий уже дослужились. Вижу, с каким желанием нынешние студенты приходят сюда учиться военному делу. Правда, нам очень жаль, что некоторые руководители недопонимают важность существования военной кафедры. Здесь еще мой папа, полковник Валерий Бирюков, работал старшим преподавателем цикла специальных дисциплин. Его все помнят и уважают за профессионализм, тактичность, офицерское чутье. Мой отец в свое время Афганистан прошел в должности заместителя командира по политчасти: спецгруппа, рейды, орден Красной Звезды… Обидно, что дело, начатое в том числе и им, в одночасье рушится.



Выпускник 1983 года Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища полковник запаса Бекмухан КУРМАНАЛИЕВ преподает студентам давно. В 2010 году он окончил Академию Вооруженных сил Турции, а в 2017 году – курсы повышения квалификации при Национальном университете обороны РК. Опыт воспитательной работы у него огромный.



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– Владимир, если кто-то думает, что мы держимся здесь за свои должности и боремся за то, чтобы военная кафедра КазНПУ продолжала существовать только потому, что для нас это дополнительный заработок к пенсии, то это далеко не так, – рассуждает Бекмухан Курманалиев. – Если что, мы-то как раз не пропадем. Найдем, как заработать на жизнь с нашим-то жизненным опытом и знаниями. Вот только жаль дело наше отдавать на погибель. Кафедра готовит хороших специалистов, правильных. Этим и славилась всегда. К нам обучаться приходят ребята и девушки из других вузов. Ценят и уважают наш труд. Понимают, что это очень полезное для армии дело – обучать студентов тонкостям военной психологии и воспитательной работы.



Пока беседовал с офицерами, у студентов закончились занятия по боевой подготовке. Подошел к ним, познакомился, задал вопросы.



– Парни, только честно, зачем вам военная кафедра? Чтобы отмазаться от армии и не идти срочную служить в звании рядового или ефрейтора? За военным билетом пришли и лейтенантскими погонами? Родители так захотели? Заплатили и устроили на кафедру, чтобы спокойнее им было? Так же безопаснее. В армии и убить могут.



– Убить могут и на гражданке. А мы учиться сюда пришли. И бумаги соответствующие подписали, что после окончания военной кафедры будем согласны послужить на офицерских или сержантских должностях, когда призовут. Почему бы и нет? Многие выпускники специально идут в армию и делают там неплохую карьеру, – отвечает за всех Ералхан АЛГАДАЙ. – Я по специальности буду преподавателем начальной военной подготовки. 2-й курс. Один год уже отучился на военной кафедре. Все здесь нравится. Дисциплина, порядок, знания. Ну куда я теперь без кафедры? Если ее вдруг закроют, как того хочет наш ректор, у меня начнутся проблемы. Я же не могу идти преподавать НВП без обучения здесь.



Молодые люди наперебой рассказывают о себе, приводят убедительные примеры, зачем им и еще 700 студентам нужна эта кафедра. Девушки в военной форме подошли. Одна, самая смелая, бойко представилась: "Малика Байжигитова, второй курс. Я за то, чтобы кафедра осталась. Нам нравится здесь учиться. Помогите, как военный журналист, ее сохранить".



– Малика, вы такая хрупкая. Или в армии служить действительно собираетесь после окончания вуза?



– Могу и в армии послужить. Но пока хочу в организацию, в которую без военной кафедры не берут на работу. С ее закрытием у меня проблемы возникнут. Переживаем.



Родители мои тоже не знают, что теперь делать. Нас здесь много таких. Заявлений на поступление только в этом году больше 900 человек подали.



Пока разговаривал со студентами по душам, какой-то человек подошел и сорвал с двери объявление о закрытии военной кафедры. Пока срывал и комкал лист бумаги, бурчал себе под нос: "Как будто не знаете, что земля здесь дорогая. Парк Горького как-никак да стадион. Зоопарк еще рядом… Потому ее и хотят, видимо, забрать, а для этого надо непременно расправиться с кафедрой. Бизнес, господа, бизнес. О государственных заботах и делах сейчас немодно стало думать и говорить. Деньги всех интересуют, баксы!".



Ректор КазНПУ свою генеральную линию гнет



Письмо нынешнего ректора КазНПУ г-на Дархана Билялова несекретное и не для служебного пользования. "КАРАВАНУ" разыскать его не составило большого труда. Вот оно – передо мной лежит, цитирую: "В связи с трансформацией и профилизацией подготовки педагогов – будущих учителей школы, подразумевающими студентоцентрированный и практикоориентированный подходы, в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая ставится вопрос о закрытии военной кафедры с 31 августа 2022 года. Просим министра обороны не выделять образовательные гранты".



В своем письме на имя министра обороны Дархан Билялов привел и другие важные, на его взгляд, причины закрытия военной кафедры. Что она не приносит прибыли, что "сводный анализ доходов и расходов показал рост нерентабельности ее деятельности".



Ректор считает, что "так как в университете преобладают педагогические (в том числе и творческие) специальности, студенты КазНПУ не могут обучаться на военной кафедре".



– Странно, но гражданские ректоры по новым правилам минобороны получили возможность единолично (!) принимать решение о закрытии военной кафедры или ее открытии, скажем, в частных вузах, – продолжает Ольга Федорова. – Начальника военной кафедры тоже могут ставить или снимать своим приказом. Получается, что министерство обороны самоустранилось и не играет при этом вообще никакой роли. Ректор лишь "согласовывает" с МО РК свои действия по кадровым и другим вопросам деятельности военной кафедры, а не руководствуется установками министра обороны, для которого мы и готовим мобилизационный резерв. Нонсенс!



Как и почему произошло "огражданивание" военных кафедр, становится ясно из письма бывшего заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова. "КАРАВАНУ" удалось и его найти. В нем, в частности, говорится, что из-за того, что "военнослужащие на военных кафедрах не входят в штатную численность Вооруженных сил РК, то оборонное ведомство не вправе производить им какие-либо выплаты". Поэтому генерал и предложил "перевести воинские должности в категорию "гражданские" и внести изменения в штатные расписания военных кафедр".



С тех пор те достойные офицеры запаса, которые продолжают верой и правдой служить Отечеству на военных кафедрах, остались как бы не у дел, и о них все кому не лень стали, образно говоря, вытирать ноги. Подготовка мобилизационного резерва в опасности!



Теперь все зависит от того, какое решение примет министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и что именно он ответит на предложение ректора о закрытии (считай – уничтожении) военной кафедры КазНПУ. Или это закрытие – только начало и совсем скоро коснется всех 38 военных кафедр по всему Казахстану?



АЛМАТЫ

Автор: Владимир Северный Источник - Караван

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