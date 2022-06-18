Как делать плохие дороги и выигрывать тендеры, или Кто подставляет главу Карагандинской области?

15:42 20.06.2022 Кто не докладывает асфальт на карагандинские дороги?



Не так давно в новостном пространстве мелькнуло сообщение – рейтинг акимов областей отныне будет включать в себя показатель качества местных дорог.



Вместо дорог – направления



Карагандинский сегмент соцсетей буквально взорвался язвительными комментариями, суть которых сводилась к утверждению: "Ну все, хана рейтингу нашего акима!". Ведь именно проблема качества дорог в Караганде была и остается одной из самых актуальных и нерешаемых.



Ежегодно в ремонт карагандинских дорог вбухиваются миллиарды бюджетных денег, но качество дорожного полотна, увы, из года в год остается стабильно плохим.



– У нас в городе нет дорог – одни направления, – грустно шутит карагандинский авто­владелец Алексей БАРАНОВ. – Зимой, когда снег забивает ямы и колдобины, ездить по ним еще можно. А вот в теплое время года – это просто езда с препятствиями. Карагандинский тренд последних лет: неважно, давно ли ремонтировалась дорога или только в прошлом сезоне, уже к апрелю они все одинаково разбитые. И каждый год одни и те же отговорки: подрядчики жалуются на качество битума, заказчик кивает на подрядчиков, а технадзора вообще не слышно и не видно. Виноватых у нас никогда нет.



Впрочем, как говорят водители, им все равно, кто некачественно выполняет свою работу: дорожники ли, что "не докладывают" материала; заказчик ли, что регулярно допускает к участию в тендерах на ремонт дорог "халтурщиков", или технадзор, что принимает некачественную работу, которая разваливается еще до окончания сезона. Люди просто хотят за свои налоги иметь возможность не разбивать ходовые части автомобилей в ямах и колдобинах карагандинских дорог.



Уйти нельзя остаться



А вот нас причинно-следственные связи переходящей из года в год карагандинской проблемы очень даже интересуют, поскольку мы-то понимаем: только обнаружив "слабое звено" в этой замкнутой цепи, появится шанс ее разорвать. Именно поэтому с начала дорожно-ремонтного сезона "КАРАВАН" опубликовал серию статей, посвященных самой нерешаемой из карагандинских проблем. Тем паче, что основной инфоповод нам предоставил не кто-нибудь, а аким Караганды Ермаганбет Булекпаев. 1 апреля текущего года он провел экстренное совещание с представителями дорожно-строительных фирм города, указав некоторым из них на халтурную работу и строго-настрого наказав всем выполнять ремонт дорог в областном центре в полном соответствии с технологиями.



Его грозное: "Не можете работать – уходите с рынка! Есть другие…", обращенное к подрядчикам, чья прошлогодняя работа уже разваливается, стало интернет-мемом в карагандинском сегменте соцсетей.



Краснеть пришлось многим, но наибольшее количество претензий как у карагандинцев, так и у заказчика – отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, было к ТОО "Улар МК", отвечавшему за ремонт улиц Гоголя, Попова и иже с ними.



Однако чуть позже, а именно 2 июня, в прямом эфире на местном телеканале глава города сообщил, что это ТОО – еще не самый недобросовестный подрядчик. 6 "коллег" данной фирмы вообще отказались устранять брак за свой счет, и с ними акимату пришлось судиться. Правда, названия этих фирм глава города не озвучил.



Кого скрывает отдел КХ?



Столь лояльный подход к дорожникам, выигрывающим тендеры на ремонт карагандинских дорог и не выполняющим свою работу с должным качеством, показался нам одним из возможных факторов того безобразия, что творится на дорогах Караганды. И потому мы запросили эту информацию у заказчика – отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды. Думали обнародовать на всю страну названия тех фирм, которые некачественно ремонтируют дороги, но при этом снова становятся победителями конкурсов.



Увы, наши надежды рассыпались в прах, когда госорган с запозданием по срокам, предусмотренным Законом "О СМИ", удостоил "КАРАВАН" ответом. В таблице значился список отремонтированных дорог шахтерской столицы в разрезе последних трех лет, а о подрядчиках не было сказано ни слова.



"Но разве не заказчик должен быть в первую очередь заинтересован в том, чтобы подрядчики выполняли свою работу качественно?" – подумали мы. И направили в отдел КХ еще один запрос, в котором пытались узнать, можно ли хотя бы временно не допускать к участию в тендерах тех, чья работа из года в год "сходит вместе со снегом". Увы, ответа на этот запрос мы до сих пор не дождались.



А заявление акима города, сделанное им в том же прямом эфире на телеканале, заставило нас крепко задуматься над тем, в чем именно заинтересован заказчик, работая с подрядчиками, которые заведомо не могут обеспечить должное качество своей работы.



"Когда проводятся госзакупки по текущему ремонту дорог, законодательство не ограничивает потенциальных поставщиков по размеру скидки, – объяснил Ермаганбет Булекпаев. – Подрядчик может и 100 процентов скинуть, лишь бы вы­играть. Это его право. Когда подрядчик делает большую скидку и выигрывает конкурс, мы с ним встречаемся и спрашиваем: как ты будешь свою работу выполнять за такие деньги? Приходится выкручиваться. Мы ему помогаем, даже находим для него материалы подешевле".



…Занятная логика, не правда ли?



Денег нет, но победитель?



Несмотря на то, что отдел КХ, пассажирского транспорта и автодорог оказался не заинтересован в обнародовании имен дорожников-бракоделов, мы провели свое журналистское расследование.



Тем более что все дороги на виду, и карагандинцам наглядно видно, какие из них ремонтировались в прошлом-позапрошлом годах, а в этом уже разваливаются.



Так вот, перечислять можно долго. Здесь и ТОО "Караганды Жол Курылыс", отремонтировавшее в 2020 году дорогу по улице Казахстанской, которая в этом году выглядела как после бомбежки. И ТОО "ТрансСептСервис", чья работа на дорогах улиц Московская – Ипподромная вызывает массу нареканий у автовладельцев. И ТОО "СапаЖолСтрой", которому в этом году пришлось переделывать свою работу, произведенную в позапрошлом году на участке улицы Казахстанской – от Московской до пр. Бухар-жырау. И ТОО "Караганда Авто", чья работа на улице Баженова – от Степной до Новонижней сегодня зияет проваленными колодцами и ямами. И ТОО "РСУ по ремонту дорог", которое в 2018 году выиграло тендер на ремонт многострадальной улицы Гоголя, отдало работы в субпод­ряд ТОО "Улар МК", и теперь за качество ремонта не несет никакой ответственности.



…Кстати, к деятельности ТОО "Улар МК" вопросы возникают не только у акима города. В прошлом году "КАРАВАН" опубликовал несколько материалов о возбуждении уголовного дела по статье "Рейдерство". Действие происходило как раз в ТОО "Улар МК". Инициировал возбуждение уголовного дела основатель и директор фирмы, который оказался не у дел в тот момент, когда ТОО находилось в процессе реабилитации, а именно – с сентября 2016 по январь 2021 года.



Но, что интересно, в открытом доступе на портале госзакупок есть сведения об участии в тендерах ТОО "Улар МК" именно в период его реабилитации. Так, например, в 2020 году эта фирма стала победителем конкурса "Капитальный ремонт дороги 7-я магистраль от Саранского шоссе до улицы Штурманская в г. Караганде".



Хотя, по мнению экспертов, предприятия, в отношении которых проводятся реабилитационные процедуры, в тендерах априори участвовать не могут.



– В Законе "О госзакупках" есть статья 9, которая содержит квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, – сообщила юрист Ассоциации застройщиков Карагандинской области Ботагоз САДУОВА. – Согласно этой статье, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: "являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер МРП, установленный на соответствующий финансовый год". Если предприятие находится на реабилитации, то оно финансово неустойчивое, а значит, не соответствует требованиям для участия в госзакупках.



Тогда возникает логичный вопрос: каким образом фирма, находящаяся в процессе реабилитации, то есть являясь финансово неустойчивой, в 2020 году стала победителем тендера?



Большой ПУН



К слову, в этом году ТОО "Улар МК" стало победителем еще в нескольких конкурсах. Но его победа показалась другим участникам этих конкурсов сомнительной, и они обратились с жалобами в компетентные госорганы. По мнению подрядчиков, показатель уплаченных налогов этой фирмы явно завышен.



– Для того чтобы быть допущенной к участию в тендере, фирма должна соответствовать ряду требований, – посвятила в тонкости участия в госзакупках на ремонт дорог Ботагоз Садуова. – И одно из них – это финансовая устойчивость, которая измеряется показателем уплаченных налогов (ПУН). Чтобы участвовать в таких конкурсах, необходимо иметь высокий ПУН – не менее 3 процентов.



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Между тем фирме "Улар МК" был присвоен показатель уплаты налогов аж в 7,76 процента! Как, если фирма только в прошлом году вышла из процедуры реабилитации?!



Как разъяснила юрист, ПУН рассчитывается, исходя из суммы уплаченных налогов за рассчитываемый трехлетний период к сумме доходов потенциального поставщика за рассчитываемый период.



– "За рассчитываемый период" – здесь ключевое словосочетание, – подчеркнула Ботагоз Садуова. – Если мы рассчитываем сумму доходов за 2018, 2019, 2020 годы, то, соответственно, мы должны считать уплаченные налоги за рассчитываемый трехлетний период: 2018, 2019, 2020 годы. Но, если предприятие в этот период рассчитывалось с долгами по налогам за 2013, 2014, 2015 годы, как они могут входить в расчет за последние 3 года? Как можно соотносить суммы налогов, подлежащих уплате в период с 2013 по 2015 год, к совокупному годовому доходу за период с 2018 по 2020 год? Это несопоставимые показатели.



Вполне логичные рассуждения юриста перекликаются с заявлением Ассоциации застройщиков, направленным в министерство финансов РК. В нем поставлен вопрос о некорректном расчете показателя уплаченных налогов, применяемом при допуске к участию в тендерах, и внесено предложение исключить возможности для лавирования с начислением ПУНа.



Получается, что электронный формат госзакупок, который был введен в практику для борьбы с коррупционными рисками, на деле их совсем не исключает?



В таком случае, не уместнее было бы чиновникам бороться не столько с мифическими рисками, сколько с реально плохими дорогами? Если уж не для блага людей, то хотя бы для поддержания высокого рейтинга акима области.



Караганда



Автор: Лариса Чен Источник - Караван

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