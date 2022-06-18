Казахстан не сможет споить Россию алкоголем, а киргизы справятся

15:51 20.06.2022

В России наступает дефицит элитного алкоголя. Казахстанские производители спиртного на этом заработать не смогут. В отличие от киргизских конкурентов.



США и Европа полностью прекратили поставки в Россию дорогих видов алкоголя – виски, коньяка, бренди, арманьяка, граппы, рома, текилы, джина, дорогих сортов вина и шампанского. Поставки приостановили крупнейшие производители, в том числе Diageo, Pernod Ricard и Brown-Forman. Сейчас продажа идет только из складских запасов, которые могут закончиться уже осенью.



Теоретически пробел на рынке могли бы заполнить локальные производители. В том числе из стран ЕАЭС. Казахстан, например, является одним из крупнейших производителей алкоголя. Наша продукция идет в том числе на экспорт. Однако это маловероятно, считает президент Ассоциации "КазАлкоТабак" Амиржан КАЛИЕВ.



- Казахстан не производит элитный алкоголь. Мы его только импортируем, - рассказал спикер "Каравану". - Элитный алкоголь потребляют 2-3 процента населения. Это те, кто регулярно выезжает за рубеж, и они знают, какой алкоголь им по душе. Это слишком маленький сегмент, казахстанских производителей интересует массовый рынок. Большая часть населения равнодушно относится к таким напиткам. Плюс модель потребления у нас другая – больше ориентация на водку.



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При этом в стране происходит переход к другой модели потребления алкоголя. Люди, в основном молодежь, переходят на слабоалкогольные напитки. В основном пиво. Сейчас пиво занимает в пересчете на абсолютный алкоголь 65 процентов рынка. Тогда как водку пьют только 25 процентов.



В принципе казахстанские компании могут производить тот же виски или джин. В нулевых годах в Алматинской области была развернута вискокурня. Но продукт не нашел спроса. Поэтому проект прикрыли.



В РК есть два вида алкоголя, которые можно поставить в Россию - бренди и кальвадос.



Главная трудность производства дорогих сортов алкоголя – время. Любой такой напиток должен отстояться. Тот же виски должен "отдохнуть" минимум три года. Что произойдет за это время – неизвестно.



А вот соседи могут предложить россиянам свой продукт. В Киргизии есть минимум три производителя виски, который способны занять какой-то сегмент рынка.



- Лет пять назад наш холдинг "Аю" выкупил завод по производству вин. Мы много денег потратили на восстановление виноградников, купажного цеха, покупали емкости, худо-бедно мы продолжаем ставить производство на ноги. Есть свой подвал. Не самый большой, но с перспективой, - рассказал "Каравану" управляющий, младший партнер группы FDC Кубаныч МОМУНОВ. - Лет пять назад закупили дубовую клепку и заложили зерновой спирт. Попробовать - что получится. Вроде получился неплохой продукт. Запасы спирта есть. Но небольшие. Мы ориентировались на рынок Кыргызстана, не прибегая к помощи шотландцев и ирландцев.



Сегодня предприятие производит вино, шампанское, коньяк, бренди, виски, чачу, кальвадос.



Виски - не самый популярный продукт. Он занимает порядка 2,5-3 процента. Люди воспринимают виски как дорогой премиальный продукт. Пока непонятно, как будет восприниматься виски, произведенный в Кыргызстане. Это тяжелый вопрос.



- Люди покупают два вида виски: дорогой брендовый продукт или ноунейм, но по хорошей цене. И нужна постоянная поддержка для бренда. Это акции, надо выкупать полки в больших сетях и рекламировать в социальных сетях, в ресторанах, дегустационные программы. Но параллельно твой продукт должен присутствовать на полке. А это очень болезненная тема, - делится спикер. - Что в Алматы, что в Москве - все бары и кабаки распальцованные, они признают только бренды. В России даже свои местные заводы не сильно признают. Вкусы сформированы, потребление есть. Поэтому замещать их другими продуктами желания особого нет. Правда, как сейчас будут обстоять дела – пока непонятно. Может быть, окно возможностей открывается.



Это две стратегии для торговли элитным алкоголем: первая – параллельный импорт в Россию уже известных марок, вторая – расширение линейки за счет локальных марок из дружественных стран. Например, из Кыргызстана. Возможно, этим будут заниматься одни и те же компании, так как рынок требует сразу линейки продукции. Если ты предлагаешь только один продукт – то ты на этом рынке никто.



Самое главное, у алкогольных компаний Кыргызстана есть опыт. Они могут брать спирт в той же Шотландии, чтобы закрыть дефицит своего дистиллята, а за счет купажа получить сразу несколько разных брендов разного качества. Это нормальная практика и для Ирландии, и для Шотландии, где своего сырья не хватает.



Есть другая трудность, которая будет влиять на рынок: для России рынок алкоголя один из ключевых, который наполняет бюджет страны. Там создано множество барьеров для дистрибьюторов.



Надо иметь лицензированную компанию, у которой есть право на розничную реализацию алкогольной продукции. Надо заранее купить учетно-контрольные марки, проплатить акцизный налог, взять обязательства перед государством, что все налоговые выплаты будут произведены в срок, страхование, логистика – множество моментов, которые удорожают продукт. Вся эта система стала непроходимой для казахстанских водочных компаний. Может быть, сейчас Москва упростит правила импорта?



Автор: Адил Урманов