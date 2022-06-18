Сделка по покупке "Узагроэкспортбанка" российским "Совкомбанком" находится в процессе аннулирования

17:04 20.06.2022

Сделка по покупке "Узагроэкспортбанка" российским "Совкомбанком" находится в процессе аннулирования – Сергей Хотимский



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Сделка по покупке "Узагроэкспортбанка" российским "Совкомбанком" находится в процессе аннулирования. Об этом корреспонденту Podrobno.uz в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил первый заместитель председателя правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский.



"К сожалению, в силу того, что на нас, как и на практически все системно значимые российские банки, были наложены санкции, реализация проекта в текущих условиях стала невозможной, о чем правительство Узбекистана было проинформировано. Здесь важно понимать, что любые наши дочерние банки автоматически попали бы под санкции, что было бы проблемой для Узбекистана. Вместо того, чтобы привнести технологии и финансы, мы бы принесли шлейф вопросов, которые надо было бы решать регулятору", – рассказал он.



По его словам, в сложившихся условиях этот проект уже не будет реализован, в том виде, в котором планировался.



"Мы продолжаем надеяться, что ситуация изменится, когда ситуация с санкциями разрешится, мы с большим удовольствием вернемся на рынок Узбекистана в качестве активного кредитора. Сейчас мы большинство наших кредитных проектов, к сожалению, вынуждены сворачивать", – отметил Хотимский.



Он также добавил, что эти пертурбации, конечно, не навсегда, однако "Узагроэкспортбанк" уже точно никогда не станет "дочкой" "Совкомбанка".



"В планах правительства Узбекистана приватизировать его в ближайшее время, и мы, в силу условий, не сможем участвовать в этом процессе. Сейчас по взаимному решению сторон сделка в процессе аннулирования. Можно сказать, что она уже практически аннулирована", – заключил он.



Напомним, что сделка была заключена в середине февраля 2022 года. В ее рамках "Совкомбанк" должен был выкупить 100 процентов государственного пакета акций "Узагроэкспортбанка" за 4 миллиона долларов.



"Узагроэкспортбанк" был создан в 2017 году для организации благоприятных условий производителям агропромышленной продукции и финансовой поддержки организаций-экспортеров. По итогам 2021 года активы банка превысили 69 миллиардов сумов.



"Совкомбанк" – универсальный банк, входящий в десятку крупнейших банков Российской Федерации. В банке работает 23 тысяч сотрудников более чем в 2,3 тысячи офисов по всей России. Банк обслуживает 12 миллионов клиентов.