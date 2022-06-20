Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в конституцию

17:08 20.06.2022 Президент: Наша главная цель – обеспечить стабильность в обществе и поступательное развитие нашей неповторимой страны



20.06.2022



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 20 июня провел встречу с членами Конституционной комиссии.



Конституция нашей страны является прочной правовой основой всех успехов, достигнутых в годы независимости. Вместе с тем жизнь не стоит на месте, меняется мировоззрение нашего народа.



В последние годы гражданами высказывалось множество мнений о совершенствовании Основного закона. В связи с этим 20 мая текущего года Кенгашами палат Олий Мажлиса создана Конституционная комиссия. За последний месяц в комиссию поступило от граждан 48 492 предложения.



На встрече глава государства высоко оценил активность соотечественников, их чувство сопричастности к будущему нашей страны, а также высказал свое видение конституционных реформ.



- Обновленная Конституция должна создать прочную правовую основу и надежную гарантию долгосрочных стратегий развития нашей страны, в целом, ее будущего процветания и завтрашней благополучной жизни нашего народа. Одним словом, глубоко внедрив в содержание нашей Конституции идею "Во имя чести и достоинства человека" и подход "Человек – общество – государство", который является основным принципом наших нынешних реформ, нам необходимо превратить их в главную ценность нашей повседневной жизни. Другими словами, человеческое достоинство, честь и гордость отныне должны быть на первом месте во всех сферах, - сказал Шавкат Мирзиеев.



В своем выступлении Президент остановился на четырех приоритетных направлениях и внес предложения по каждому из них.



В качестве первого направления указаны человек, его жизнь, свобода и достоинство, неприкосновенные права и интересы.



- Возвышение человеческого достоинства, по сути, должно быть конституционной обязанностью и приоритетной задачей органов государственной власти. Эти принципы должны четко отразиться в нашей обновляемой Конституции, найти свое совершенное правовое решение, - сказал Президент.



Подчеркивая, что право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека, предложено внести в Конституцию положение о том, что "в Узбекистане смертная казнь запрещена".



Отмечена необходимость четко прописать в Основном законе, что судимость лица и вытекающие из нее правовые последствия не могут быть основанием для ограничения прав его родственников.



Также были затронуты вопросы укрепления конституционных основ гуманного обращения с лицами, лишенными свободы.



При рассмотрении дел административной, гражданской, хозяйственной, уголовной ответственности и по другим направлениям меры правового воздействия, применяемые к лицу, должны быть достаточными для достижения законной цели и по возможности необременительными для лица, отметил глава государства.



Во втором направлении предложено закрепить в Конституции идею "Узбекистан – социальное государство".



Как известно, в социальном государстве создаются достойные условия жизни для всех, никто не остается без внимания, один на один со своими проблемами. Поэтому предложено отразить в Основном законе обязанности государства по обеспечению населения жильем, укреплению экономических и духовных основ семьи, созданию всех условий для обеспечения интересов и полноценного развития детей, поддержке лиц с ограниченными возможностями, охране здоровья человека и окружающей среды.



- Одним словом, забота государства о мужчинах и женщинах, семьях и детях, молодежи и престарелых, лицах с инвалидностью, всех людях, будь то в стране или за рубежом, должна быть закреплена в Конституции, - сказал Шавкат Мирзиеев.



Третье направление заключается в четком определении в Конституции статуса махалли и обязанностей государственных органов в процессе взаимодействия с ней. При этом предложено отразить принцип о том, что махалля не является частью системы органов государственной власти, может самостоятельного решать вопросы локального значения на местах, получать поддержку от государства в этих целях.



Четвертое направление - совершенствование государственного управления, укрепление народовластия.



- Мы нацелены на построение демократического государства, живущего заботами народа. Это означает, что государство, его органы и должностные лица работают для народа, служат ему. Будет установлен народный контроль над государственной властью. Предлагаю внести в Конституцию нормы, обеспечивающие открытость, прозрачность и подотчетность в деятельности государственных органов, а также компактность и экономичность этих органов, - сказал Президент.



Так, выдвинуты предложения по расширению полномочий Олий Мажлиса по формированию правительства и обеспечению его эффективного функционирования, передаче части полномочий Президента Олий Мажлису.



Подчеркнуто, что настало время исключить из Конституции положение о том, что хокимы одновременно возглавляют кенгаши народных депутатов.



Глава государства предложил ввести в Конституцию институт внесения законодательных предложений. Благодаря этому правилу народ получит право инициировать законы. Согласно этому положению, группа из не менее 100 тысяч граждан сможет вносит свои законодательные предложения в Законодательную палату Олий Мажлиса.



Подчеркнута также необходимость расширения полномочий Правительства и определения в Конституции ответственности Кабинета Министров и хокимиятов по вопросам экологии, молодежи, поддержки семьи, социальной защиты лиц с инвалидностью, развития общественного транспорта, создания условий для отдыха населения, поддержки институтов гражданского общества.



Также указано на важность обновления и совершенствования концептуально-правовой базы внешней политики Узбекистана с учетом происходящих в мире кардинальных изменений.



Предложения, обобщенные Конституционной комиссией, в дальнейшем будут внесены в порядке законодательной инициативы в нижнюю палату парламента депутатами Законодательной палаты. Они будут подробно обсуждены в парламенте, который подготовит проект обновляемой Конституции. Согласно действующему законодательству, парламент имеет полномочие самостоятельно вносить изменения в Конституцию. Однако Президент предложил рассмотреть проект Конституции на всенародном обсуждении и принять его путем референдума.



- Если мы проведем конституционную реформу на основе мнений и поддержки наших граждан, путем референдума, это будет настоящим выражением воли нашего народа - истинно народной Конституцией, - сказал глава государства.



В связи с этим Президент призвал соотечественников принять более активное участие в процессе конституционной реформы.



- Наша главная цель – обеспечить стабильность в обществе и поступательное развитие нашей неповторимой страны! Я призываю весь наш народ к единству и сплоченности в достижении этой великой цели, - сказал Шавкат Мирзиеев.



Встреча продолжилась в формате открытого обмена мнениями. Выступившие члены Конституционной комиссии высказали свое мнение о предложениях населения и необходимости проведения реформ. Источник - president.uz

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