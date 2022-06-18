В Ташкенте произошла авария на магистральном газопроводе ТашТЭЦ

17:13 20.06.2022

Восемь районов Ташкента частично останутся без горячей воды. Произошла авария на газопроводе



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Восемь районов Ташкента частично останутся без горячей воды. Произошла авария на газопроводе, сообщили в столичном хокимияте.



"В связи с аварией на магистральном газопроводе высокого давления, подходящего к ТашТЭЦ, с 18:00 часов 20 июня до 06:00 часов 21 июня горячее водоснабжение будет частично приостановлено на отдельных массивах ряда районов города", – отметили в администрации Ташкента.



Среди этих районов:

Мирабадский

Яккасарайский

Яшнабадский

Мирзо-Улугбекский

Юнусабадский

Шайхантохурский

Чиланзарский

Сергелийский



"Подача горячей воды будет возобновлена после устранения неисправности на газопроводе высокого давления", – уточнили в хокимияте.