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|В Ташкенте произошла авария на магистральном газопроводе ТашТЭЦ
17:13 20.06.2022
Восемь районов Ташкента частично останутся без горячей воды. Произошла авария на газопроводе
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Восемь районов Ташкента частично останутся без горячей воды. Произошла авария на газопроводе, сообщили в столичном хокимияте.
"В связи с аварией на магистральном газопроводе высокого давления, подходящего к ТашТЭЦ, с 18:00 часов 20 июня до 06:00 часов 21 июня горячее водоснабжение будет частично приостановлено на отдельных массивах ряда районов города", – отметили в администрации Ташкента.
Среди этих районов:
Мирабадский
Яккасарайский
Яшнабадский
Мирзо-Улугбекский
Юнусабадский
Шайхантохурский
Чиланзарский
Сергелийский
"Подача горячей воды будет возобновлена после устранения неисправности на газопроводе высокого давления", – уточнили в хокимияте.