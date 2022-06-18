|21:56 Скончался народный артист СССР Регимантас Адомайтис
21:47 Эммануэль: как президент Франции растерял абсолютное большинство
21:26 Русский ли город Одесса? - Максим Ивлев
17:13 В Ташкенте произошла авария на магистральном газопроводе ТашТЭЦ
17:08 Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в конституцию
17:04 Сделка по покупке "Узагроэкспортбанка" российским "Совкомбанком" находится в процессе аннулирования
15:51 Казахстан не сможет споить Россию алкоголем, а киргизы справятся
15:42 Как делать плохие дороги и выигрывать тендеры, или Кто подставляет главу Карагандинской области?
15:40 Огражданивание: в угоду кому в университетах Казахстана закрываются военные кафедры
15:37 Очерки этнической истории казахов. Части 1-5, - Галым Абильсиитов
15:27 Январские беспорядки: 25 человек пытали утюгом силовики в Алматинской области
15:26 В Казахстане изменятся правила приема в учебные заведения МВД
14:54 Как движется дело о рейдерстве Болата Назарбаева
14:31 Как победить противника с помощью психологии, - Тимур Шерзад
14:19 В Грузии на сегодня запланирован госпереворот. Президентка Зурабишвили перешла на сторону "саакашистов"
14:08 Россия и недружественный Казахстан в тени дружественного Китая, - А.Савельев
14:06 ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"
13:19 КазТемиртау. За гибель четырех рабочих: задержаны два руководителя "АрселорМиттал Темиртау"
13:16 КазГенпрокуратура упорно пытается списать январский бунт на "Дикого Армана"
13:11 Путину навязывают второй фронт: НАТО обдумывает неядерную войну с Россией, - М.Ростовский
13:08 Шарлатаны геополитики: Ближний Восток в играх мировых держав, - С.Кожемякин
13:03 В Мары Сердар Бердымухамедов дал названия новым сортам пшеницы и открыл помещение для садака
13:01 Правящая коалиция теряет позиции. Итоги второго тура парламентских выборов во Франции
12:59 Северодонецкая петля Анаконды для ВСУ - миф или правда?
09:46 В Сирии может снова полыхнуть, - А.Желенин
08:46 О коррупции, безработице и "патриотах". Кыргызстанки за рубежом, - Ж.Масалиева
07:30 Оружейный "клондайк". Куда исчезает оружие, поставляемое в "незалежную", - В.Бурт
07:19 Перетасовка правящей элиты в Казахстане и рост русофобии, - В.Прохватилов
07:13 Foreign Affairs: США потеряли ориентиры по Тайваню: все выборы у них плохие
07:00 Запад ненавидит Россию и Китай потому, что они мешают "цифровому порабощению", - Жан-Поль Фоскарвель
00:27 "Токаев вертится, как может, на двух стульях", - В.Трухан
00:25 Китайская экономика против американской демократии, - Ирина Акимушкина
00:23 Ташкент воспользовался опытом Москвы. В Узбекистане обнулят президентские сроки Шавката Мирзиеева, - В.Панфилова
00:05 Какие документы подписали делегации Казахстана и Ирана
|Скончался народный артист СССР Регимантас Адомайтис
21:56 20.06.2022
Скончался Фото: кадр из фильма "Никто не хотел умирать"
Литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает Zakon.kz.
Об этом передает портал LRT со ссылкой на родственников артиста.
Соболезнования в связи со смертью Адомайтиса выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.
Адомайтис был настоящим символом преданности актерскому мастерству. Я восхищался им не только в кино, но и как театральным актером, который вместе с другими литовскими эстрадными деятелями создал незабываемые роли. В нашем последнем разговоре маэстро намекнул, что хочет попробовать себя в роли режиссера. Очень жаль, что этой мечте не суждено было сбыться.
Президент Литвы Гитанас Науседа
Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года в городе Шяуляй на севере Литвы. Позже переехал с родителями в Пасвалис. В 1954 году окончил Пасвальскую среднюю школу, получив серебряную медаль, в 1959 году – физико-математический факультет Вильнюсского университета, в 1959-1962 годах учился на кафедре актерского мастерства в Вильнюсской консерватории (сейчас Литовская академия музыки и театра).
Широкая известность пришла к актеру после выхода в 1965 году фильма "Никто не хотел умирать" Витаутаса Жалакявичуса. За годы карьеры Адомайтис снялся в десятках картин, в 1985 году получил звание народного артиста СССР. Также Адомайтис играл в Каунасском драматическом театре и Национальном драмтеатре Литвы.
Константин Вноровский