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Алиев в Ташкенте. Баку приглашает Ташкент к восстановлению Карабаха, - Виктория Панфилова
07:55 21.06.2022

Узбекистан рассматривает Азербайджан как ворота в Европу
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Ильхама Алиева ждали в Ташкенте с визитом два года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июня с двухдневным официальным визитом посетит Узбекистан. В ходе переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым будут рассмотрены вопросы расширения экономического сотрудничества – Ташкент и Баку ожидают взаимных инвестиций. В сфере транспорта акцент будет сделан на развитие мультимодальных коридоров в Каспийском регионе с выходом через бакинский порт в Турцию и далее Европу. Главы двух государств обсудят также вопросы безопасности и военно-политическое сотрудничество.
В Ташкенте Ильхама Алиева заждались. Первоначально визит азербайджанского президента планировался летом 2020 года, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации его сроки несколько раз менялись. Но сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном, как говорят эксперты, напротив, расширялось. В частности, товарооборот между странами вырос почти в семь раз, с 17,1 млн долл. в 2016 году до 118,8 млн долл. в 2021 году. А по итогам первых трех месяцев 2022 года – до 20%. По словам директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан (РУ) Элдора Арипова, цель – "довести объем торговли в ближайшее время до полумиллиарда долларов". Он отметил, что для этого есть все возможности. Разрабатываются проекты в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, производстве стройматериалов и туризма. Очень перспективным будет создание агрологистических кластеров, которые будут ориентированы на переработку и экспорт узбекской сельхозпродукции на рынки сбыта. Недавно была достигнута договоренность по активизации привлечения азербайджанских компаний к налаживанию промышленной кооперации с узбекскими производителями в таких сферах, как текстильная промышленность, кожевенное производство, ювелирное дело и пр. "Страны обладают богатым потенциалом для углубления торговых отношений", – отметил Арипов.

По мнению политолога, ключевым приоритетом сотрудничества должна стать транспортная сфера, в том числе вопросы наращивания взаимных грузоперевозок и повышения транзитного потенциала двух стран. В частности, в рамках Транскаспийского железнодорожного коридора Узбекистан и Азербайджан выступают связующими звеньями между Центральной Азией, Южным Кавказом и другими государствами Европейского и Азиатского континента. Для Узбекистана важно, чтобы транспортное сообщение было устойчивым. Узбекистан уже договорился с Туркменистаном и открыл для себя дорогу на Каспий в порт Туркменбаши. Теперь Ташкенту нужно получить выход в бакинский порт. Далее грузы пойдут транзитом в Турцию по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс и далее в Европу. В обратном направлении Узбекистан получит товары из этих стран.

Руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде подчеркнул важное значение не только функций Узбекистана и Азербайджана в качестве коммуникатора между крупными экономиками Евразийского континента (Китай, ЕС, другие государства), но и непосредственно связей между Баку и Ташкентом, которые необходимо постоянно наполнять новым содержанием. "В частности, важным моментом является взаимодействие в рамках международных и региональных структур – СНГ, ОТГ (Организация тюркских государств) и ШОС, где Азербайджан имеет статус партнера по диалогу в организации. При этом Баку интересуется статусом наблюдателя в ШОС и Ташкент мог бы оказать содействие в скорейшем предоставлении этого статуса", – сказал "НГ" Велизаде.

Напомним, что очередной саммит ШОС на уровне глав государств состоится 15–16 сентября 2022 года в Самарканде. Статус наблюдателя – промежуточный к полноценному членству в организации. Для Азербайджана это важно с точки зрения расширения сотрудничества с Китаем и Пакистаном, в том числе и в военной сфере, хотя ШОС не является военным блоком, сотрудничество в военной сфере – одно из ее направлений.

Процесс получения Азербайджаном статуса наблюдателя тормозится из-за сложных отношений с Арменией, которая также является его соискателем. Постоянные члены ШОС вроде как и не против принять эти кавказские страны в организацию, но, по словам генерального секретаря ШОС Чжан Мина, не хотят вносить двусторонние противоречия. Впрочем, Баку убеждает, что после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе претензий к Еревану нет, и более того, Азербайджан настаивает на подписании мирного договора с Арменией.

По словам Ильгара Велизаде, "Узбекистан поддержал территориальную целостность Азербайджана, приветствовал итоги второй карабахской войны и выступил с инициативой инвестировать в строительство школы на освобожденных территориях. Тема восстановления Карабаха и перспективы участия Узбекистана в реализации проекта "Зангезурский коридор" на переговорах будет одной из основных", – полагает политолог.

Велизаде также отметил активизацию сотрудничества двух стран в военной сфере. "В последнее время узбекская сторона демонстрирует устойчивый интерес к взаимодействию с Азербайджаном в военной сфере. В частности, министры обороны Узбекистана и Азербайджана совершили взаимные визиты. Вопросы безопасности обсудят и главы двух государств. Более того, Узбекистан может воспользоваться опытом Азербайджана, который имплементировал у себя какие-то элементы безопасности и готов применить их при защите своих границ", – отметил эксперт. Он также не исключает, что стороны могут договориться о проведении совместных военных учений. "С учетом того, что в последнее время довольно часто проводятся совместные учения турецких и азербайджанских военных, к ним, возможно, подключатся узбекские", – не исключил Ильгар Велизаде.

Источник - независимая газета
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