Рубенис слинял. Утемуратовский (Казахстан) ForteBank возглавил Бекжан Пирматов

09:13 21.06.2022

Рейнис Рубенис покидает пост председателя правления ForteBank

ForteBank должность председатель уход Фото: ForteBank

Совет директоров ForteBank объявил о его досрочном уходе с поста председателя правления по личным обстоятельствам с 15 июля. Рейнис заступил на должность председателя правления ForteBank 10 января 2022 года, после пяти лет руководства крупнейшим латвийским банком Swedbank Latviа.



Геополитический ландшафт сильно поменялся в этом году и усложнил переезд моей семьи в Казахстан. И это стало определяющим в нелегко давшемся мне решении досрочно сложить с себя полномочия председателя правления. Я возвращаюсь в Латвию. Я хочу поблагодарить всех коллег по Forte за уникальную возможность побывать частью команды в период очень интенсивного развития банка. Мы использовали каждый шанс для роста и расширения бизнеса в это турбулентное время, одновременно ставя комплаенс и тактику низких рисков в приоритет. Мне доставило огромное удовольствие познать невероятную культуру Казахстана, изучить местный финансовый сектор. Я надеюсь, мой вклад в Forte станет основой для дальнейшего роста.

Рейнис Рубенис

Председатель совета директоров ForteBank Ельдар Абдразаков отметил, что совет директоров с пониманием относится к просьбе Рейниса о досрочном сложении полномочий.



Каждый руководитель пытается найти правильный баланс между работой и личной жизнью. Эффективный руководитель – это прежде всего счастливый руководитель. От имени совета директоров благодарю Рейниса и желаю ему успехов в его дальнейшей карьере.

Ельдар Абдразаков

Исполнять обязанности председателя правления c 15 июля 2022 года будет Бекжан Пирматов, занимающий должность заместителя председателя правления.



За пять месяцев 2022 года ForteBank продемонстрировал прогрессивный рост ключевых показателей бизнеса. Так, активы банка выросли на 8%, ссудный портфель – на 14,8%, чистая прибыль банка составила 35 млрд тенге. Международное агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг банка на уровне "Ba2" с прогнозом "стабильный".



Анастасия Московчук

Казахстан