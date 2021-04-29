Ад в бухте Любека: как британцы расстреляли, утопили и разбомбили тысячи узников нацистских концлагерей (история)

09:22 21.06.2022

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ "… Мы снизились, и вовсю использовали наше оружие, наведя стволы на парней, барахтающихся в воде. Да, мы расстреляли их из 20-миллиметровых пушек. Ужасная вещь, но нам сказали сделать это - и мы выполнили приказ. Это война". Так хладнокровно высказался в интервью "Би-би-си" пилот британских королевских ВВС Алан Уайз, принявший участие в совершенно чудовищном событии. В 14 часов 45 минут 3 мая 1945 года в небе Любекской бухты появились английские штурмовики "Хоукер Тайфун": на борту они несли неуправляемые ракеты RP‑3 и 230‑килограммовые бомбы. Стоявшие на якоре германские корабли Cap Arcona, Thielbek и Deutschland представляли собой прекрасную мишень. Thielbek получил серьезные пробоины, и затонул сразу, буквально за пару минут: 95% людей на его борту погибли. Cap Arcona продержался под обстрелом час, и, загоревшись, перевернулся на левый борт - пассажиры оказались в ледяной воде. Британцы на бреющем полете расстреливали пловцов, пытавшихся добраться до берега. Авианалет закончился в 17.00, вскоре затонул и Deutschland. Во время этой трагедии по причине головотяпства союзников погибли до 9 000 узников нацистских лагерей - именно их и содержали на уничтоженных британцами кораблях… "Плавучие тюрьмы" 19–26 апреля 1945 года десять тысяч заключенных из концлагерей СС Нойенгамме, Дора-Миттельбау и Штутгоф доставили на вокзал в Любек. Половина из них были военнопленными (в основном граждане СССР, а также Польши и Норвегии), остальные - евреи из множества стран Европы. Гауляйтер Гамбурга Карл Кауфман отдал приказ переместить людей на три корабля - те самые Cap Arcona, Thielbek и Deutschland, превратив суда в "плавучие тюрьмы". Все спасательные круги и жилеты были конфискованы, шлюпки специально продырявлены. Команды кораблей поначалу воспротивились, однако офицеры СС пригрозили морякам арестом, а при сопротивлении - расстрелом на месте: "вы должны подчиняться новому фюреру великой Германии - адмиралу Деницу" (29 апреля Гитлер в своем политическом завещании назначил адмирала своим преемником). 2 мая 1945 года британские войска заняли Любек, но заключенных никто не освободил - они оставались в "водных концлагерях" под охраной эсэсовцев. Представитель международного "Красного Креста" Поль де Блонэ немедленно поставил в известность английского генерала Филиппу Робертсу: на кораблях взаперти множество узников. Одновременно работники "Красного Креста" Швейцарии и Швеции сообщили британской авиаразведке о тысячах измученных пленных на борту "плавучих тюрем". Cap Acorna, 1927 год "Лишь бы не русские" После кровавой бойни, устроенной в бухте Любека, англичане провели расследование - почему же так получилось? Генерал Филипп Робертс не нашел ничего лучшего, как заявить: он пообещал передать сведения своему руководству, но был очень занят, и… забыл (!) о предупреждении Поля де Блонэ. Британская воздушная разведка и вовсе прикинулась дурачками: мол, в конце войны поступало много всяких противоречивых сообщений, и они слегка задержались с проверкой информации. Зачем же тогда нанесли удар? Командование английских ВВС приказало уничтожить немецкие корабли, поскольку сотрудники спецслужб предполагали: на судах якобы пытаются сбежать в Норвегию высокопоставленные служащие СС, включая и самого Генриха Гиммлера. Слушать "Красный Крест" никто не пожелал. Британский историк Дэвид Лонг называет причиной столь роковой поспешности распоряжение Черчилля срочно "очистить" северное побережье Германии от вермахта, дабы предотвратить вступление РККА на территорию Дании. Короче, точная версия неизвестна, но факт остается фактом - или ввиду ошибки по тупости, или специально - опасаясь продвижения русских - англичане разбомбили корабли с узниками концлагерей. Генерал Филипп "Пип" Робертс в Нормандии "Тонули и горели заживо" В бухте Любека воцарился настоящий ад. Запертые в грузовых отсеках судов военнопленные захлебывались и горели заживо, погибая сотнями. Охранники (для них-то спасательные жилеты и круги как раз оставили) сиганули за борт, где их подбирали немецкие траулеры - побережье бухты (в отличие от самого города) контролировалось эсэсовцами. 420 военнослужащих СС с Cap Arcona спаслись, а из пяти тысяч узников концлагерей уцелело лишь… 350 человек. Из 2 800 пассажиров "корабля смерти" Thielbek остались в живых полсотни (!), остальные - погибли. По Deutschland данные неизвестны, но многие историки сходятся в мыслях, что ВСЕ 2 000 узников на этом корабле были уничтожены. Творилось нечто невообразимое - с бреющего полета советских пленных и евреев, пытающихся удержаться на плаву в ледяной воде, расстреливали британские самолеты, а с берега их косили очередями открывшие огонь пулеметчики СС. Все три судна охватило пламя, в небо поднялись столбы удушливого дыма - несчастные в бухте Любека умирали с душераздирающими криками. Все это происходило за 6 суток до наступления Дня Победы. В последующие недели и месяцы к берегу прибило сотни трупов, и их хоронили в братских могилах. Последний скелет заключенного с клочками лагерной "робы" обнаружили… аж в 1971 году. Хоукер Тайфун. Архивы Королевских ВВС Великобритании "Отделались памятником" Британцы узнали, кого убивали, только через час после того, как все было кончено. Они арестовали эсэсовскую охрану, и приступили к поиску уцелевших - но таковых почти не осталось. Эта бойня попросту уму непостижима. Люди, годами мучившиеся за колючей проволокой в концлагерях, были обречены: СС планировали вывести корабли в море, и там затопить вместе с заключенными. И вот, когда Гитлер уже был мертв, Берлин взят, и до спасения узников оставались считанные часы, британские ВВС оказали эсэсовцам "дружескую услугу" - зверски уничтожив тысячи жертв нацистского режима. Что случилось дальше? Да, в общем-то, ничего. Генерал Робертс за свою халатность наказания не понес, офицеры британской разведки - тоже… Англичане лишь соорудили памятный знак на месте массовой гибели расстрелянных ими узников. Никаких компенсаций не выплачено (напомню, среди погибших было много пленных красноармейцев), никаких извинений не принесено. Даже гауляйтер (и оберштурмбанфюрер СС) Карл Кауфман, планировавший затопить корабли, отделался легким испугом - отсидев всего 4 года, он был приговорен, словно в насмешку, к… конфискации имущества, и умер в родном Гамбурге в 1969 году. …Я не могу сказать, что кровавое убийство тысяч людей, коим оставались считанные часы до освобождения, совершено британцами намеренно: таких доказательств нет. Но откровенные тупость, халатность, и нежелание проверять информацию, стоившие жизни множеству русских, евреев, поляков, норвежцев и французов - тоже сами по себе преступление. Только судить за него никого уже не будут.



Георгий Зотов

29.04.2021