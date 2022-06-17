В сумраке грядущего. Грозит ли России глобальный продовольственный кризис? - Андрей Школьников

10:05 21.06.2022 В сумраке грядущего

Грозит ли России глобальный продовольственный кризис?

Андрей Школьников Илья Титов



"ЗАВТРА". Андрей Юрьевич, в череде громких международных скандалов последнего времени выделим, пожалуй, заявления Эрдогана, который сначала наложил вето на вступление в НАТО Швеции и Финляндии в связи с тем, что они поддерживают курдов, а потом выдвинул им десять требований. Как вы можете это прокомментировать?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Это главным образом показатель падения дипломатической культуры. И это даже нельзя рассматривать как продолжение "византийщины" - политики умной, хитрой и интересной. То, что сейчас происходит, напоминает, скорее, гопнические разборки в мировой подворотне. Такие вещи ведут к потере лица всех, кто считает допустимым шантаж, угрозы и прочие "базарные" ухватки, чтобы выгадать здесь и сейчас. Пока во всем этом трудно увидеть элементы "игры вдолгую". Эрдоган ведь курдами не ограничился. Он, как избалованный ребенок под Новый год, выставил огромный список желаемых "подарков".



Конечно, Эрдогана как-то "купят", придут с ним к некоему консенсусу. Но если такие жесты можно делать турецкому лидеру, то почему этого нельзя, например, Венгрии или Хорватии, которые тоже могут захотеть урвать что-то? Вдруг что-то да обломится?



А так вступление в НАТО Финляндии и Швеции с точки зрения среднесрочных перспектив имеет такие же последствия, как, например, имело бы вступление туда Папуа - Новой Гвинеи. Развал мировых структур идет с такой скоростью, что подобные события не имеют почти никакого значения. Это просто попытка Запада мелко пакостить России на фоне его откровенного провала на других направлениях. Потому такая спокойная реакция у нас.



"ЗАВТРА". Тем не менее Турция сейчас кажется вполне стабильным государством, хоть и лира дешевеет, и безработица растет. Она стабильно обворовывает соседей "на воду", построив плотины на Тигре и Евфрате. Но что может ожидать ее в дальнейшем?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Основная проблема Турции - ее этническая немонолитность. Это со стороны кажется, что там только турки и курды, а на самом деле там море этносов: гунно-кипчако-огузские народы (которых мы и называем турками), курды, арабы, крымские татары, черкесы, а также грузины, криптогреки, криптоармяне, то есть отуреченные, исламизированные народы, в прошлом - христианские …



"ЗАВТРА". И Эрдоган, помнится, говорил о своем грузинском (аджарском) происхождении.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Там все неоднозначно. Он заявлял, что относится к отуреченным грузинам, однако во время недавних выборов, когда копнули чуть глубже, выяснилось, что дедушка Эрдогана по отцовской линии был главой греческого партизанского отряда, воевавшего против турок. И возникла у него дилемма - кем же выгоднее быть: криптогреком или криптогрузином? С точки зрения турецкой политики почетнее быть лазом, криптогрузином, нежели греком. Обвинять противника в том, что он потомок греков, - норма в турецкой политике, хотя в реальности жители Стамбула и жители Эгейского побережья во многом и есть криптогреки.



Вспомните внешность Ататюрка - это был высокий голубоглазый мужчина. Фенотип отличный от привычного нам турецкого. Но это вполне гармонирует с тем, что турки любят говорить о себе как о потомках римлян. Что, мол Османская империя завоевала Ромейскую империю, а следовательно…



"ЗАВТРА". Там до сих пор есть регион, который называется Рум.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Да. То есть этническая картина довольно пестрая, и собственно турок (по крови, традициям) в стране наберется процентов сорок. Эта диспропорция при появлении любых внутренних проблем может сыграть существенную роль.



Но неоднородна Турция и с позиции ви́дения будущего. Эрдоган всегда был очень хорошим тактиком. Он маневрировал все эти годы между построением Османской империи, светской (кемалистской) Турции, созданием халифата (всемирного объединения исламских стран под эгидой Турции) и строительством Тюркского каганата. Идеи эти жестко противоречат одна другой, однако Реджеп Тайип Эрдоган умудрялся удерживать баланс.



"ЗАВТРА". А если он сойдет с дистанции?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Турция пойдет вразнос - однозначно. Ибо такую сильную политику никто с места в карьер продолжить не сможет. В этом принципиальная неустойчивость Турции, которая уже со второй половины прошлого года столкнулась с тем, что легенды о Тюркском каганате и прочем величии и значимости разбиваются о начало серьезнейшего экономического кризиса, который теперь перерастает в социально-экономический кризис. И выборы 2023 года могут оказаться для Эрдогана роковыми.



А тут еще и фактор срежиссированного голода. Кстати, одна из причин, почему государство Курдистан так и не появилось, заключается в том, что основные источники пресной воды на Ближнем Востоке находятся именно там, в области, населенной курдами.



Сейчас везде начинаются проблемы с продовольствием. Ближневосточные граждане хлынут в Европу и будут "шатать" последние укрепы европейского миропорядка. Начнет усиливаться напряжение. Миллионы реально голодных людей двинутся искать лучшей доли уже с середины лета, когда прогнозы будут отыгрываться ценами. Иллюзии по поводу высокого урожая тают на глазах, поскольку без удобрений таких урожаев не бывает, а цены на удобрения взмывают ввысь.



Люди побегут через Турцию в Европу, где (как затвердело у них в сознании за долгие годы) всегда есть еда. Турки это в течение года как-то удержат, но не дольше. Если процесс станет системной проблемой, эти волны начнут перехлестывать Турцию, и страна пойдет "под развал".



Выйти из положения за счет внешней экспансии не получится, поскольку географическое положение Турции таково, что ей некуда расширяться, хотя турки за два десятка лет залезли и в Сирию, и в Ирак, и в страны Залива, и в Среднюю Азию, и на Балканы. Но закрепиться нигде не получается - везде они так или иначе натыкаются на интересы России. Поэтому бесполезно уповать на какого-то прорусского президента в Турции. Он в этой стране может быть либо прозападным, либо протурецким (что для нас, конечно, лучше).



"ЗАВТРА". Усматриваете ли вы в случае с Турцией и НАТО параллель с Венгрией, которая выступает с возражениями, когда Евросоюз не может принять какое-то решение, но желает сохранить лицо? Венгрия выступит, например, за продолжение сотрудничества с Россией в какой-то критической сфере, и Европа с облегчением поставит трудный вопрос введения очередных антироссийских санкций на паузу. Ведь и НАТО напрямую не "отшивает" скандинавов, а через Турцию ставит им препоны, чтобы не навешивать на себя дополнительных нагрузок?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Думаю, в этом случае ситуация выглядит по-иному. И Швецию, и Финляндию в НАТО "запинывали" ногами - назовем вещи своим именами. Этим странам членство не нужно ни по политическим, ни по экономическим, ни по военным причинам. С Турцией же просто не договорились. То есть это прямая потеря лица для НАТО. Они не пошли на длительную кулуарную подготовку вхождения Швеции и Финляндии в Альянс, что еще раз говорит об общей деградации геополитики.



Что касается Венгрии, предлагаю не переоценивать интеллект евробюрократов. Никаких попыток эмпатии, рефлексии, желания понять, что думают другие, со стороны Запада мы не видим. Так что я бы не стал искать везде и всюду каких-то хитроумных планов с их стороны.



"ЗАВТРА". Недавно на обложке одного из номеров журнала The Economist были изображены колоски пшеницы, где каждое из зернышек изображено в виде человеческого черепа. Многие другие издания тоже пишут про надвигающийся голод. Еще одной мощной темой стала оспа обезьян. Похоже ли это на стремление "глобально", по-европейски, посидеть еще раз взаперти?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Многих на Западе, особенно в Европе, можно убедить в чем угодно, но у Америки своя логика: в ноябре грядут выборы. По факту в стране дикая инфляция и, главное, цены на бензин сильно выросли. Виновником во всем назначен Путин, хотя большая часть рядового населения США даже не знает, где находится Россия. Не все из них в курсе, с кем граничит их собственное государство. Они варятся в узкоутилитарных проблемах. Весь их мир по преимуществу - родной штат и несколько окрестных, по которым они ездят - ничего более! Глобальный мир, который со страшной скоростью меняется, им незнаком, он их пугает. Они привыкли к комфорту, жизни "взаймы", бесконечным долговым "пузырям". Но если американских обывателей понадобится экстренно построить "во фрунт" против чего-то, то любая истерия сработает…



"ЗАВТРА". Американский телеведущий Стивен Кольбер, Ургант своего рода, объявил не так давно, что близок к папе Римскому. Между ним и госсекретарем США Энтони Блинкеном случился разговор, в котором упоминались заявления папы Франциска, увязавшего украинский кризис с действиями НАТО. Это ведь нечто из ряда вон выходящее, так как многим казалось, что папа Франциск - одна из голов Эла Гора. Но после этого папа умудрился встретиться с продюсером "Пусси Райот" Петром Верзиловым*. О чем свидетельствует такой разновекторный курс, что за игры в Ватикане и вокруг него?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Тут ничего нового нет. И Ватикан, и лично папа Римский играют всегда в несколько линий. Плюс добавим сюда обычный европейский дуализм, который крещендо достигает именно в Ватикане, с возможностью творить как добро, так и зло. Это все "нормальная" западная политика начала третьего тысячелетия.



Когда мы говорили о проигрыше Трампа в конце 2020 - начале 2021 года, мы отмечали, что он был неожиданным. В составе следующего кабинета, который был сформирован Байденом, оказались в основном его личные назначенцы - католики и евреи. И весь 2021 год мы наблюдали метаморфозы концепта под названием "инклюзивный капитализм". Помните, мы слышали про борьбу с глобальным потеплением из каждого "утюга" - борьба шла увлекательная, весь мир готовился неизвестно к чему. У нас еще успел выступить Чубайс, который заявил, что мы должны оказаться на правильной стороне истории в борьбе "за экологизм". Здравые люди тогда, конечно, сразу же восставали: "Господи, когда этот ужас закончится?" Сейчас это выступление смотрится совершенно по-другому…



"ЗАВТРА". Поскольку этот ужас закончился - с треском развалилась эта белиберда.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Да. И мы увидели, что там, в прошлом, за чертой остались инклюзивный капитализм, мятущийся папа Римский, американо-израильские кланы, транскапитал ТНК с их кластерами, Фининтерн - все, кто выступал за это "новое" старое глобалистское единое. Шваб со своими плоскими анекдотами осекся уже на октябрьском римском саммите G-20. Далее проходил "шабаш" в Глазго на Хэллоуин, где фитилек инклюзивного капитализма уже еле тлел.



Почему к этому пришли? Еще до сфальсифицированной победы Байдена друг другу противостояли Фининтерн и Америка great again (промышленники, реальная экономика "отцов-основателей"). Между ними барахтались сетевые структуры Ватикана и американо-израильских организаций, не имевших жесткого влияния. Однако они разыграли красивую схему из сказки про двух жадных медвежат. Эти два медвежонка, найдя сыр в лесу, стали его делить с помощью ватикано-израильской лисицы, которая "помогла" им его доделить до тех пор, пока не осталось два маленьких кусочка у голодных медвежат при сытой лисе. Логика Ватикана, стратегия Ватикана - метаться между сторонами, предавая то одну, то другую сторону, в целях ослабить обе. Вот это мы и видели.



Во всяком случае, в конце 2021 года было именно это ощущение. А теперь, похоже, что Ватикан пытается вести свою отдельную политику или, по крайней мере, пытается представить дело именно таким образом.



Когда начались события на Украине, папа Римский 25 февраля приехал в российское посольство самолично - это выглядело как нонсенс, полное обрушение протокола. Ведь папа Римский Франциск сорок минут разговаривал без дежурных фраз. Дальше доходили слухи про якобы нейтральное отношение папы Римского к конфликту. А далее мы видим майское продолжение разговора по поводу "лая НАТО у дверей России". С Папой пытались говорить представители Британии, но закончилось это, по сути, ничем. Да, конечно, он встретился с зиговавшими женами бойцов полка "Азов"**, которые ему плакались о своих "белых и пушистых" мужьях. Он, же, мол, за милость к падшим и мир во всем мире, должен же что-то сделать для них… А будет ли делать? Вопрос.



Но не нужно судить по словам, нужно смотреть только по делам. Пока даже намека нет на какую-либо особую папскую помощь Украине. Пока, наоборот, циркулируют разговоры о том, что Папа хотел бы встретиться с патриархом Кириллом. Поэтому, на мой взгляд, есть вероятность того, что часть западных элит, а конкретно Ватикан, играет не на США и ЕС.



В Ватикане прекрасно понимают, что на ноябрьских выборах в США треть Сената и Конгресс сменятся. Вероятность того, что демократы проиграют, крайне высока - разрыв там такой, что даже волшебник очень высокой квалификации не сможет организовать демократическую "перемогу".



"ЗАВТРА". Волшебство не поможет, но народ попробуют, как всегда, "раскачать".



Есть ощущение, что администрация Байдена нащупала что-то, что может как-то помочь демократам если и не избежать поражения, то хотя бы его сгладить. Это общенародный спор. Вот у нас, допустим, когда ощущается необходимость дискуссии или встряски, вовлекающей в себя все слои общества, поднимается вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея или про возврат смертной казни. В США это - запрет свободной продажи оружия и аборты. Кстати, не так давно - и это беспрецедентный случай - в Штатах "слили" информацию из Верховного суда о том, что собираются отменить решение по делу "Роу против Уэйда" - одно из наиболее значимых политических решений в новейшей истории Америки. Это то самое решение, которое легализовало в 1970-х годах аборты. Теперь США вновь встали на уши, как говорится, что может в перспективе консолидировать демократический электорат. Кое-кто не без юмора увязывает возможность запрета абортов с самоопределением Байдена как "доброго", "истинного" католика, душа которого болит за американскую нацию. И он, выходит, своим бездействием подталкивал республиканцев в Верховном суде к отмене абортов в США.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Когда начинают говорить про душу у таких политиков, как Байден, смешнее могут быть только разговоры о нравственности четы Клинтон. Я молчу уж про войны, развязанные ими… А сколько за ними десятков "нечаянно" погибших людей - тех, которые с ними просто сотрудничали, работали, оказались случайно рядом!..



"ЗАВТРА". Самоубийство двумя выстрелами в затылок - классика.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Да. Поэтому раскачивать внутреннюю обстановку они будут обязательно. У них нет других вариантов. Им придется либо ломать систему, либо попытаться отыграть ее в статус-кво! А последний вариант и предполагает возврат к противостоянию. Они опять вытащат аборты, оружие, права мигрантов и все прочие болевые точки. Постараются увести людей от текущей ситуации и сформировать повестку дня, в рамках которой не будет никаких упоминаний о реальном ухудшении уровня жизни - повышения цены на продукты, топливо и так далее. Для этого кинут застарелый клич: "Мы не отдадим наших завоеваний, давайте за них бороться"! Механизмы эти запустить несложно…



Другое дело, что американский народ к этим темам уже не настолько чувствителен, полностью на этом его внимание не сконцентрировать. Какие-то проценты на этом они наберут, безусловно, но это не то, что "прокатывало" раньше.



Сейчас в США ситуация хороша для республиканцев, и им не надо делать жестких шагов, а лучше дождаться выборов, чтобы взять под контроль обе палаты, превратить Байдена, условно говоря, уже не в "хромую", а "фаршированную" утку. Физическое (психосоматическое) состояние Байдена - тоже тема важная… В выборные горячие недели его реально затормошат, что не сможет не вызвать ошибок, проколов и прочих глупостей, важных для придирчивых избирателей. Его реально "затеребят", так как для Демпартии ноябрь станет вопросом жизни и смерти. Как Байден это в итоге переживет, никто не знает.



"ЗАВТРА". Но республиканцы, придя к власти, останутся с теми же проблемами: цены на топливо, продукты и так далее.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Республиканцы как раз и подойдут к выборам с повесткой: "Сланцевая революция! Добыча нефти, газа, угля! Долой экологизм и высокие цены!" Это все прямая альтернатива программе президента-демократа - все проблемы они с выгодой для себя повесят на него.



И, вообще, поменьше сопереживания в данном вопросе. Нам рост проблем в США выгоден, поскольку у них при этом снижается уровень субъектности. Американцы смогут протаскивать только те вопросы, которые имеют двухпартийный консенсус. А это очень непросто!



"ЗАВТРА". Но как показало принятие билля о 40 миллиардах для Украины, в нужный момент все забывают о партийных разногласиях.



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Да. Это и есть консенсус. А по остальным вопросам будет ли? Точек расхождения очень много.



"ЗАВТРА". Переходя к нашей внутренней повестке, хотелось бы вспомнить отмечавшееся в мае 100-летие Всесоюзной пионерской организации. Эту дату у нас отметили, предложив восстановить детско-юношескую организацию, пусть под другим именем. Как вы полагаете, могут ли тут выступить на первый план внешние признаки из прошлого, или на этот раз удастся выстроить настоящий концепт?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Вы неслучайно произнесли слово "внешние". Важно, чтобы у будущей организации была суть. Если массовая детско-юношеская организация будет сделана с достойным наполнением, это будет прекрасно. А сейчас судить о том, на что это будет похоже, достаточно сложно. Речь пока идет о меморандумах, красивых словах.



Главное: кто этим будет заниматься? Нужно четко понимать содержательную сторону вопроса, надо определить, что будет положено в основу, какие это будут герои, легенды, символы… Должно быть выработано целое ментальное поле, связанное с этой структурой. Это вам не "Наших" и "Идущих вместе" строить. Это будет очень непростая задача.



Дух новой пионерии должен зиждиться на тех взрослых, которые передадут свое тепло и мудрость нашим детям. С этим вопросом нельзя мешкать. Это надо создавать прямо сейчас. Давно созрела необходимость в молодежных и детских организациях. Поколение оказалось упущенным - мы провалили большие межпоколенческие мосты.



Нашей молодежью в это время очень усердно занимались наши враги, которые всадили в их души таких кумиров, что лучше не будем называть этих чертей по именам. Этого больше не должно быть никогда! Естественно, идеология должна быть живой, нельзя превращать ее в догмы, допускать бюрократизм…



По большому счету ситуация сейчас такова, что даже возрождение прежней идеи есть не худший вариант. Вот если б, например, было объявлено: "давайте воссоздадим советскую медицину", "давайте восстановим систему советского образования", - вопросов бы не было, и стало бы только лучше всем нам жить. Возрождайте идею, а детали реализации сами появятся, дадут о себе знать в живом деле.



И, конечно, заниматься данным вопросом должны только те люди, которые им "болеют". Вещь элементарная: вопросами семьи заниматься должны люди семейные, имеющие детей, понимающие тонкости вопросов воспитания. А вот приходится об этом напоминать.



Эпоха, когда у нас всем занимались менеджеры - беспредметные, абстрактные управленцы, должна уйти. Детские и молодежные организации - это государственно важное, некоммерческое, живое дело!



Тут нужны люди, которые горят этими вопросами, которые будут заниматься ими не для галочки. Необходимо отодвинуть от российских детей всех западников: сектантов, технократов и эффективных менеджеров. Нам нужны наставники-патриоты, люди с горящими глазами. А так, заявили о такой инициативе - прекрасно. Давно пора!



"ЗАВТРА". Под конец давайте вернемся к вопросу о хлебе насущном, но теперь применительно к нашей стране. Тема продовольственного кризиса не дает покоя никому. Мы привыкли читать о китайских и индийских закупках миллионов тонн зерна, эксперты приводят множество цифр, которые почти никто не запоминает. Но каждого россиянина, когда он слышит разглагольствования очередных экспертов о перспективе "голода библейского масштаба", посещает в основном один простой вопрос: как мировой голод отразится именно на нашей непосредственной жизни? Как вы полагаете, насколько эта ситуация ударит по России?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Россию в прямом виде продовольственный кризис не затронет. По основным позициям продуктов мы себя обеспечим. Плюс Россия является чуть ли не единственной в мире страной, которая может балансировать объемом производимой продукции. У нас есть свободные земли для сельского хозяйства, есть удобрения; запасы зерна посевного у нас накоплены на четыре года. Мы себя вытащим. У нас есть большие производственные мощности в плане пищевой продукции, и мы их можем нарастить при желании.



В среднесрочной перспективе мы можем серьезно увеличить производство зерна. Иными словами, голод нашей страны не коснется. Но драматичный сценарий может коснуться части Украины.



"ЗАВТРА". Эта странная, не красящая Запад история с вывозом украинского зерна, сопровождаемая лицемерием. Как сказал Жозеп Боррель, зерно должно быть вывезено, так как надо освободить в украинских зернохранилищах место для нового урожая. Будто новый украинский урожай на подходе! Такой большой!..



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Да, все это отвратительно выглядит. Говорить такое про бывшую страну, где нет горюче-смазочных материалов, а мужчин нацисты, как скот, отлавливают и гонят на убой? И откуда у Украины удобрения, на которые сейчас дичайшие цены? Я не поверю, что Украина, у которой удобрений своих нет, их откуда-то получит.



Но самые большие проблемы накроют Ближний Восток и Африку - на этом сходятся все эксперты. В Европе урожайность просто снизится в текущей ситуации, тем не менее европейские страны профицитны - себя они обеспечат. Но Европа в силу многих причин не отрезана от Африки и Ближнего Востока, поэтому их беды будут иметь самое прямое отношение к жителям европейских больших городов и глубинки. Могут разыграться самые непоправимые сценарии. В так называемую Арабскую весну революцию спровоцировало повышение цены на зерно на несколько десятков процентов. Сейчас будет хуже, ибо фьючерсы пшеницы уже за 430 долларов перевалили, тогда как обычно котировались в районе сотни.



Европа может столкнуться с миллионами мигрантов, это будет демографический шторм! И как она с этим справится, совершенно непонятно.



Что можем сделать в этой ситуации мы? Мы будем помогать исторически связанным с нами странам. Условно говоря, это, например, Иран, Египет. Турция под вопросом - все будет зависеть от ее поведения по отношению к нам, и ситуации в Проливах это в первую очередь касается. Будем поставлять зерно отдельным странам, исторические поставки в которые уже сложились, но делать это будем в более скромных объемах. Ситуацию стабилизируем, но в перспективе, полагаю, всем легче не будет.



"ЗАВТРА". Здесь нужно попутно сказать и пару слов о глобальной энергетике. Что в ближайшей перспективе ждет мир?



Андрей ШКОЛЬНИКОВ. Проблемы будут, но не из-за малого количества нефти и газа, а из-за "зеленых" ограничений.



Можно "полюбоваться", что "экофашисты" натворили с Цейлоном. Цейлонцы взяли под козырек и ввели у себя весь список "тумбергизма-гретинизма" ("чубайсятины") на всех значимых объектах. И довели экономику до ужаса в считанные год-два. Примерно то же самое продолжает упорно продавливаться для Европы.



А в Европу еще и побегут привычно мигранты - на пособия, поскольку они десятилетиями воспитывались в том духе, что там их всегда накормят. А у нас на шее у общества не посидишь - никто кормить за просто так не будет. Нет у нас, к счастью, такой европейской традиции - привечать в изобилии неработающих, а нередко и агрессивных, чужаков.



Беседовал Илья Титов



* Лицо, выполняющее на территории России функции иностранного агента



** СК РФ возбуждены уголовные дела в отношении бойцов полка "Азов" за особо тяжкие преступления

17.06.22 Источник - vz.ru

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