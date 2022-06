Еще раз о пятой колонне – историческая информация к размышлению, - В.Катасонов

10:46 21.06.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 20.06.2022 |



"Те, кто были расстреляны, предали бы Россию ее немецким врагам"



Сегодня выражение "пятая колонна" у нас в ходу. Кстати, этому способствовало то, что его стал использовать президент России. Впервые я услышал от него этот термин в декабре 2014 года. В последний раз Путин упомянул о пятой колонне на совещании в Кремле 16 марта сего года. Он пояснил, что пятая колонна – это национал-предатели. Они зарабатывают деньги здесь, у нас, а живут там, но "не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям и своему рабскому сознанию".



К сожалению, президент не сказал, собирается ли власть бороться с пятой колонной. И если собирается, то как.



А между тем в нашей не столь далекой истории в нашем отечестве уже была пятая колонна и очень мощная. И был опыт эффективного, достаточно оперативного ее искоренения. Это было в Советском Союзе в 30-е годы ХХ века. При Хрущеве и при Горбачеве данная тема подавалась как "сталинские репрессии". Однако по прошествии нескольких десятилетий начинаешь понимать, что подобные дискуссии искусственно провоцировались и раздувались с целью раскачивания страны и окончательного развала СССР. Через несколько лет после развала Советского Союза обсуждения "сталинских репрессий" чудесным образом исчезли из нашей жизни.



Я не историк. К теме "сталинских репрессий" меня вынудила обратиться нынешняя сложная ситуация в Российской Федерации. А также неоднократные упоминания президентом России факта наличия в стране пятой колонны как дестабилизирующего фактора.



Включив поисковик со словами "пятая колонна", я очень быстро вышел на такой источник, как книга "Тайная война против Советской России". Авторы: Майкл Сейерс и Альберт Кан. Перевод с английского. Книга впервые была издана в США в 1946 году (Sayers M., Kahn A.E. The Great Conspiracy. The Secret War against Soviet Russia. - Boston: Brown & Co, 1946). Работа была оперативного переведена на русский язык и в 1947 году выпущена в Издательстве иностранной литературы.



Майкла Сейерс и Альберт Кан – историки, их работа охватывает период советской истории с 1918 по 1945 г. включительно. Предваряет работу их обращение к читателю: "Ни один из эпизодов или разговоров, встречающихся в книге "Тайная война против Советской России", не является авторским вымыслом. Во время подготовительной работы над этой книгой мы пользовались официальными изданиями государственного департамента США; протоколами заседаний различных комиссий конгресса США; официальными документами, изданными английским правительством; опубликованными советским правительством стенографическими записями судебных процессов. Мы использовали также опубликованные мемуары многих лиц, упоминаемых в этой книге. Все приведенные в книге разговоры взяты из мемуаров, из официальных отчетов или из других документальных источников".



Я уже давал общий обзор этой книги. Теперь остановлюсь на некоторых деталях. Изложенная в книге история подрывной деятельности против Советской России складывалась из внешней и внутренней подрывной деятельности, неразрывно связанных.



Внешняя сторона была представлена работой германской и японской разведок и IV Интернационала. Под последним понимается сеть организаций, размещенных в ряде стран и работавших на центр в лице Льва Троцкого, высланного из СССР в 1929 году. IV Интернационал был создан в пику III Интернационалу и функционировал с начала 30-х годов. Был связан с иностранными разведками – германской, японской, а также британской. Иностранные спецслужбы и IV Интернационал активно использовали антисоветские настроения русской эмиграции. Особенно обстоятельно описана в книге Сейерса и Кана деятельность такой организации, как Торгпром (Российский торгово-промышленный и финансовый союз). Основана в 1920 году бежавшими из России промышленниками и банкирами Н. Х. Денисовым, А. О. Гукасовым, С. Г. Лианозовым, Л. А. Манташевым, Г. А. Нобелем. Позднее к союзу примкнули другие предприниматели-эмигранты. Например, Владимир Рябушинский. Таким образом, внешняя подрывная деятельность финансировалась не только из казны иностранных государств, но и из кармана белоэмигрантов.



Внутренняя сторона подрывной работы была представлена сетью троцкистских ячеек (до высылки Троцкого легальных, после 1929 года – нелегальных). Количество сторонников Троцкого точно определить нельзя, но, видимо, их число было сопоставимо с численностью членов ВКП (б). У многих видных оппозиционеров (противников Сталина) были свои разногласия с Троцким (в СССР существовала пестрая палитра всевозможных оппозиций), но ради свержения сталинского режима многие из них пошли на идеологические уступки Троцкому. Они не могли не знать или по крайней мере догадываться, что работали они в конечном счете на иностранные разведки. Наиболее видными представителями такого "оппозиционного подполья" были видные партийные и государственные деятели: Николай Бухарин, Михаил Томский, Григорий Зиновьев, Алексей Рыков, Лев Каменев, Юрий Пятаков, Христиан Раковский, Николай Крестинский, Аркадий Розенгольц, Григорий Гринько, Григорий Сокольников, Карл Радек и другие. Каждый из них занимал разные высокие посты. Так, Михаил Томский в 1922-1929 годах – председатель ВЦСПС (высший орган профсоюзов). Алексей Рыков – председатель СНК СССР (1924-1930) и одновременно СНК РСФСР (1924-1929). Юрий Пятаков возглавлял поочередно правительство Украины (1918-1919); Регистрационное управление (предшественник ГРУ; 1920); Концессионный комитет СССР (1923-1925); Государственный банк СССР (1929-1930). Занимая высокие государственные посты, они одновременно были членами Центрального комитета ВКП(б) или Политбюро.



В книге называется немало имен членов "оппозиционного подполья", занимавших не столь высокие, но очень значимые для проведения подрывных операций должности. Например, Иван Смирнов, работавший в Комиссариате внешней торговли; Алексей Шестов, член правления Восточно-Сибирского угольного треста; Станислав Ратайчик, начальник главного управления химической промышленности; Иосиф Турок, заместитель начальника службы движения Пермско-Уральской железной дороги и др.



Особая тема – "оппозиционное подполье" в Вооруженных силах СССР. Конечно, главной фигурой здесь выступает маршал Михаил Тухачевский. Другие фигуры военного подполья – В. Путна, И. Якир, И. Уборевич, Р. Эйдеман, А. Корк, Б. Фельдман, В. Примаков. В течение ряда лет под прикрытием "военной оппозиции" велся шпионаж в интересах иностранных разведок. Несколько лет готовилась операция по свержению Сталина и его сторонников. Проведение операций планировалось на начало мая (не позднее 15 мая) 1937 года.



Подпольная оппозиция, отмечают авторы книги, очень активно работала на подрыв советской экономики. Пыталась максимально затормозить индустриализацию. В книге эта деятельность подробно описана. Во-первых, была откровенно диверсионная работа (взрывы и поджоги объектов). Во-вторых, разного рода вредительство. Например, закупка за рубежом некачественных машин и оборудования. Или переплата по импортным контрактам (за счет переплаты проводилось финансирование деятельности того же IV Интернационала за рубежом). В-третьих, убийства советских руководителей, сторонников И. Сталина. Наиболее яркий пример – убийство в 1934 году С.М. Кирова.



Именно с момента убийства Кирова Сталин резко активизировал работу по нейтрализации и искоренению пятой колонны. Правда, тогда использовались другие выражения: "антисоветское подполье", "антисоветский заговор", "террористический центр". Апогеем этой очистительной работы стали Московские процессы 1936-38 гг. Первый процесс над 16 членами троцкистско-зиновьевского Террористического центра состоялся в августе 1936 года. Второй процесс (дело Параллельного антисоветского троцкистского центра) в январе 1937 прошел над 17 государственными и партийными функционерами (Карл Радек, Юрий Пятаков, Григорий Сокольников и др.). Третий процесс в марте 1938 состоялся над 21 членом Право-троцкистского блока. Главным обвиняемыми были Николай Бухарин, бывший глава Коминтерна, бывший председатель Совнаркома Алексей Рыков, Христиан Раковский, Николай Крестинский, Генрих Ягода. В июне 1937 г. состоялся суд над группой высших офицеров РККА, включая Михаила Тухачевского, по делу антисоветской троцкистской военной организации". Приговоры по всем процессам были суровыми: расстрел или длительное заключение. Все это достаточно подробно описано в книге "Тайная война против Советской России".



У Майкла Сейерса и Альберта Кана особенно интересны оценки, которые давали процессам западные деятели. Мы привыкли к тому, что Запад оценивал борьбу Сталина с оппозицией как "Большой террор" (The Great Terror); термин был вброшен в обращение британским историком Робертом Конквестом. А вот в этой книге содержится подборка положительных оценок. Лично для меня это было откровением. Во время процессов 1936-1938 гг. послом США в Советском Союзе был Джозеф Эдвард Дэвис (Joseph Edward Davies), который присутствовал почти на всех судебных заседаниях. И вот его мнение: "Совершенно ясно, что все эти процессы, чистки и ликвидации, которые в свое время казались такими суровыми и так шокировали весь мир, были лишь частью решительного и энергичного стремления сталинского правительства предохранить себя не только от переворота изнутри, но и от нападения извне".



Эта и некоторые другие цитаты заимствованы из книги самого Дэвиса, которая вышла в 1942 году и называется "Миссия в Москву" (Mission to Moscow). К сожалению, она до сих пор не переведена на русский язык. По сути, это сборник выписок из дневника дипломата и некоторых рассекреченных американских документов. Опрос, проведенный институтом Гэллапа среди американских читателей в октябре 1942 года, позволил выявить их мнение: главным достоинством книги "Миссия в Москву" и заслугой ее автора является "достоверность информации о суде над заговорщиками, выступившими против Сталина".



В секретной депеше на имя государственного секретаря Корделла Хэлла от 17 февраля 1937 г. посол Дэвис сообщал, что почти все иностранные дипломаты в Москве разделяют его мнение о справедливости вынесенного по делу приговора: "Я беседовал чуть ли не со всеми членами здешнего дипломатического корпуса, и все они, за одним только исключением, держатся мнения, что на процессе было с очевидностью установлено существование политического сообщества и заговора, поставившего себе целью свержение правительства".



А вот дневниковая запись Дэвиса, которая датируется летом 1941 года: "Сегодня мы знаем благодаря усилиям ФБР, что гитлеровские агенты действовали повсюду, даже в Соединенных Штатах и Южной Америке. Немецкое вступление в Прагу сопровождалось активной поддержкой военных организаций Генлейна. То же самое происходило в Норвегии (Квислинг), Словакии (Тисо), Бельгии (де Грелль) ... Однако ничего подобного в России мы не видим. "Где же русские пособники Гитлера?" – спрашивают меня часто. "Их расстреляли", – отвечаю я. Только сейчас начинаешь сознавать, насколько дальновидно поступило советское правительство в годы чисток".



Как выясняется, на Западе было в конце 30-х – начале 40-х гг. немало людей, которые понимали реальную угрозу, исходившую от Третьего рейха. И полагали, что уничтожить Третий рейх способен лишь Советский Союз. И обрел он такую способность лишь после чистки 1936-38 гг. Обычно список таких западных деятелей ограничивают перечислением имен некоторых европейских писателей: Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Ромен Роллан, Лион Фейхтвангер, Андре Мальро, Луи Арагон, Бертольд Брехт, Андре Жид. Однако оказывается, что так думали и многие государственные деятели на Западе. Лорд У.Э. Бивербрук (последовательно занимал в Великобритании должности министра информации, министра запасов и снабжения, лорда-хранителя малой печати) в конце 1942 года писал: "Коммунизм при Сталине завоевал аплодисменты и восхищение всех западных наций. Коммунизм при Сталине дал нам примеры патриотизма, равные лучшим в анналах истории. Коммунизм при Сталине вырастил лучших генералов в мире. Гонения на христианство? Это не так. Не существует никаких религиозных преследований. Двери Церкви открыты. Расовые преследования меньшинств? Совершенно нет. Евреи живут, как все. Политические репрессии? Конечно. Но теперь ясно, что те, кто были расстреляны, предали бы Россию ее немецким врагам" (цит. по: Martin Kitchen. British Policy Towards the Soviet Union during the Second World War. Springer, 1986).



Сам термин "пятая колонна" появился в годы гражданской войны в Испании (1936-1938 гг.) и быстро завоевал популярность у журналистов и политиков. Накануне и во время Второй мировой войны 1939-1945 годов пятой колонной называли нацистскую агентуру в разных странах, помогавшую захвату этих стран немецкими войсками. Наверное, применительно к "оппозиционному подполью" в СССР выражение "пятая колонна" впервые применили не советские авторы, а Майкл Сейерс и Альберт Кан в своей книге, третья часть которой называется "Пятая колонна в России". Настоятельно рекомендую всем прочесть эту, как мне кажется, наиболее важную часть. Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655797560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Члены Бюро утвердили повестку предстоящего заседания Палаты

- Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год

- Выступление Председателя Счетного комитета Годуновой Н.Н. на совместном заседании Палат Парламента по Отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2021 год

- Премьер-Министр РК прибыл в Минск для участия в заседании ЕМПС

- К выборам акимов

- Ерлан Кошанов: каждый избиратель должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста

- Кайрат Мами в Парламенте огласил послание Конституционного Совета

- Растет только инфляция: депутат о неэффективности мер Нацбанка и Кабмина

- Свыше 606 тыс. га сельхозземель возвращено государству