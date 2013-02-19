Новым командующим ВДВ России стал уроженец Донбасса - генерал Теплинский

12:44 21.06.2022

Новым командующим ВДВ России стал уроженец Донбасса



Алексей Иванов



На фоне СВО новым командующим Воздушно-десантными войсками назначен Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский.



Первой о назначении сообщила военкор Первого канала, кавалер ордена Мужества и медали "За отвагу" Ирина Куксенкова: "Андрей Сердюков больше не командующий ВДВ. Командует Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский".







Михаил Юрьевич Теплинский родился 9.01.1969 в г. Моспино, входящем в Донецкую агломерацию. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.



Служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной, ордена Кутузова дивизии; командовал парашютно-десантными разведвзводом и разведротой 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, дислоцированного в Рязани. В 1992-93 годах принимал участие в ликвидации вооруженного конфликта в Приднестровье. Воевал в Чечне.



Во время 2-й чеченской командовал парашютно-десантным батальоном. Затем переведен в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию (г. Псков); был начальником штаба и командиром 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского, заместителем командира 76-й дивизии, начальником штаба дивизии. В июне 2007 года назначен начальником 212-го гвардейского окружного учебного Венского центра имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова (Читинская область). В июне 2009 года стал начальником штаба - первым заместителем командующего 20-й гвардейской Краснознаменной армии Западного военного округа (Нижегородская область). С 19.02.2013 командовал 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В мае 2015 года назначен начальником штаба территориальных войск в Южном военном округе. 14.03.2017 назначен начальником штаба Южного военного округа - первым заместителем командующего войсками Южного военного округа. 5.04.2019 назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа. Указом Владимира Путина № 694 от 8.12.2021 Теплинскому присвоено воинское звание генерал-полковник.



Награжден орденом Мужества, орденом Кутузова, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами и II степени с мечами, медалью "За отвагу" и др.



Женат. Воспитывает двух сыновей и дочь.



По словам его бывших сослуживцев - "командир от бога", "справедливый мужик".



"Теплинский изначально выступал в поддержку народных республик Донбасса", - отмечает "Царьград". А бандеровские СМИ верещат, что он, дескать, "воевал в Украине еще в 2015 году".



Поздравляем Михаила Юрьевича с назначением.