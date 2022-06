Почему в школах Узбекистана растет число конфликтов между педагогами и учениками

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В последнее время в соцсетях все чаще появляются видео с конфликтами учеников и педагогов. С одной стороны, на кадрах дети ведут себя отвратно, хамят и грубят, с другой – взрослые люди поднимают руку на учащихся, переходя границы этики и морали. При этом важно понимать, что видео – это всего лишь малая часть конфликта, выдранная из контекста, и призванная обелить одну из сторон.



По данным Республиканского центра психолого-педагогической диагностики и профессиональной ориентации, только за последнее время в стране было выявлено 23 конфликта в общеобразовательных школах, из которых 10 – морального характера, а 13 – физического.



Почему происходят такие конфликты, кто виноват в их появлении и как разорвать этот замкнутый круг, когда родители обвиняют во всем школу, забывая о своих обязанностях по воспитанию ребенка, корреспондент Podrobno.uz поговорил с методистом отдела по социальной психологии Республиканского центра психолого-педагогической диагностики и профессиональной ориентации Самирой Рахимовой, а также учениками школ.



Пусть только тронет



"Однажды на уроке английского языка я спросила у учителя о результатах олимпиады. Она почему-то начала грубо отвечать: "Вы даже не можете написать нормальное эссе", "Вы тупые", "Вы однозначно получили двойки". После этих слов у меня пропала мотивация и упала самооценка. С этого дня я начала ненавидеть этот предмет. Мне теперь не хочется посещать ее уроки, потому что я уже знаю, как она будет относиться ко мне. Мне порою кажется, что некоторые учителя специально хотят задеть учеников, унижая или же оскорбляя их перед всем классом. После этого над учеником начинают издеваться, а чтобы за себя постоять, он отвечает соответственно. И начинаются конфликты не только между учителем и учеником, но и среди учащихся тоже" – отметила один из учащихся.



Самира Рахимова: давайте попробуем определить, что такое конфликт? Определения этого понятия можно разделить на две группы. В общественном сознании конфликт чаще всего является синонимом враждебного, негативного противостояния людей из-за несовместимости интересов, норм поведения и целей.



Но существует и другое понимание конфликта как абсолютно естественного в жизни общества явления, совсем не обязательно приводящего к негативным последствиям. Напротив, при выборе правильного русла его течения, он является важной составляющей развития общества.



В зависимости от результатов решения конфликтных ситуаций, их можно обозначить как деструктивные или конструктивные. Итогом деструктивного столкновения является неудовлетворение одной или обеих сторон итогом столкновения, разрушение отношений, обиды и непонимание.



Конструктивным является конфликт, решение которого стало полезным для сторон, принимавших в нем участие, если они построили, приобрели в нем что-то ценное для себя, остались удовлетворены его результатом.



Что может стать причиной конфликта между педагогом и учениками: отсутствие единства в требованиях учителя, чрезмерное количество и непостоянство требований к ученику, невыполнение требований учеником, эмоциональное выгорание учителя, ученик считает себя недооцененным, учитель не может примириться с недостатками ученика, раздражительность, беспомощность, грубость ученика и учителя и так далее.



Конфликты между преподавателями и учениками также могут возникать из-за отсутствия у учеников навыков межличностных отношений, которые формируются в семье. Навыки межличностного общения – это навыки, которые регулярно используются для общения c другими людьми. Дети не рождаются c ними, они развиваются по мере развития в семье. Начиная c первых дней, родители должны учить детей хорошим манерам поведения и вежливому общению, тому, как нужно вести себя в обществе, в школе.



Поэтому одной из причин, почему подростки начинают вступать в конфликты со старшими, является то, что в семьях уделяют мало внимания обучению ребенка взаимоотношениям с окружающими людьми проще говоря -воспитанию детей, воспитанию уважения к старшим и уважительного отношения к учителям, как к специалистам, дающим знания. Известно, что наш народ издревле славится почитанием взрослых и это на протяжении поколений являлось основой системы воспитания.



Раньше в народе не зря говорили: "Почитай учителя, как родителя". Всего 30-40 лет назад родители уделяли много времени воспитанию детей, объясняя им как правильно общаться со старшими. У современных родителей не хватает времени, а иногда знаний в вопросах воспитания детей.



Еще одна причина – это отсутствие необходимых посылов воспитательного характера в сериалах, передачах и фильмах – нарушены морально этические нормы того, что правильно должен правильно воспринимать ребенок. В результате сложился замкнутый круг: родители думают, что педагог не только обучает, но и воспитывает, а школа говорит, что воспитывать ребенка должны прежде всего родители.



Кроме того, мы перестали говорить о ценности статуса "Учителя" и о том, насколько важную роль он играет в формировании личности ребенка. В представлении родителей прослеживается мысль о том, что – с одной стороны они считают, что учитель должен за несколько часов в день воспитать ребенка, а с другой они твердят: "Пусть только попробуют обидеть".



Школа, являясь образовательным учреждением, конечно, тоже несет ответственность за воспитание ребенка. Поэтому при работе с детьми учитель должен знать и учитывать психологические и индивидуальные особенности при процессе обучения учащихся.



Свое "я"



"Иногда ученики хотят показать свое "я" среди одноклассников. Поэтому они могут нагрубить педагогам и обидеть их. Каждый такой конфликт – это индивидуальный случай, не бывает общих подходов, поэтому мне кажется, что нельзя сразу обвинять учителя или ученика, важно досконально разобраться в проблеме", – отметила ученица.



Самира Рахимова: некоторым родителям неинтересно, что происходит с их детьми. У них есть любимый вопрос: "Куда смотрит школа?". Но наблюдать за поведением ребенка – это не только работа педагогов, но и родителей, которые также несут ответственность за то, что происходит с ребенком в школе. Здесь важно понимать, что школа не занимается исправлением всех социальных пороков. Школа совместно с семьей работает в направлении развития и формирования здорового и полноценного члена общества.



Например, все мы знаем, что дети проходят сложный возраст, когда они начинают проявлять свое "я". В такое время психологи советуют изучать особенности характера ребенка, обращать внимание на изменения и как они влияют на его поведенческие структуры.



Особенно, это важно, когда дети переходят в пятый класс, у детей в этот период меняется отношения к старшим. Это происходит из-за того, что у них появляется много задач, появляются разные учителя, и у каждого своего подхода к обучению и свои требования. Родителям следует готовить и поддерживать детей в этот период.



Когда нет общения



"На предмете истории нам следовало пересказать тему, нас было трое. Самую низкую оценку поставили мне, потому что я из-за волнения запиналась. Остальным "пятерки", хотя они делали ошибки в пересказе. В этот момент учитель нас не слушал, видимо она была усталая. Но это уже не первый случай. Считаю, что педагоги должны быть внимательными к своим ученикам. Становится обидно, когда целый день стараешься, а получаешь низкую отметку", – рассказала ученица.



Самира Рахимова: когда мы проводили опрос, выяснили, что родители практически не спрашивают у детей, как прошел их день. Оказалось, что у них либо нет времени, либо они не успевают, либо устают. Когда ребенок остается без внимания иногда чтобы привлечь внимание родных у него начинает меняться поведение в негативную сторону. Раньше было живое, эмоциональное общение, а сейчас все идет через социальные сети или смс-сообщения.



Один или два психолога на всю школу



"У меня бывает мало конфликтов в школе, и даже если такое случается, виноватой считаю только себя. Иногда это может быть из-за формы, либо пропуска уроков. Но таких ситуаций мало. Например, если тебе не хотят закрывать четверть, значит, ты вовремя не отвечала и не готовилась к урокам. Но бывают моменты, когда учителя нечестно оценивают или даже, когда отвечаешь на "отлично", принципиально снижают оценку", – отметила ученица.



Самира Рахимова: Одним из направлений деятельности школы является недопущение конфликтов, то есть их профилактика. Это направление в школах курируют заместитель директора по духовно-просветительской работе, классный руководитель, учителя.



Ошибочно полагать, что только психолог должен знать и отвечать внутреннее состояние и переживания детей. Это не так, поскольку все учителя в школе с высшим педагогическим образованием, а значит им следует знать особенности развития детей того класса, с которыми они работают. Сложно найти общий язык и индивидуальный подход в работе, не зная социально психологических особенностей класса и его учащихся.



У психолога школы есть шесть основных направлений: психологическое просвещение, консультирование, профилактика, диагностика, коррекционная работа и профориентация.



Нужно искать не виноватого, а причину произошедшего



"Я замечала, что если у преподавателя есть личная неприязнь, то он старается снизить оценку. Иногда наоборот, таким способом хотят замотивировать, чтобы ученик старался больше учиться. Но у каждого свой характер, кто-то получает от этого мотивацию, а кто-то запросто "забивает" на учебу", – отметила ученица.



Самира Рахимова: в случаях конфликтов работа начинается с поиска виноватых, а это подход не всегда дает ожидаемый результат. Важно найти истоки, корни того, что привело к конфликтной ситуации-действия, состояния, отношения и т.д. исследуя ситуацию таким образом мы можем работать в направлении коррекции отношений и формирования здорового психологического климата в коллективе, в классе.



Стресс учителя также является одной причин конфликтов. В прошлом году отделом по психологической поддержке качества образования был проведен диагностический анализ для определения случаев профессионального стресса и эмоционального выгорания в школах, относящихся к "красным зонам". Результаты исследования на примере двух областей показали, что 265 учителей 60,4% имеют низкий уровень профессионального стресса, 35,8% – средний уровень, 3,8% – высокий уровень. Еще в одной области из 335 учителей 57,9% являются стресс устойчивыми, а 2,6% – нет. При этом 39,4% имеют средний уровень профессионального стресса.



Все зависит от педагога



Самира Рахимова: конфликты бывают разные, поэтому нет определенного алгоритма решений. Главное значение здесь имеет профессионализм педагога, ведь преподаватель – взрослый человек и имеет большой опыт в коммуникативных отношениях.



В случаях конфликта каждый думает, что он прав и на нервах не слушает другую сторону, однако педагогу важно: определить предмет конфликта, попросить оппонента четко и ясно сформулировать свою позицию, а затем изложить ему свое мнение, не переходить на личности, не вовлекаться в конфликт всем своим существом, найти наиболее приемлемый способ выйти из конфликта, делать выводы.



Если все-таки произошел конфликт, следует обратиться к заместителю директора. Однако среди учащихся существует такое мнение, что, если они расскажут кому-то о конфликте, то преподаватель снизит оценки или будет топить на экзаменах. Конечно, бывают разные учителя, есть и такие, кто отыгрывается на оценках ребенка. Но лучше попробовать решить ситуацию в самом начале и рассказать обо всем руководству школы.



В случае, когда ученик ничего не рассказывает о произошедшем вместо того, чтобы разрешиться, конфликт будет только усугубляться. Потом в него будут втянуты родители, у ребенка же опустятся руки, пропадет мотивация к учебе, он станет вспыльчивым.



Часто бывает так, что различные конфликты отражаются на учебе ребенка. Это могут быть проблемы с друзьями и преподавателем, или же ученик просто не понимает предмет. Порой родители, не уточняя причину, начинают кричать или давить вопросами: "Почему плохо учишься?", "Не хочешь учиться, вот и не надо!", "Делай, что хочешь!". После этого конфликт только нарастает.



Учителя всегда должны помнить о том, что у них опыт коммуникаций намного больше, чем у учащихся и они имеют базовые опыт и знания в воспитании детей. В начале конфликта необходимо заставить себя остановиться. Можно сделать глубокий вдох, и медленно, считая до десяти, выдыхать. Когда мозг насыщается кислородом, снижается стрессовое состояние. И, конечно, решения нужно принимать в спокойном состоянии. Для того, чтобы в злости принятое решение не привело к серьезным последствиям. Источник - Podrobno.uz

