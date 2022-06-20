Украина и лицемерие глобальных ростовщиков, - Л.Савин

12:51 21.06.2022

ЛЕОНИД САВИН



Украина и лицемерие глобальных ростовщиков



У Украины огромные долговые обязательства перед внешними кредиторами



Стратегия МВФ в отношении "нестабильных и затронутых конфликтами государств" вышла в марте 2022 г. и будет действовать до 2025 г.



В резюме документа сказано: "Нестабильность и конфликты усугубляются изменением климата, отсутствием продовольственной безопасности и гендерным неравенством… Последствия нестабильности и конфликтов имеют критическое значение и непосредственное отношение к мандату МВФ… Стратегия предлагает конкретные меры по адаптации участия МВФ, инструменты и рекомендации по вопросам политики в отношении конкретных проявлений нестабильности и конфликтов".



В документе определено, что к списку НКГ относятся 42 страны, это около 20% членов МВФ Стратегию разрабатывала группа экспертов под руководством Франка Боскэ; до прихода в МВФ он был старшим директором Группы по нестабильности, конфликтам и насилию во Всемирном банке. Он же является регулярным участником Давосского экономического форума.



В документе указывается, что странам из группы НКГ необходимы модернизация налоговой системы и таможенных сборов, реструктуризация государственного управления, антикоррупционные законы, управление долговыми активами, наблюдательские функции регуляторных органов, борьба с отмыванием средств.



Здесь ничего нового – все те же методы, которые группа Всемирного банка (ВБ) использовала в 90-х гг. для реструктуризации экономик развивающихся стран.



Кстати, работа Группы по конфликтам Всемирного банка уже критиковалась независимыми аналитическими центрами. Ключевой проблемой, с которой сталкивается анализ Банка – и даже анализ ООН по теме конфликтов и нестабильности – является отсутствие выводов о последствиях неолиберальной экономической политики на конфликты и нестабильность. Именно эти последствия, включая рост неравенства и бедности, снижение показателей человеческого развития становятся причиной беспорядков во многих странах.



Нет в анализе ВБ и ответов на вопросы, как устранятся макроэкономические потрясения, неравенство и безработица (все это – факторы нестабильности). Как Банк преобразует свои директивы, основанные на финансовых стимулах, чтобы содействовать развитию стран НКГ?



А самый интересный вопрос касается Украины: как Всемирный банк и МВФ собираются проводить свою политику в отношении этой страны, где сотни тысяч беженцев, десятки тысяч убитых, разрушенная инфраструктура.



Если это не страна, затронутая конфликтом, то что?



Однако интересно, что ни ВБ, ни МВФ не квалифицируют Украину как "нестабильное и затронутое конфликтами государство". В начале марта 2022 года Банк одобрил дополнительный кредит Украине в размере 489 миллионов долларов и создал многосторонний донорский целевой фонд. Неделю спустя Банк выделил Украине еще 200 миллионов долларов США и пообещал помочь собрать для Украины в ближайшие месяцы пакет поддержки в размере 3 миллиардов долларов США.



Украина классифицируется Всемирным банком как страна со средним уровнем дохода. Как таковая она может занимать только у кредитного подразделения Банка по этому направлению – Международного банка реконструкции и развития (МБРР), а не по линии льготного кредитования – у Международной ассоциация развития (МАР). Если бы Украина была включена в список НКГ, она могла бы получить доступ к финансированию с благоприятными сроками погашения либо была бы переведена в группу МАР, получив льготное кредитование и право на освобождение от долгов.



Однако отнесение Украины к странам МАР ("страна с низким уровнем дохода") отпугнет иностранные инвесторов. И, чтобы сохранить "доверие инвесторов", правительство Украины лезет из кожи вон, чтобы сохранить текущий статус в отношениях с ВБ/МВФ.



Как считает Элиот Долин-Эванс из Университета Монаш (Австралия) "главная проблема переклассификации Украины в страну "в конфликте" заключается в том, что это было бы весьма проблематично для международных финансовых институтов и кредиторов, поскольку Украина является одним из крупнейших заемщиков денег МВФ и Всемирного банка, и страна имеет огромные долговые обязательства перед странами и внешними кредиторами по всему миру. Надлежащая классификация Украины может означать, что кредиторы, МВФ и Всемирный банк откажутся от процентов и сборов по кредитам, предоставленным стране, при этом требование о списании долга станет гораздо более весомым, если Украина будет страной НКГ. МВФ и международные кредиторы… учитывают классификацию Всемирного банка, и им тоже нужно было бы рассмотреть Украину на предмет списания долга или льготного кредитования, если бы Банк классифицировал Украину как страну НКГ".



То есть Всемирный банк закрывает глаза на происходящее с Украиной, он заинтересован в ростовщических схемах, включая возврат долгов с процентами. Тот же дополнительный кредит Всемирного банка был предоставлен с условием, что правительство Украины "подтвердит обязательства возобновить... реформы после прекращения войны". Украину будут продолжать кредитовать под рыночный процент, что обременит ее еще более неподъемным внешним долгом.