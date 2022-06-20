За что в Казахстане сидит китаевед Сыроежкин? - китаевед Вавилов

12:53 21.06.2022

"Влияние на казахстанскую повестку будет только усложняться"



Владислав ЮРИЦЫН



Китаевед Николай Вавилов о специфике позиционирования республики между центрами силы



Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) китаевед Николай Вавилов, автор бестселлера "Китайская власть", дал интервью нашему изданию по злободневным вопросам глобальной и региональной повестки.



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– Николай Николаевич, на ваш взгляд, насколько адекватно Казахстан проводит свою внешнюю и внутреннюю политику, учитывая фактор сближения России и Китая?



Николай Вавилов– Казахстан не может не проводить адекватную политику, поскольку находится между двух огромных центров – Россия и Китай. Любой сбой или отклонение от учета интересов своих соседей (мы же живем не в безвоздушном пространстве – мы живем в реальности) приводит к масштабной дестабилизации. Хороший в этом смысле показатель – события января 2022 года, когда де-факто мы наблюдали попытку изменить баланс сил в Средней Азии.



Конечно, к этому примешивается еще афганский фактор. К сожалению для жителей Казахстана влияние на казахстанскую повестку будет только усложняться. Роль Китая в Средней Азии возрастает. Казахстан является узлом – железнодорожным, нефтяным, энергетическим – между Российской Федерацией и КНР, и политика современная Соединенных штатов строится, учитывая невозможность сменить ими режим в Китае или России силой, на дестабилизации пограничных с этими странами территорий.



Эти риски осознают и в Москве, и в Пекине. Поэтому Казахстан, Монголия, Северная Корея, Бирма, Афганистан, Лаос, Непал – это все территории дестабилизации, куда усиленно направляются ресурсы как официальных западных служб, так и неправительственных организаций (борьба за "права человека", национальных меньшинств, против "китайской угрозы"). Казахстан – это самая большая потенциально нестабильная территория, которая находится как раз между Россией и Китаем. Это удваивает риски.



– А если сравнить Казахстан и Киргизию, например, то у кого больше угроз в плане дестабилизации?



– Киргизия просто меньше. Если сравнить по количеству смен власти, то это лидер на постсоветском пространстве. Киргизия – это выход на Узбекистан, Туркменистан, Афганистан для Китая, в том числе прямой железнодорожный путь (проект сейчас утвердился). Это легче дестабилизирующаяся страна, чем Казахстан, поскольку он находится ближе к России и здесь более устойчивая чем в Кыргызстане власть, при всем том, что было в январе. Единственный случай масштабной террористической атаки на китайское посольство – это террорист смертник (этнический киргиз), который на автомобиле подорвался у здания посольства в Бишкеке.



– В кулуарах представители власти и околовластные эксперты в Казахстане объясняют осторожное сотрудничество с Россией тем, что в гипотетической ситуации получения половины от российского пакета вторичных санкций все рухнет за месяц. Насколько оправданны такие объяснения своего поведения?



– Это вполне оправданная повестка. Казахстан, не будем лукавить, является одним из бенефициаров перехода части российского бизнеса на его поле. Россию эта ситуация зачастую устраивает.



– В Казахстане отбывает длительный срок заключения китаевед Константин Сыроежкин. Скажите пожалуйста, китайская сторона как внутри себя реагирует на такие вещи?



– Кейс Сыроежкина далеко не тиражируемый. На моей памяти не много китаеведов, которые были бы задержаны за шпионаж. Говорить об этом как о закономерности нельзя, поэтому и реакция Китая какая-то не предусмотрена. Китайская сторона никак не реагировала на подобные вещи, хотя конечно это неприятно. С моей субъективной точки зрения китайские спецслужбы не занимаются вербовкой высокопоставленных научных кадров. С ними работа ведется путем создания позитивного мнения: их приглашают на выступления, поездки, научный обмен. А прямая вербовка – это не стиль китайцев, таким занимаются совершенно другие люди. Мне кажется, что дело Константина Сыроежкина имеет очень сильную внтриказахстанскую политическую подоплеку. Возможно, оно даже будет пересмотрено.



– Для каждой страны есть своя шкала грехов. Какие вещи Россия и Китай не простят Казахстану гарантировано?



– Появление там американского влияния, полную отмену присутствия России и Китая. В Global Times недавно появилась статья китайского эксперта о росте влияния США в Средней Азии с целью ее дестабилизации. Если в какой-то момент в Москве и Пекине поймут, что в результате политической нестабильности станет реальным приход к власти проамериканских, протурецких прокси, которые начнут размещение американских баз рядом с Сицзяном, то события с ОДКБ, которые уже были, неизбежно повторятся. В Казахстане это учитывают, но мы понимаем, что в стране сильно и европейское лобби, и американское. Будем надеяться на адекватность политики.