Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининградской области

12:55 21.06.2022

Алексей Иванов



Официальное сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации:



"20 июня в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Литвы В. Умбрасене. Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций. Указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные. Заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".



***



"Хочу напомнить, что неотъемлемой частью пакета совместных решений ЕС-РФ-Литвы 2002-2003 годов по гарантированному обеспечению транзита российских грузов и, конечно, граждан Российской Федерации в/из Калининградскую область было встречное обязательство Федерального Собрания Российской Федерации о ратификации Договора о государственной границе с Литовской Республикой. Я это прекрасно помню, поскольку тогда возглавлял Комитет Госдумы по международным делам и и был спецпредставителем Президента России на этих переговорах. Если Брюссель и Вильнюс инициативно и вероломно рушат подписанный ими пакет договоренностей по Калининградскому транзиту, вступивших в силу с 1 июля 2003 года, то в Евросоюзе должны понимать последствие своего суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы", - ранее написал в Telegram генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.



"Рогозин правильно назвал это решение суицидальным. Не только потому, что, как он верно заметил, восточная граница Литвы признана тем же Договором, который гарантирует беспрепятственный транзит. Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli. Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права, как агрессию", - отмечает политолог Ростислав Ищенко в колонке для портала "Украина.ру".



"Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через "нейтральные воды". Аналогично - воздушное пространство. Литва - флагман разрушения международного права", - прокомментировал Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации, курирующий деятельность Комитета СФ по международным делам.



"Я абсолютно уверен, что это (действия Литвы - Прим.) сознательный акт, направленный на обострение военно-политической ситуации, причем в отношениях не только с Россией, но и в отношениях с Белоруссией. Но одновременно я не вполне уверен, что литовское руководство получило на это полную санкцию от руководства Североатлантического альянса. Я думаю, что это некая самодеятельность группы стран во главе с Великобританией, в которую входят Польша, Литва и Украина, направленная на попытку открыть против России некий "второй фронт", чтобы компенсировать неудачи военных формирований Украины в зоне специальной военной операции. Я полагаю, что заявление МИД России обращено не столько к Литве, которая является не субъектом, а объектом политики, сколько к тем странам, которые управляют действиями Вильнюса, прежде всего к Вашингтону. Готовы ли Вашингтон и Берлин к расширению зоны конфронтации с Россией?", – задался вопросом политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik.



"По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, решение принималось после консультаций с Еврокомиссией. Получается, с разрешения ЕС Вильнюс решил объявить блокаду целому российскому региону? А как же международное право, обязательства Литвы, нормы соглашений самого Евросоюза и той же ВТО? Ах, да, это ж другое. И об этом рассказывает сам глава европейской дипломатии Боррель. По его словам, "нельзя сравнивать ситуацию в Калининграде с ситуацией на Украине для мирового сообщества", так как "ситуация в Калининграде не затронет весь остальной мир, но весь остальной мир затрагивает ситуация, которая разворачивается на Украине". Вот так… Снова цинизм и лицемерие. Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов и своего суверенитета", - отметил председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.



"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита ЛЮБЫМИ избранными нами способами", - заявил председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Он уверен, что "неприемлемую блокаду субъекта РФ можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите".



"Анекдот заключается в том, что Россия по-прежнему является крупным торгово-экономическом партнером республики - и в экспорте, и в импорте. Такая кавалерийская смелость Литвы объясняется лишь в том случае, если исходить из того, что Литву на этот путь кто-то толкнул - Лондон и Вашингтон. Что можно сделать? От нас хотят чапаевскую реакцию, но нам не нужен военный конфликт. Мы не можем растягивать фронт, а вот прекратить все торгово-экономические отношения с Литвой мы можем, и просить нашего союзника Александра Лукашенко, президента Беларуси, поддержать нас в этом вопросе. Возможна и поддержка со стороны Китая в свете того, что Литва фактически признала Тайвань", - сказал РИА Новости президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, ведущий научный сотрудник Института проблем региональной экономики Российской академии наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.



"Санкционный запрет на все литовские товары! Приостановить временно энерготрафик из Белоруссии, компенсировав ей потери. Приостановить действующие соглашения, блокировка всех банковских активов по этим сделкам в российских банках и их филиалах. В случае отказа выполнять наши требования по разблокировке транзита, предъявить ультиматум по срокам практических действий по созданию Сувалкского коридора", - сказал председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов, отвечая на вопрос журналиста о том, каким может быть ответ России на блокаду Калининграда.



"Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными", - заверил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".