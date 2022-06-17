Национальный Курултай в Казахстане: на манеже все те же, - А.Алибаев

12:56 21.06.2022

Национальный Курултай: на манеже все те же



17.06.2022 09:00



Лилия ИГЛИКОВА



Айдар Алибаев о том, что власти подменяют решение проблем имитацией и разговорами



