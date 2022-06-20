Политический инфантилизм или недобрый умысел Касыма Токаева? - Ю.Борисов

13:10 21.06.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ



Политический инфантилизм или недобрый умысел?



Общее соотношение обычных вооруженных сил между РФ и НАТО за последние пять лет существенно не изменилось



Руководители Казахстана присоединяются к опасной риторике о безъядерном мире как способе решения всех мировых проблем



Не зря говорят, что дорога в ад устлана благими намерениями. Так выглядит "общечеловеческая" инициатива заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, изложенная 18 июня: "Как отмечает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны. Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия… Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО".



Увы, народная мудрость о простоте, что хуже воровства, становится едва ли не эталонной мерой понимания мировых проблем. Конечно, если это действительно простота, а не завуалированный под нее недобрый умысел.



Расчет таких агитаторов "за все хорошее против всего плохого" рассчитан на примитивное восприятие реальности. Дескать, ядерное оружие – абсолютное зло, отказ от него – абсолютное добро. В действительности все обстоит наоборот.



Коренной факт заключается в том, что ядерное оружие, а точнее достигнутый Советским Союзом ракетно-ядерный паритет с Соединенными Штатами предотвратил падение мира в пропасть третьей мировой войны. Достижение ядерного паритета стало основой заключения целого ряда основополагающих международных договоров по контролю над вооружениями. В частности, это Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).



Все международные военно-политические противостояния последних без малого 80 лет с момента создания первой атомной бомбы неизменно ограничивались уровнем локальных и региональных конфликтов именно потому, что участвовавшие в них сверхдержавы опасались эскалации до ракетно-ядерного уровня и стремились ее не допустить. Ядерное оружие сыграло в этом ключевую роль.



Это, так сказать, в мировом масштабе. Теперь, что касается Российской Федерации. Ее население едва достигает 150 миллионов человек, и ей противостоит совокупный Запад с населением без малого миллиард человек. Соответствующим образом соотносятся военно-экономические возможности России и Запада, баланс которых складывается не в нашу пользу. А это означает, что в случае полномасштабной военной конфронтации между РФ и Западом в условиях неприменения либо отсутствия ядерного оружия у России против нее будет выставлена вооруженная армада, многократно превосходящая по физическим параметрам все, что в состоянии мобилизовать и произвести наша страна.



Иначе говоря, в условиях большой войны обычного типа (без применения ОМУ) шансы России избежать военного поражения будут стремиться к нулю. Поэтому в российской военной доктрине и записано черным по белому: "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".



В условиях крайнего обострения отношений между Россией и Западом даже не само применение ядерного оружия, но лишь официальное предупреждение России о готовности его применить в случае "угрозы самому существованию государства" оказывает отрезвляющее воздействие на противника. И вынуждает его проявлять сдержанность.



Если кто-то думает, что только в России понимают сдерживающую роль ядерного оружия, это крупное заблуждение. В свое время, когда соотношение сил между Западом и СССР складывалось не в пользу западного лагеря и там паниковали по поводу "несметных советских полчищ, которые легко дойдут до Ла-Манша", именно Запад выступил инициатором размещения в Европе ядерного оружия средней и малой дальности, чтобы компенсировать свое отставание в обычных силах и вооружениях. Это обычная логика. И Россия сегодня всего-навсего следует этой логике.



Повторим еще раз. За почти восьмидесятилетним тайм-аутом без новой мировой войны, которую агрессивный Запад давно бы развязал, как он развязал две предыдущие, стоят не благие пожелания, а ракетно-ядерные боеголовки.



И что предлагает нам министр иностранных дел Казахстана? Отказаться от этого и в случае чего пойти чуть ли не врукопашную на противника, многократно превосходящего нас численностью и военно-экономическим потенциалом? Создать идеальные условия для самоубийства?



Остается только благодарить тех в нашей стране, кто еще в середине ХХ века, прозревая будущее, сделал все необходимое, чтобы Россия не оказалась "черепахой без панциря", какой ее хотели бы видеть наши так называемые партнеры.



И несколько слов о Казахстане, который легкомысленно отмахивается от главной физической гарантии самосохранения человечества. Там должны отчетливо сознавать, чем обернется для самого Казахстана реализация их пожеланий по ядерному обезоруживанию России.



Она обернется приглашением Запада к военному нападению на РФ с многократно возросшей вероятностью нанесения нам поражения. И это будет поражение не только РФ, но и всего ее постсоветского окружения. Тот же Казахстан в своей относительно независимой от Запада ипостаси существует благодаря опоре на Россию. В январе 2022 года это было подтверждено. Лишь вмешательство России спасло тогда Казахстан от неизбежной, казалось, катастрофы.



Если политики в Казахстане действительно настолько наивны, что считают безъядерный мир залогом своего безоблачного будущего, остается только посоветовать им поскорее спуститься с заоблачных высей на земную твердь, выбросив из головы опасные иллюзии.