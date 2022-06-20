Рядом с Бухарой археологи нашли древние пещеры

13:27 21.06.2022

Их планируется включить в список объектов материального культурного наследия



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Рядом с Бухарой найдены древние пещеры. Их планируется включить в список объектов материального культурного наследия, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Агентства культурного наследия.



"Пещеры прорыты в пустынной зоне под слоем желтоватого известняка, на котором формировался янтарь. Вход в пещеры закрыт песком и валунами и, по-видимому, о них не знали местные жители. Пещеры находятся на расстоянии сотен метров друг от друга, пока не было обнаружено какой-либо связи между ними", – рассказали в Агентстве.



Археологи спустились в самую большую из найденных пещер. Так как ее геологические слои состоят в основном из известняка, они пришли к выводу, что пещера была раскопана местными шахтерами в период Средневековья (XII-XIII вв.), которые широкого использовали подземные ископаемые, особенно ганч, в качестве сырья для строительства.



Согласно данным исторических источников, в северо-восточной части Бухары имелись высококачественные месторождения ганча. Добытые на месторождении камни измельчали, затем делали кирпичи, а также использовали для украшения внутренних помещений мечетей.



"В более широких частях пещеры обнаружены керамические останки, относящиеся к Средневековью (XII-XIII вв.), в основном фрагменты кувшинов, в которых хранилась вода, а также кости овец и верблюдов. Эти находки свидетельствуют о том, что в пещерах жили люди, которые занимались трудовой деятельностью", – объяснили в агентстве.



Кроме того, еще в одной пещере на 193-м км автомобильной трассы Бухара-Карши были обнаружены материалы в виде природного стекловидного геологического сырья. Этот материал похож на стекло, он хорошо пропускает свет и широко использовался в архитектуре эпохи Средневековья.



"Во времена позднего Средневековья пещеры в этом районе использовались местными жителями в качестве укрытий для отдыха и защиты от снегопадов. Существует также предположение, что их использовали, чтобы спрятаться и спасти свою жизнь во время вторжения врагов", – отметили археологи.