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Выборы КазАкимов. Новые правила, - Д.Ашимбаев
14:09 21.06.2022

К выборам акимов
Д.Ашимбаев: Первой нормой измененной Конституции, которая была применена на практике, стал новый порядок назначения акимов на альтернативной основе. 7 июня были официально подведены итоги референдума, 8 июня утверждены правила получения согласия маслихатов на кандидатуру акимов, а 11 июня руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу и премьер-министр Алихан Смаилов представили первых 8 кандидатов

Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 20 июня

Первой нормой измененной Конституции, которая была применена на практике, стал новый порядок назначения акимов на альтернативной основе. 7 июня были официально подведены итоги референдума, 8 июня утверждены правила получения согласия маслихатов на кандидатуру акимов, а 11 июня руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу и премьер-министр Алихан Смаилов представили первых 8 кандидатов.

Собственно, так и было задумано – майские указы президента о создании новых регионов (Абай, Жетысу и Улытау) должны были вступить в силу сразу после референдума. И за этот месяц прошла огромная подготовительная работа – по подготовке нормативной базы, подбору кандидатов, формированию самих маслихатов.
Новый порядок назначения акимов в интервью агентству "Хабар" прокомментировал заместитель главы президентской администрации Малик Мурзалин. Это, кстати, очень хорошая практика: ключевые руководители администрации должны периодически выступать в СМИ и разъяснять политику главы государства по своим направлениям (о чем уже не раз говорилось).

Среди достоинств новой модели Мурзалин отметил повышение роли, а главное ответственности депутатов маслихатов в новой системе. Появляется конкуренция и своего рода интрига (кстати, периодически появлявшиеся "сливы" по поводу появления тех или иных кандидатов еще не привыкли учитывать альтернативности; перспективу того, что тот или иной "основной кандидат" может не набрать голосов наблюдатели еще не готовы рассматривать).
При отборе кандидатов упор делался на опыт работы, авторитет у населения, а также на то, что все предложенные фигуры были уроженцами соответствующих регионов. Впервые внедрена практика выдвижения кандидатами своих программ и их обсуждения депутатами.
Мурзалин заявил и с ним целиком можно согласиться в том, что слабых кандидатов не было. Я уже писал, что почти все проигравшие с учетом опыта и личных качеств могли бы быть акимами, как минимум, не хуже победителей. Насколько известно, при выдвижении и подборе кандидатур главой государства было принципиально поручено не выдвигать "подставные" варианты.

Изначально Шетский и Актогайский районы, города Балхаш и Приозерск должны были войти в состав новой Улытауской области, но их жители обратились к президенту с просьбой оставить их в Карагандинской. В первую очередь из-за логистики: в Караганду добираться ближе, чем в Жезказган. К примеру, между центром Улытауского района – селом Улытау и Карагандой расстояние – 660 км, то между Улытау и Жезказганом – 150 км. Между селом Бескарагай (центр одноименного района) и Усть-Каменогорском – 300 км, а Бескарагаем и Семеем – 75 км.

Помимо логистического удобства и приближения органов управления к населению, плюсами новых регионов станет бюджетная самостоятельность, возможность ориентировать бюджетные расходы на местные вливания. Здесь, кстати, серьезный вопрос к правительству и парламенту. Ведь, по словам председателя Счетного комитета Натальи Годуновой, "методика определения трансфертов общего характера, принятая МНЭ в прошлом году, не работает. Регионам – донорам устанавливают больше изъятий, но дают еще больше трансфертов". То есть, правительство, декларируя бюджетную самостоятельность регионов, по сути, гоняет доходы в центр и обратно, минуя местные органы власти.

Вспомним, что не та давно, при расширении бюджетных прав сельских округов (бюджеты 4-го уровня) уполномоченный орган технично промолчал по поводу того, что ряд налогов, которые обещали новым, всенародно избранным сельским акимам, по сути, находятся на посткарантинных "каникулах".
А ведь бюджетная самостоятельность регионов уже два десятилетия является одной из основных приоритетов экономических реформ в стране.

Уже не раз отмечалось, что после начала "реформ" сферы межбюджетных отношений "в минус" ушли Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области, которые еще в 2000-2001 гг. были донорами бюджета.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров на днях заявил в интервью, что после раздела Алматинская область якобы имеет шансы стать донором бюджета, хотя она-то как раз таковым изначально не была.
Все эти проблемы нуждаются в осмыслении, причем уполномоченный орган или парламент шансов на здравое решение вопросов пока не дают.

Нужны адекватные, самостоятельные и авторитетные маслихаты. Нужен тесно завязанный на регионы и округа Мажилис.
На заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев отметил, что лично будет заниматься вопросом написания новой академической истории Казахстана и разработкой нового алфавита. Ранее он уже высказывал критику по поводу дефицита идей в сфере экономического планирования.

Мне кажется, что, конечно, президент как опытный, хорошо образованный человек сможет сам разработать все эти вопросы, но тогда возникает вопрос, зачем страна содержит такое количество "специалистов" в области экономики и гуманитарных наук?

Источник - turanpress.kz
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