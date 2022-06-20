Сопли и слезы: Рамзан Кадыров показал без глянца наемников на Украине

14:41 21.06.2022

Глава Чечни в своем новом посте в ВКонтакте опубликовал видео допроса американца Эндрю Хилла, прибывшего "поохотиться" на Донбасс.



Пленный наемник растерян, потому что не ожидал встретить хорошо подготовленных российских военнослужащих и бойцов народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.



По словам Героя России, каждый из иностранных наемников, "кто так или иначе столкнулся с натиском российских войск, начинает в конце концов переживать за свою шкуру".



Еще в начале марта наемники хвалились видеосъемками лихачества на бронетранспортерах, а сейчас им приходится безысходно констатировать свою беспомощность.



Это хорошо видно в видеоролике, где Джеймс Васкез, "солдат удачи" из Соединенных Штатов, сетует о тяжелых потерях среди его "коллег" по грязному бизнесу.



В видео иностранный оккупант признался: "Еще один из моих людей тяжело ранен. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться как можно скорее".



"Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле, потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины", - написал в соцсети Рамзан Кадыров.



