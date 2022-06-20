 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.06.2022
17:28  Саакашисты укрепляются: Грузию ведут к кровавому путчу, - Лаша Шавдия
15:30  Нур-Султан в дыму. Как тушат пожар на окраине столицы
15:19  "Его слушают от лавочек до окопов". 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 60 лет
15:17  МГИМО финишд: почему президент Токаев решил не признавать ДНР и ЛНР
14:41  Сопли и слезы: Рамзан Кадыров показал без глянца наемников на Украине
14:22  Мели Урала. У двух нянек река без воды
14:09  Выборы КазАкимов. Новые правила, - Д.Ашимбаев

13:42  Президент Токаев гостит у Катарского эмира
13:27  Рядом с Бухарой археологи нашли древние пещеры
13:10  Политический инфантилизм или недобрый умысел Касыма Токаева? - Ю.Борисов
12:56  Национальный Курултай в Казахстане: на манеже все те же, - А.Алибаев
12:55  Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининградской области
12:53  За что в Казахстане сидит китаевед Сыроежкин? - китаевед Вавилов
12:51  Украина и лицемерие глобальных ростовщиков, - Л.Савин
12:50  Почему в школах Узбекистана растет число конфликтов между педагогами и учениками
12:48  Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений
12:44  Новым командующим ВДВ России стал уроженец Донбасса - генерал Теплинский
10:46  Еще раз о пятой колонне – историческая информация к размышлению, - В.Катасонов
10:05  В сумраке грядущего. Грозит ли России глобальный продовольственный кризис? - Андрей Школьников
09:22  Ад в бухте Любека: как британцы расстреляли, утопили и разбомбили тысячи узников нацистских концлагерей (история)
09:13  Рубенис слинял. Утемуратовский (Казахстан) ForteBank возглавил Бекжан Пирматов
08:17  Made in China просят вернуться. Джо Байден отказывается от торговой войны с Китаем, - С.Строкань
07:55  Алиев в Ташкенте. Баку приглашает Ташкент к восстановлению Карабаха, - Виктория Панфилова
07:50  За кулисами скандала: как Токаев не кинул Путина, - М.Ростовский
00:10  Израиль запустил "черную кошку" между Турцией и Ираном
Понедельник, 20.06.2022
21:56  Скончался народный артист СССР Регимантас Адомайтис
21:47  Эммануэль: как президент Франции растерял абсолютное большинство
21:26  Русский ли город Одесса? - Максим Ивлев
17:13  В Ташкенте произошла авария на магистральном газопроводе ТашТЭЦ
17:08  Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в конституцию
17:04  Сделка по покупке "Узагроэкспортбанка" российским "Совкомбанком" находится в процессе аннулирования
15:51  Казахстан не сможет споить Россию алкоголем, а киргизы справятся
15:42  Как делать плохие дороги и выигрывать тендеры, или Кто подставляет главу Карагандинской области?
15:40  Огражданивание: в угоду кому в университетах Казахстана закрываются военные кафедры
15:37  Очерки этнической истории казахов. Части 1-5, - Галым Абильсиитов
15:27  Январские беспорядки: 25 человек пытали утюгом силовики в Алматинской области
15:26  В Казахстане изменятся правила приема в учебные заведения МВД
14:54  Как движется дело о рейдерстве Болата Назарбаева
14:31  Как победить противника с помощью психологии, - Тимур Шерзад
14:19  В Грузии на сегодня запланирован госпереворот. Президентка Зурабишвили перешла на сторону "саакашистов"
14:08  Россия и недружественный Казахстан в тени дружественного Китая, - А.Савельев
14:06  ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"
13:19  КазТемиртау. За гибель четырех рабочих: задержаны два руководителя "АрселорМиттал Темиртау"
13:16  КазГенпрокуратура упорно пытается списать январский бунт на дикость "Дикого Армана"
13:11  Путину навязывают второй фронт: НАТО обдумывает неядерную войну с Россией, - М.Ростовский
13:08  Шарлатаны геополитики: Ближний Восток в играх мировых держав, - С.Кожемякин
13:03  В Мары Сердар Бердымухамедов дал названия новым сортам пшеницы и открыл помещение для садака
13:01  Правящая коалиция теряет позиции. Итоги второго тура парламентских выборов во Франции
12:59  Северодонецкая петля Анаконды для ВСУ - миф или правда?
09:46  В Сирии может снова полыхнуть, - А.Желенин
08:46  О коррупции, безработице и "патриотах". Кыргызстанки за рубежом, - Ж.Масалиева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сопли и слезы: Рамзан Кадыров показал без глянца наемников на Украине
14:41 21.06.2022

Глава Чечни в своем новом посте в ВКонтакте опубликовал видео допроса американца Эндрю Хилла, прибывшего "поохотиться" на Донбасс.

Пленный наемник растерян, потому что не ожидал встретить хорошо подготовленных российских военнослужащих и бойцов народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Героя России, каждый из иностранных наемников, "кто так или иначе столкнулся с натиском российских войск, начинает в конце концов переживать за свою шкуру".

Еще в начале марта наемники хвалились видеосъемками лихачества на бронетранспортерах, а сейчас им приходится безысходно констатировать свою беспомощность.

Это хорошо видно в видеоролике, где Джеймс Васкез, "солдат удачи" из Соединенных Штатов, сетует о тяжелых потерях среди его "коллег" по грязному бизнесу.

В видео иностранный оккупант признался: "Еще один из моих людей тяжело ранен. На прошлой неделе потерял много хороших людей. Мне нужно вернуться как можно скорее".

"Наемники редко выкладывают видео своих неудач. На самом же деле, потери иностранцев большие, а оставшиеся в живых все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины", - написал в соцсети Рамзан Кадыров.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655811660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Члены Бюро утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год
- Выступление Председателя Счетного комитета Годуновой Н.Н. на совместном заседании Палат Парламента по Отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2021 год
- Премьер-Министр РК прибыл в Минск для участия в заседании ЕМПС
- К выборам акимов
- Ерлан Кошанов: каждый избиратель должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста
- Кайрат Мами в Парламенте огласил послание Конституционного Совета
- Растет только инфляция: депутат о неэффективности мер Нацбанка и Кабмина
- Свыше 606 тыс. га сельхозземель возвращено государству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  