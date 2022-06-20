МГИМО финишд: почему президент Токаев решил не признавать ДНР и ЛНР

15:17 21.06.2022 Что стоит за заявлениями главы Казахстана на ПМЭФ и как Москва будет реагировать на позицию Нур-Султана?



Олег Кусов



Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о непризнании ДНР и ЛНР бурных обсуждений в политических кругах обеих стран не вызвало. Одинокой оказалась угроза депутата Госдумы Константина Затулина, напомнившего, что, мол, "целый ряд областей, населенных пунктов с преимущественно русским населением имело слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном". Генсекретарь совета "Единая Россия" Андрей Турчак посоветовал однопартийцу свое мнение "переосмыслить или как минимум впредь держать при себе". Однако ограничение на отгрузку казахстанской нефти через порт Новороссийска, введенное в дни работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), эксперты посчитали ответом Москвы "не на словах, а на деле". Могут ли возникнуть другие сложности в российско-казахстанских отношениях после выступления президента Токаева - в материале NEWS.ru.



Отсутствие официальной реакции Москвы на заявление президента Казахстана российские политики и эксперты объяснили тем, что ничего нового Токаев не сказал - о политике официального Нур-Султана по непризнанию "квазигосударств в СНГ" было известно давно. Депутата Госдумы Константина Затулина больше возмутила "некорректность" высказывания Токаева "в присутствии президента Путина" на ПМЭФ. Но поскольку ни Путин, ни его пресс-служба тоже не обратили внимания на слова Токаева (кстати, выпускника МГИМО), выпад Затулина показался его соратникам необоснованным.



Но эксперты уловили в этой истории подвох. Заявление президента Казахстана о "квазигосударствах" сделано в русле его политики укрепления власти, отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог, специалист по СНГ Андрей Суздальцев.



Само появление в Казахстане контингента ОДКБ в январе нынешнего года разбудило в казахстанском обществе негативные настроения в плане ухода от союзничества с Россией, недовольство интеграцией. Надо учитывать, что там есть влияние Запада, экономика республики почти полностью находится под влиянием западных компаний, - отметил Андрей Суздальцев.



По мнению собеседника NEWS.ru, Токаев "формирует второй авторитарный режим, но, как правило, вторые режимы в таких странах слабее первого - долгого и жесткого".



Он озвучивает принципы построения своего, если говорить точнее, казахского общества, а не казахстанского. При этом рассчитывает на поддержку Запада. Это сделано демонстративно, с расчетом на то, что Россия ответить не сможет, поскольку опасается потерять союзников. В Казахстане восприняли заявление Токаева хорошо, - считает политолог.



Как полагает Суздальцев, Москве пора менять союзническую политику на постсоветском пространстве. Партнеры воспринимают Россию как страну "для них", которая должна помогать, давать кредиты, открывать свой рынок. Кстати, президент Белоруссии Александр Лукашенко вообще не приехал на экономический форум в Петербурге. Зато Токаев, по крайней мере, высказал свое мнение публично, за что Москва может быть даже ему благодарной, заключил специалист по СНГ.



Экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов считает, что демонстрации "антироссийских взглядов" со стороны Токаева не было. Он обратил внимание, что на эти рассуждения казахстанского главу вывела модератор встречи Маргарита Симоньян. Она задала Токаеву вопрос, "ответ на который был известен заранее".



О позиции Казахстана по ДНР и ЛНР было известно задолго до ПМЭФ. Вся закавыка в том, что слова Токаева были произнесены в присутствии Путина и на трибуне международного форума. Теперь все зависит от реакции Кремля. Но думаю, что ни Казахстан, ни Россия не заинтересованы в эскалации напряженности в двусторонних отношениях.

Амиржан Косанов

казахстанский политик



Между тем сообщение об ограничении отгрузки нефти Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) некоторые эксперты посчитали как раз началом возможной эскалации. Неожиданно выяснилось, что в акватории около порта Новороссийск, где находятся отгрузочные устройства, обнаружено около 50 опасных объектов - торпеды и мины времен Великой Отечественной войны. Об этом стало известно почти сразу после заявления Токаева о непризнании донбасских республик.



Саперы заявили, что работы по их обезвреживанию продлятся до конца июня. КТК остается единственным маршрутом для экспорта казахстанской нефти. На нее приходится более 80% от всех прокачиваемых по этому трубопроводу объемов. В год Казахстан прокачивает через Россию в Европу 67 млн тонн нефти, которая на европейском рынке не попадает под ограничения.



Но в Казахстане, судя по словам министра энергетики страны Болата Акчулакова, отреагировали на поисковые работы в новороссийском порту спокойно. Министр заверил, что они не связаны с петербургскими заявлениями Токаева, да и перебои в отгрузке нефти никак не скажутся на поставках сырья в Европу.



Понимая свою зависимость от российского маршрута, Казахстан транспортирует небольшие объемы по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), напомнил политолог Андрей Суздальцев.



Он нужен, чтобы обойти Россию, но все равно главный поток казахстанской нефти идет через Новороссийск и Петербург. В целом, конечно, Казахстан экономически независим, живет на свои деньги, российские дотации ему не нужны, хотя все же немалая казахстанская часть населения работает и живет в России, - отметил эксперт.



Эксперты международного агентства Argus еще весной нынешнего года посчитали, что поставки по БТД могут стать основным альтернативным маршрутом для казахстанской нефти. Его проектная мощность составляет 60 млн тонн в год, но в прошлом году нагрузка достигла лишь 26 млн тонн. Специалисты отмечают, что в трубопроводе есть профицит мощностей. Еще один южнокавказский маршрут для казахстанской нефти - через Батумский нефтяной терминал проектной мощностью 12 млн тонн в год. Сюда нефть может поступать по железной дороге, на казахстанском берегу Каспия ее предстоит отгружать в порт Актау. Сегодня через этот порт Казахстан экспортирует всего лишь 3% своей нефти - 2 млн тонн.



Другой популярной темой у российских экспертов, пытающихся уличить Казахстан в "неблагодарности" в отношении России, остаются его северные области с преимущественно русским населением. Эти регионы еще часто называют "казачьими землями". Депутат Затулин вспомнил именно про них, осуждая заявления Токаева на ПМЭФ.



У нас нет территориальных претензий к Казахстану. В то время как в самом Казахстане, и это не секрет ни для кого, кто всерьез интересуется внутренней политикой наших соседей, присутствует определенный комплекс подозрений в отношении гипотетических претензий России на часть его территорий. Такого рода страхи как раз и подпитывают нежелание признавать возвращение Крыма в Россию, Абхазию с Южной Осетией или независимость ДНР и ЛНР, - написал Затулин в своем Тelegram-канале.



Подобные подозрения формируют у казахстанцев те представители российской стороны, которым по душе формула писателя Солженицына "Казахстан - мягкое подбрюшье России", отметил в беседе с NEWS.ru алма-атинский политолог Аскар Нурша.



В нашем обществе на самом деле есть опасения, что к нам тоже применят "украинский сценарий". Вспоминают ведь в России работу Александра Солженицына "Как нам обустроить Россию?", у нас помнят провокации писателя Лимонова, политика Жириновского. Кстати, и высказывания депутата Затулина находятся с ними в одном ряду. Именно российские персонажи будируют этот вопрос, вызывают напряжение и опасение в нашем обществе. На фоне украинского кризиса эти опасения только усилились. Задача таких, как Затулин, напротив, развеивать эти опасения. Президент Токаев отметил на ПМЭФ, что нет никаких нерешенных вопросов между нашими странами - и за это он благодарен президенту Путину, отметившему это в своем выступлении. Это означает, что на уровне лидеров наших стран нет противоречий.

Аскар Нурша

казахстанский политический аналитик



По мнению казахстанского политолога, вопросы признания ДНР и ДНР российское общество, по понятным причинам, воспринимает сегодня обостренно. Поэтому выступление президента Токаева выглядело в представлении отдельных экспертов неоднозначно, хотя никаких секретов из своей позиции он и раньше не делал.



Если в Москве возобладают силы, которые захотят "экономически наказать" Казахстан за его позицию в отношении ДНР и ЛНР, это будет, прежде всего, удар по экономике России, полагают эксперты. Они напоминают, что Казахстан остается в системном кризисе, переживая экономический спад уже на протяжении десяти лет. Пандемия коронавируса только усугубила его, но помог Китай своими инвестициями. Однако, январские события нынешнего года вновь нанесли удар по экономике страны, а потом проблем добавила спецоперация на Украине. Вторичные санкции могут стать очередным экономическим ударом. Даже проблемы с транспортировкой нефти через порты Новороссийска и Петербурга станут несоизмеримы с последствиями от возможных санкций. Тогда России придется помогать Казахстану, но сможет ли она? Лучше, видимо, сейчас не осложнять соседней стране жизнь, как минимум.



Казахстанский политик Амиржан Косанов полагает, что Москве и Нур-Султану пора на самом деле перейти к равноправным партнерским отношениям, без права какой-либо стороны диктовать условия.



Российской власти нужно свыкнуться с мыслью, что Казахстан не только дружеское, но и независимое государство, имеющее отличное от РФ видение и оценку международных событий. И чем скорее в Москве поймут это обстоятельство, тем меньше будет поводов для провокаций, - заявил Косанов NEWS.ru.



Кстати, еще один депутат Государственной думы высказался насчет заявлений президента Казахстана на ПМЭФ. Единоросс Евгений Ревенко заметил, что гораздо важнее слов Токаева сам факт его приезда на форум. Фактически Ревенко напомнил критикам Казахстана, что в Питере не появился никто из других президентов стран СНГ. Так что не по словам следует судить о политиках, а по конкретным действиям. Источник - NEWS.ru

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