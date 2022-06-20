"Его слушают от лавочек до окопов". 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 60 лет

15:19 21.06.2022

"Его слушают от лавочек до окопов": Роберт Цой о сыне

Отец Виктора Цоя заявил, что гордится его популярностью



Владимир Меркулов, Сергей Князев



Отец рок-музыканта Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал NEWS.ru результаты опроса аналитического центра НАФИ, согласно которому с творчеством группы "Кино" оказались знакомы 98% опрошенных. Он попросил передать огромный привет всем поклонникам творчества сына и заявил, что гордится его популярностью.



Я безумно рад и горд, что Виктор до сих пор настолько популярен, и что в своей популярности он умудрился переплюнуть всех остальных. Все-таки приятно осознавать, что его творчество настолько обширно, что его слушают от лавочек до окопов, это и есть настоящая народная любовь, а она дорогого стоит, - заявил Роберт Цой.



Согласно итогам опроса НАФИ, 85% респондентов сообщили, что им нравятся песни Цоя, 69% заявили, что хорошо знают его биографию и творчество.



21 июня Цою исполнилось бы 60 лет. Ранее официальный фотограф Ленинградского Рок-клуба Наташа Васильева-Халл рассказала, что Цой был рожден рок-звездой и стал ею, несмотря на огромное сопротивление внешней среды. В последнем "Черном альбоме" он предчувствовал свой ранний уход из жизни.



