 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нур-Султан в дыму. Как тушат пожар на окраине столицы
15:30 21.06.2022

Мейирим Смайыл
корреспондент-редактор
Турар Казангапов
Фотокорреспондент

На окраине Нур-Султана в болотистой местности из-за продолжительной жары загорелся сухой камыш. Вторые сутки пожарные борются с огнем, используя воду, песок и вертолет. Фотокорреспондент Tengrinews.kz снял степной огонь и задымленный Нур-Султан.

Дым астанчане заметили вчера, 20 июня, во второй половине дня. Шел он со стороны Коргалджинской трассы.

Тогда в пресс-службе ДЧС столицы успокоили жителей, сообщив, что в степи горит сухостой - обычное явление для жаркого лета. Спасатели начали борьбу с огнем в 15.14. Жертв и пострадавших нет.

Однако к вечеру пожар так и не потушили. Не удалось его побороть и ночью.



К утру спасатели задействовали вертолет Ми-8.

Утром стало известно, что топливом для пожара стал сухой камыш. Пожар охватил 6,5 гектара заболоченной земли.

Болотистая местность осложнила работу пожарных. Подобраться к огню и подогнать спецтехнику оказалось сложно. Для опашки периметра спасатели задействовали тракторы.

На озере Большой Талдыколь, в районе которого разгорелся пожар, обитает много лебедей, чаек и других птиц. Экологический ущерб от пожара пока неизвестен.

От горящей травы валит густой черный дым.

Во второй половине дня в столице усилился ветер - до 11 метров в секунду.

Ветер гонит дым в сторону города, поднимает пыль и пепел.

В Нур-Султане со вчерашнего дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который, по прогнозу "Казгидромета", временами может усилиться до 23 метров в секунду. При этом 30-градусная жара продлится в городе как минимум до четверга.

Как заверили в ДЧС, угрозы распространения огня на Зеленый пояс столицы и строения нет.

В настоящее время в ликвидации задействованы 81 сотрудник ДЧС и 13 единиц техники, а также 13 работников и 13 единиц техники коммунальных служб.

Уже произведено 19 сбросов воды общим объемом 57 тонн с вертолета. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Источник - Tengrinews.kz
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