Нур-Султан в дыму. Как тушат пожар на окраине столицы

15:30 21.06.2022

Мейирим Смайыл

корреспондент-редактор

Турар Казангапов

Фотокорреспондент



На окраине Нур-Султана в болотистой местности из-за продолжительной жары загорелся сухой камыш. Вторые сутки пожарные борются с огнем, используя воду, песок и вертолет. Фотокорреспондент Tengrinews.kz снял степной огонь и задымленный Нур-Султан.



Дым астанчане заметили вчера, 20 июня, во второй половине дня. Шел он со стороны Коргалджинской трассы.



Тогда в пресс-службе ДЧС столицы успокоили жителей, сообщив, что в степи горит сухостой - обычное явление для жаркого лета. Спасатели начали борьбу с огнем в 15.14. Жертв и пострадавших нет.



Однако к вечеру пожар так и не потушили. Не удалось его побороть и ночью.







К утру спасатели задействовали вертолет Ми-8.



Утром стало известно, что топливом для пожара стал сухой камыш. Пожар охватил 6,5 гектара заболоченной земли.



Болотистая местность осложнила работу пожарных. Подобраться к огню и подогнать спецтехнику оказалось сложно. Для опашки периметра спасатели задействовали тракторы.



На озере Большой Талдыколь, в районе которого разгорелся пожар, обитает много лебедей, чаек и других птиц. Экологический ущерб от пожара пока неизвестен.



От горящей травы валит густой черный дым.



Во второй половине дня в столице усилился ветер - до 11 метров в секунду.



Ветер гонит дым в сторону города, поднимает пыль и пепел.



В Нур-Султане со вчерашнего дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который, по прогнозу "Казгидромета", временами может усилиться до 23 метров в секунду. При этом 30-градусная жара продлится в городе как минимум до четверга.



Как заверили в ДЧС, угрозы распространения огня на Зеленый пояс столицы и строения нет.



В настоящее время в ликвидации задействованы 81 сотрудник ДЧС и 13 единиц техники, а также 13 работников и 13 единиц техники коммунальных служб.



Уже произведено 19 сбросов воды общим объемом 57 тонн с вертолета. Работы по ликвидации пожара продолжаются.