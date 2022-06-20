|Нур-Султан в дыму. Как тушат пожар на окраине столицы
15:30 21.06.2022
Мейирим Смайыл
корреспондент-редактор
Турар Казангапов
Фотокорреспондент
На окраине Нур-Султана в болотистой местности из-за продолжительной жары загорелся сухой камыш. Вторые сутки пожарные борются с огнем, используя воду, песок и вертолет. Фотокорреспондент Tengrinews.kz снял степной огонь и задымленный Нур-Султан.
Дым астанчане заметили вчера, 20 июня, во второй половине дня. Шел он со стороны Коргалджинской трассы.
Тогда в пресс-службе ДЧС столицы успокоили жителей, сообщив, что в степи горит сухостой - обычное явление для жаркого лета. Спасатели начали борьбу с огнем в 15.14. Жертв и пострадавших нет.
Однако к вечеру пожар так и не потушили. Не удалось его побороть и ночью.
К утру спасатели задействовали вертолет Ми-8.
Утром стало известно, что топливом для пожара стал сухой камыш. Пожар охватил 6,5 гектара заболоченной земли.
Болотистая местность осложнила работу пожарных. Подобраться к огню и подогнать спецтехнику оказалось сложно. Для опашки периметра спасатели задействовали тракторы.
На озере Большой Талдыколь, в районе которого разгорелся пожар, обитает много лебедей, чаек и других птиц. Экологический ущерб от пожара пока неизвестен.
От горящей травы валит густой черный дым.
Во второй половине дня в столице усилился ветер - до 11 метров в секунду.
Ветер гонит дым в сторону города, поднимает пыль и пепел.
В Нур-Султане со вчерашнего дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который, по прогнозу "Казгидромета", временами может усилиться до 23 метров в секунду. При этом 30-градусная жара продлится в городе как минимум до четверга.
Как заверили в ДЧС, угрозы распространения огня на Зеленый пояс столицы и строения нет.
В настоящее время в ликвидации задействованы 81 сотрудник ДЧС и 13 единиц техники, а также 13 работников и 13 единиц техники коммунальных служб.
Уже произведено 19 сбросов воды общим объемом 57 тонн с вертолета. Работы по ликвидации пожара продолжаются.