 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.06.2022
17:28  Саакашисты укрепляются: Грузию ведут к кровавому путчу, - Лаша Шавдия
15:30  Нур-Султан в дыму. Как тушат пожар на окраине столицы
15:19  "Его слушают от лавочек до окопов". 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 60 лет
15:17  МГИМО финишд: почему президент Токаев решил не признавать ДНР и ЛНР
14:41  Сопли и слезы: Рамзан Кадыров показал без глянца наемников на Украине
14:22  Мели Урала. У двух нянек река без воды
14:09  Выборы КазАкимов. Новые правила, - Д.Ашимбаев

13:42  Президент Токаев гостит у Катарского эмира
13:27  Рядом с Бухарой археологи нашли древние пещеры
13:10  Политический инфантилизм или недобрый умысел Касыма Токаева? - Ю.Борисов
12:56  Национальный Курултай в Казахстане: на манеже все те же, - А.Алибаев
12:55  Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининградской области
12:53  За что в Казахстане сидит китаевед Сыроежкин? - китаевед Вавилов
12:51  Украина и лицемерие глобальных ростовщиков, - Л.Савин
12:50  Почему в школах Узбекистана растет число конфликтов между педагогами и учениками
12:48  Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений
12:44  Новым командующим ВДВ России стал уроженец Донбасса - генерал Теплинский
10:46  Еще раз о пятой колонне – историческая информация к размышлению, - В.Катасонов
10:05  В сумраке грядущего. Грозит ли России глобальный продовольственный кризис? - Андрей Школьников
09:22  Ад в бухте Любека: как британцы расстреляли, утопили и разбомбили тысячи узников нацистских концлагерей (история)
09:13  Рубенис слинял. Утемуратовский (Казахстан) ForteBank возглавил Бекжан Пирматов
08:17  Made in China просят вернуться. Джо Байден отказывается от торговой войны с Китаем, - С.Строкань
07:55  Алиев в Ташкенте. Баку приглашает Ташкент к восстановлению Карабаха, - Виктория Панфилова
07:50  За кулисами скандала: как Токаев не кинул Путина, - М.Ростовский
00:10  Израиль запустил "черную кошку" между Турцией и Ираном
Понедельник, 20.06.2022
21:56  Скончался народный артист СССР Регимантас Адомайтис
21:47  Эммануэль: как президент Франции растерял абсолютное большинство
21:26  Русский ли город Одесса? - Максим Ивлев
17:13  В Ташкенте произошла авария на магистральном газопроводе ТашТЭЦ
17:08  Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в конституцию
17:04  Сделка по покупке "Узагроэкспортбанка" российским "Совкомбанком" находится в процессе аннулирования
15:51  Казахстан не сможет споить Россию алкоголем, а киргизы справятся
15:42  Как делать плохие дороги и выигрывать тендеры, или Кто подставляет главу Карагандинской области?
15:40  Огражданивание: в угоду кому в университетах Казахстана закрываются военные кафедры
15:37  Очерки этнической истории казахов. Части 1-5, - Галым Абильсиитов
15:27  Январские беспорядки: 25 человек пытали утюгом силовики в Алматинской области
15:26  В Казахстане изменятся правила приема в учебные заведения МВД
14:54  Как движется дело о рейдерстве Болата Назарбаева
14:31  Как победить противника с помощью психологии, - Тимур Шерзад
14:19  В Грузии на сегодня запланирован госпереворот. Президентка Зурабишвили перешла на сторону "саакашистов"
14:08  Россия и недружественный Казахстан в тени дружественного Китая, - А.Савельев
14:06  ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"
13:19  КазТемиртау. За гибель четырех рабочих: задержаны два руководителя "АрселорМиттал Темиртау"
13:16  КазГенпрокуратура упорно пытается списать январский бунт на дикость "Дикого Армана"
13:11  Путину навязывают второй фронт: НАТО обдумывает неядерную войну с Россией, - М.Ростовский
13:08  Шарлатаны геополитики: Ближний Восток в играх мировых держав, - С.Кожемякин
13:03  В Мары Сердар Бердымухамедов дал названия новым сортам пшеницы и открыл помещение для садака
13:01  Правящая коалиция теряет позиции. Итоги второго тура парламентских выборов во Франции
12:59  Северодонецкая петля Анаконды для ВСУ - миф или правда?
09:46  В Сирии может снова полыхнуть, - А.Желенин
08:46  О коррупции, безработице и "патриотах". Кыргызстанки за рубежом, - Ж.Масалиева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саакашисты укрепляются: Грузию ведут к кровавому путчу, - Лаша Шавдия
17:28 21.06.2022

Саакашисты укрепляются: Грузию ведут к кровавому путчу

Лаша Шавдия

Порядка 60 тысяч человек собралось перед парламентом Грузии на антиправительственной акции под лозунгом "Домой в Европу!". Митингующие в руках держали флаги Грузии, Украины и ЕС, а также баннеры с надписью: "Мы – Европа!". Центральный проспект города и близлежащие улицы были перекрыты.

"ПолитНавигатор" ожидал, что, несмотря на явный кризис в своих рядах, проамериканская оппозиция на этот раз соберет серьезное количество протестующих, исходя из ряда новых обстоятельств.

Порядка 60 тысяч человек собралось перед парламентом Грузии на антиправительственной акции под лозунгом "Домой...

Так, недавние заявления послов США и ЕС в Грузии с одной стороны, а с другой – аргументация Еврокомиссии отказать Грузии в статусе кандидата в члены ЕС свидетельствовали о том, что западные "партнеры" не желают иметь дело с нынешним грузинским политическим руководством и желают усиления внутриполитического давления.

Следовательно, оппозиция, как ни в чем не бывало, должна была преодолеть все разногласия, провести примерную акцию протеста и показать единство и непоколебимость воли для достижения цели: или заставить правительство Грузии превратить страну в анти-Россию, или сменить власть, сделав в итоге точно то же.

Время показало, что первое невозможно, значит будет внедрен второй вариант развития событий.

Не давая статус кандидата (окончательное решение Евросовет должен принять 24 июня), европейцы Грузию наказали за ее половинчатую позицию в отношении России и рекомендовали: во первых, "деолигархизоваться", во вторых, "деполяризоваться". В первом случае имеется в виду нейтрализация неформального правителя Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили.

Вторая рекомендация представляет собой циничный призыв к оппозиции взять власть в свои руки и именно таким образом снять поляризацию общества – дескать, противостояние между правящей "Грузинской мечтой" и оппозицией уберется только таким образом. Обратное невозможно: слишком поздно, чтобы "Мечта" свернула шею саакашистам – не для того Запад их яростно защищал с момента падения Саакашвили по сей день.

И как будто какая-то невидимая рука сняла все разногласия среди оппозиции буквально за 1-2 дня до митинга, а также заставила разные вузы организованно привести на митинг студенческую молодежь.

Видна была максимальная координация всех прозападных СМИ, НПО и партий, что обеспечило мобилизацию в основном тбилисцев. А это означает, что у оппозиции есть ресурсы привести намного больше людей на уже анонсированный следующий митинг за счет еще незадействованных регионов.

А голова "невидимой руки" отметились прямо на митинге, на специально смонтированном широчайшем экране, когда к митингующим обратились аж три европарламентария: Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене и Маркета Грегорова.

Таким образом грузинские евромайданщики заручились демонстративной поддержкой "сильных мира сего", что побудило их незамедлительно выступить с наглыми заявлениями, граничащими с призывами к силовым антиконституционным действиям. Они знают, что из-за таких "пустяков" им ничего не будет: власти сами преклоняют колена перед европейцами.

"ПолитНавигатор" сообщал, что на этот раз все будет серьезно. Тщательно подготовленный характер акции был виден также из ее итогов.

Заявлено об учреждении единой платформы, вокруг которой будут сосредоточены политические партии, НПО, гражданские активисты. С учетом того, что такое единство на митинге демонстрировалось, де-факто платформа уже состоялась.

Было заявлено о нарушении властями конституции страны, точнее, 78-й статьи, согласно которой государственные органы обязаны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и НАТО. А это есть попытка легитимации дестабилизации обстановки, о чем в завуалированной форме также было заявлено, точнее, о "праве народа" свергнуть правительство в случае нелегитимности последнего.

Презентация "народного" движения – единой платформы "За европейский выбор" будет организована на следующем митинге уже через два дня – 24 июня, когда Евросовет объявит окончательное решение о статусе Грузии.

Главной заявленной целью бунтующих является низвержение олигарха Иванишвили, что неминуемо повлечет за собой падение правящей "Грузинской мечты" и право-радикального реванша.

Оппозиция осознает, что при конституционном варианте развития событий не может рассчитывать на достаточную поддержку населения. Последнее против конфронтации с Россией и видит, что реваншисты стремятся именно к этому. Но у саакашистов мощная информационная, финансовая, дипломатическая поддержка.

На их стороне также и годами нерешенные социальные проблемы, что отмобилизует минимально необходимую активную часть людей в случае дестабилизации обстановки. Последние социологические опросы свидетельствуют о том, что большинство населения Грузии не доверяет ни одной влиятельной политической силе, в том числе и правящей.

То есть события вполне могут развиться по самому худшему сценарию, аналогичному кровавым событиям киевского майдана 2014 года.

Все зависит от крепких нервов правящей верхушки, а также от международной обстановки, что, в свою очередь, напрямую зависит от хода СВО России на Украине.

Источник - politnavigator.news
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1655821680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Члены Бюро утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Парламент утвердил отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год
- Выступление Председателя Счетного комитета Годуновой Н.Н. на совместном заседании Палат Парламента по Отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2021 год
- Премьер-Министр РК прибыл в Минск для участия в заседании ЕМПС
- К выборам акимов
- Ерлан Кошанов: каждый избиратель должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста
- Кайрат Мами в Парламенте огласил послание Конституционного Совета
- Растет только инфляция: депутат о неэффективности мер Нацбанка и Кабмина
- Свыше 606 тыс. га сельхозземель возвращено государству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  