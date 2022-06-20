В Минске Россия и Белоруссия пытались "поделиться санкциями" с остальными странами ЕАЭС

21:06 21.06.2022

Евразийская экономика ищет точки опоры



Анатолий Комраков



Ключевое направление развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – свободное движение товаров между странами-участницами – проходит сегодня сложное испытание. В условиях санкционной войны Россия пытается сдерживать рост внутренних цен за счет ограничений на вывоз самой чувствительной продукции. Чтобы не восстанавливать внутренние таможенные границы, страны ЕАЭС договорились о квотах свободной торговли, или точнее – об индикативных балансах конкретной продукции. В рамках этих балансов премьеры ЕАЭС договорились о свободном обращении зерна и бумаги.



Председатели правительств стран ЕАЭС подписали во вторник в Минске 15 итоговых документов на заседании Евразийского межправительственного совета. В том числе премьеры утвердили распоряжение о комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях в ЕАЭС. Еще один согласованный документ устанавливает основные подходы по реализации мер регулирования экспорта отдельных видов товаров. Кроме того, было подписано поручение о создании и развитии транспортной инфраструктуры на территории союза в направлениях Восток – Запад и Север – Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь". Премьеры также утвердили программу совместных действий в сфере защиты прав потребителей. Еще одно поручение касается хода работы над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках объединения. Также решили следующее заседания провести в августе в Киргизии.



Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел в Минске два дня, в понедельник он посещал заводы и учебные заведения. Страны-участницы, судя по всему, могут не беспокоиться по поводу специальных машин и комплектующих для строительной, лесной, сельскохозяйственной и коммунальной техники: вместе с коллегами из Белоруссии и Узбекистана Мишустин осмотрел предприятие корпорации "Амкодор", которая выпускает 125 моделей и модификаций (всего 26,5 тыс. наименований продукции), при этом от 75 до 100% компонентов для них – отечественные. Корпорация подписала недавно на ПМЭФ договор с Башкирией о строительстве за 1,1 млрд руб. завода по выпуску сельскохозяйственного оборудования для обработки зерна.



Давление Запада на отдельные государства ЕАЭС усиливается, эффективно отвечать на это страны объединения могут только сообща, заявил Мишустин. Он отметил, что за восемь лет существования союз доказал свою эффективность и востребованность, подтвердил способность своевременно реагировать на различные вызовы и на различные риски. За 2021 год объем взаимной торговли стран ЕАЭС в стоимостном выражении поставил рекорд, достигнув 72,6 млрд долл. и увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 31,9%.



Мишустин предложил ускорить переход на расчеты в национальных валютах, выступил за проведение контроля за формированием конкурентной среды на трансграничных рынках стран ЕАЭС и призвал ускорить создание инфраструктуры для транспортных коридоров. "Свободное перемещение товаров внутри союза, отсутствие внутренних таможенных границ, интеграция в сфере транспорта и наличие у нас развитой инфраструктуры могут стать ключевыми преимуществами в глобальной конкуренции за транзит", – считает Мишустин.



Председатель коллегии ЕАЭС Михаил Мясникович, рассказывая об итогах межправительственного совета, отметил, что среди предложений стран – необходимость проложить южную железную дорогу Армении, построить железнодорожный маршрут "Китай – Кыргызская Республика – Узбекистан", сформировать международный транспортный маршрут "Европа – Западный Китай", в том числе реконструировать автодорогу М-1 (Е30) с ответвлением на Беларусь.



"У ЕАЭС сейчас переломный момент, и не исключен его распад, – сказал "НГ" политолог Андрей Суздальцев. – Дело в том, что в союз входят очень разные страны, две из пяти – РФ и Белоруссия – находятся под жесткими санкциями, в том числе Евросоюза, а Армения поддерживает с ЕС интенсивные дружественные отношения на основании подписанного в 2017 году Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СПС). Ни одна страна ЕАЭС в отличие от России не признала "квази-государства". Помочь России обойти санкции Белоруссия не может, будучи под своим санкционным пакетом, который связан с выборами 2020 года, миграционным кризисом декабря 2021 года. Надежды на Казахстан в этом плане не оправдались, руководство страны прямо заявило, что боится вторичных западных санкций. То же относится и к Киргизии, половина бюджета которой зависит от внешней помощи".



Казахстан не собирается нарушать санкции Запада в отношении России при взаимодействии с ней, заявил 15 июня президент республики Касым-Жомарт Токаев. "Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики", – сказал он.



"Россия давно хотела более тесной интеграции в рамках ЕАЭС, предлагала двигаться к единому рынку, единой валюте, но партнеры отказались, – говорит Суздальцев. – При этом они получили большие преференции, Россия открыла для них свои рынки, свои таможенные границы, в том числе и для контрабанды. В ответ Казахстан и Белоруссия запретили транзит российского угля через свою территорию. В Белоруссии действует 18 ограничений на импорт из РФ, это, пожалуй, мировой рекорд!"



Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на межправсовете во вторник определили правила функционирования единого рынка по чувствительным видам продукции, закрепив их свободное обращение во взаимной торговле в рамках утвержденных индикативных балансов. "В перечень вошли пшеница и меслин, ячмень, кукуруза, семена подсолнечника, сахар, подсолнечное масло, регенерируемая бумага или картон, а также отходы и лом черных металлов", – сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении торгового блока ЕЭК. Совету ЕЭК совместно с правительствами государств – членов ЕАЭС поручено организовать подготовку балансов в отношении товаров из перечня.



ЕАЭС должен продолжать снимать барьеры по поставкам продовольствия, считает премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. "Формат нашего единого рынка позволяет успешно решать вопросы обеспечения продуктами питания населения, в том числе по взаимным поставкам той продукции, которая не производится в наших странах. Однако есть "узкие места", связанные с национальными ограничительными мерами в области продовольствия", – заявил он.



Во вторник Совет Евразийской экономической комиссии одобрил временное обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на некоторую сельхозтехнику.