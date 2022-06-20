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Из-за украинской атаки на остров Змеиный встал вопрос взятия ОдессыИз-за украинской атаки на остров Змеиный встал вопрос взятия Одессы
21:09 21.06.2022

Все ракеты и беспилотники ВСУ были уничтожены

Российское военное ведомство раскрыло детали операции, которую готовили вооруженные силы Украины (ВСУ) в отношении гарнизона на острове Змеиный, а также причины нанесения удара по российским буровым платформам в Черном море. Как сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ночь на 20 июня ВСУ попытались высадить десант на Змеиный, предварительно обработав его артиллерией и ракетами.

Были задействованы 15 разведывательных и ударных беспилотников, в том числе турецкие "Байрактар ТБ-2". Очевидно, операция проводилась при поддержке сил НАТО, поскольку вблизи острова Змеиный нашей ПВО был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.

Кроме того, по острову били баллистические ракеты "Точка-У", реактивные системы залпового огня "Ураган" и американские 155-мм гаубицы М-777. Огонь велся с позиций западнее Одессы с острова Кубанский.

В обороне острова были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" и зенитные ракетные комплексы "Тор". Итог противовоздушного боя - средства нападения уничтожены: 13 беспилотников, 4 ракеты "Точка-У", 21 реактивный снаряд "Ураган".

По информации Минобороны РФ, именно эта неудача заставила ВСУ атаковать незащищенные газодобывающие платформы в северо-западной части Черного моря. По ним ударили противокорабельные ракеты и беспилотник "Байрактар ТБ-2". Пострадали платформы "БК-1" и "Крым-1". Начался сильный пожар, создавший угрозу экологической катастрофы в этом районе Черного моря.

Последовал ответ со стороны российских войск. Крылатые ракеты "Оникс" ударили по военному аэродрому "Школьный" возле Одессы. Там уничтожены ангары с "Байрактарами-ТБ2".

Уничтожены также два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777. Эти орудия поставляют Украине США.

Как сказал "МК" военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров, он считает, что Украина продолжит вести беспокоящие обстрелы Змеиного, в то же время никаких возможностей провести десантную операцию на острове у ВМС Украины нет.

Вокруг острова Змеиный началась повышенная военная активность

– Насчет возможного десанта ВСУ на Змеиный я сильно сомневаюсь, потому что буквально вчера нанесли еще 14 ударов по Одессе, по Очакову и, по-моему, затопили все оставшиеся украинские плавсредства, которых и так оставалось – кот наплакал.

А вот обстрелы, видимо, и дальше будут продолжаться. Тем более что Украина получила от НАТО противокорабельные ракеты "Гарпун", им обещают дальнобойные реактивные системы залпового огня. Делается это потому, что остров занимает стратегическое положение, позволяющее контролировать всю северо-западную часть Черного моря, побережье и воздушную обстановку над этим регионом и акваторией, подходы к Одессе, Николаеву.

– Получается, кардинально решить вопрос с обстрелами можно будет, только если взять Одессу?

– По большому счету, да. Но пока придется средствами ПВО отбиваться от всех этих ударов. И это довольно сложная задача, как показывает история с тем же крейсером "Москва".

Сергей Вальченко

Источник - МК
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