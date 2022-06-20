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Эрдоган поставил расширение НАТО в зависимость от выборов в своей стране
21:12 21.06.2022

Турецкий лидер сначала решит внутриполитические задачи, а потом займется заявкой Швеции и Финляндии

Геннадий Петров

Под портретом Кемаля Ататюрка президент Эрдоган пообещал не упустить власть из своих рук и не идти на уступки врагам.

Финляндия больше не рассчитывает на вступление в НАТО в этом месяце. Договориться с Турцией, блокирующей присоединение этой страны, а также Швеции к альянсу, удастся не раньше сентября. Такое признание сделал финский президент Саули Ниинисте. Проблема заключается в том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган де-факто связал вопрос о расширении НАТО с решением своих внутриполитических проблем. В его стране предстоят президентские выборы. Эрдоган надеется не только поддержать свой рейтинг жесткостью во внешней политике, но и, помимо всего прочего, рассчитывает, что Запад будет искать его благосклонности, а значит, не станет предъявлять особых претензий за использование админресурса.

Фактическую неудачу на переговорах с турецким лидером Ниинисте признал на совместной пресс-конференции со спикером Европарламента Робертой Метсолой – сторонницей скорейшего вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он выразил удовлетворение тем, что по вопросу о приеме его страны в Североатлантический альянс "дискуссия началась". Но вместе с тем Ниинисте сообщил, что "особого прогресса" достичь не удалось. Когда страна начнет процесс присоединения к НАТО, он сказать затруднился. "Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября", – сказал Ниинисте.

Между тем еще не так давно точная дата уверенно называлась: 29–30 июня, саммит НАТО в Мадриде. Перенос связан с позицией Турции, которая непреклонно требует от Швеции и Финляндии тех уступок, на которые две страны пойти не в состоянии. Самое неприемлемое для них – выдача Анкаре курдских активистов и сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена. А Эрдоган на этом настаивает и планирует добиться своей цели на саммите НАТО. Как сообщает газета Sabah, он собирается представить в Мадриде доказательства того, что Швеция и Финляндия финансируют и политически поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК). Вряд ли, конечно, документы и факты турецкого лидера кого-либо убедят. Но по крайней мере на внутритурецкую аудиторию этот жест впечатление произведет.

А для Эрдогана как раз важна именно внутриполитическая повестка. Его рейтинг впервые за долгие годы падает из-за тяжелой экономической ситуации в стране. Это происходит за год до президентских выборов. Проигрыш на них сулит Эрдогану большие неприятности. Ряд его противников грозят ему даже тюремным сроком. При этом оппозиция сомневается в том, что Эрдоган вообще имеет право выдвигаться в президенты. Ведь, согласно принятым в 2017 году изменениям в Конституцию, нельзя выдвигаться в президенты на третий срок. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу даже предположил, что Эрдоган пойдет на досрочные выборы. Ведь тогда он сможет баллотироваться законно.

В 116 статье Конституции предусмотрена процедура "обновления выборов", когда президенту, досрочно слагающему свои полномочия, может быть позволено снова выставить свою кандидатуру. Кылычдароглу выступает за то, чтобы Эрдоган этой статьей и воспользовался. В этом случае оппозиция может дать ему бой и в идеале отсечь его от власти навсегда. Для "обновления выборов" нужно согласие 360 из 600 депутатов парламента. А столько голосов у правящей коалиции, состоящей из Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Эрдоган, и Партии националистического движения (ПНД), просто нет.

Однако соблюдать приличия турецкий лидер, видимо, не намерен. Как сообщила лояльная ему газета Hürriyet, вариант с досрочными выборами не рассматривается. Они состоятся в срок, и ПСР выдвинет на них именно Эрдогана. Это означает не только то, что для его победы будет скорее всего беззастенчиво использован админресурс, но и то, что само переизбрание президента окажется юридически сомнительным.

Старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский в беседе с "НГ" заметил, что заставить Эрдогана пойти на досрочные выборы оппозиция вряд ли сможет. "Пока все рычаги правления у него. Полномочия парламента настолько уменьшены, что вряд ли он сможет вмешаться", – полагает эксперт. Надеин-Раевский обращает внимание на разобщенность оппозиции, которая играет на руку Эрдогану, и на то, как сам Эрдоган умеет подавлять своих противников. Эксперт напоминает, как действующий президент покончил с самостоятельностью мэров-курдов, которые десятками отстранялись якобы за поддержку РПК.

Надеин-Раевский отмечает, что жесткая позиция по расширению НАТО может быть продиктована в том числе и желанием президента гарантировать отсутствие претензий ЕС и США. "Но надо, конечно, учитывать, что Эрдоган в подобных ситуациях никогда не ставит перед собой одной цели. Их у него бывает несколько. Одна будет достигнута – хорошо, а если все – еще лучше", – заключает эксперт.

Источник - НГ
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